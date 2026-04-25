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भारत में किस जगह जेल जाना सजा नहीं, शौक बन गया? अंदर की हवा खाने के लिए लोग दे रहे पैसे

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भारत में किस जगह जेल जाना सजा नहीं, शौक बन गया? अंदर की हवा खाने के लिए लोग दे रहे पैसे

Prison Tourism India- क्या दिन आ गए हैं, जहां लोग किसी गुनाह के बाद नहीं, बल्कि शौक में जेल की हवा खाने जा रहे हैं. वह भी पैसे देकर यहां रह रहे हैं और यहां का जीवन जी कर महसूस करते हैं कि कैदियों को जेल में कैसा लगता होगा?

ऋतु सिंह | Apr 25, 2026, 10:06 AM IST

1. पैसे दे कर बन रहे कैदी

पैसे दे कर बन रहे कैदी
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जेल… जहां जाने से लोग डरते हैं. लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां लोग खुद कैदी बनने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं.यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जगह भारत में ही मौजूद है. आखिर क्यों लोग अपनी मर्जी से जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहते हैं, इसका कारण आपको चौंका सकता है. Photo Credit: AI
 

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2. उत्तराखंड की जेल जहां 500 रुपये में बन सकते हैं कैदी 

 उत्तराखंड की जेल जहां 500 रुपये में बन सकते हैं कैदी 
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Haldwani Jail इस पहल के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रही है. यहां पुराने बैरकों को इस तरह तैयार किया गया है कि आने वाले लोगों को असली जेल जैसा माहौल मिले. एक दिन के लिए करीब 500 रुपये देकर आप यहां रह सकते हैं. आपको वही खाना, वही कपड़े और वही दिनचर्या दी जाती है, जो असली कैदियों को मिलती है. Photo Credit: AI

3.तेलंगाना की जेल जहां 24 घंटे बदल जाती है जिंदगी 

तेलंगाना की जेल जहां 24 घंटे बदल जाती है जिंदगी 
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Sangareddy Jail Museum में ‘फील द जेल’ नाम का प्रोग्राम काफी लोकप्रिय रहा है. यहां लोगों को जेल की वर्दी पहनाई जाती है, बैरक में सुलाया जाता है और दिनभर कैदियों जैसी दिनचर्या फॉलो करनी होती है. सफाई, बागवानी और समय पर भोजन जैसी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं. यह अनुभव लोगों को सिर्फ रोमांच नहीं देता, बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाता है.Photo Credit: AI
 

4. दिल्ली की तिहाड़ जेल में क्यों बंद हो गया यह प्रयोग**

 दिल्ली की तिहाड़ जेल में क्यों बंद हो गया यह प्रयोग**
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Tihar Jail में भी कुछ समय के लिए ऐसा ही एक प्रयोग शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य लोगों को जेल जीवन के बारे में जागरूक करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशीलता को देखते हुए इसे आगे जारी नहीं रखा गया. यानी हर जगह यह मॉडल लागू करना आसान नहीं है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.इस ट्रेंड के पीछे छुपा असली कारण 

इस ट्रेंड के पीछे छुपा असली कारण 
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पहली नजर में यह सिर्फ एक अजीब शौक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच भी है. लोग जानना चाहते हैं कि कानून तोड़ने की सजा कैसी होती है, ताकि वे खुद ऐसी गलती से बच सकें. इसके अलावा, यह मानसिक तौर पर भी लोगों को अनुशासन और सीमाओं का एहसास कराता है. Photo Credit: AI
 

6.आपके लिए इसमें क्या सीख है 

आपके लिए इसमें क्या सीख है 
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यह खबर सिर्फ एक अनोखे ट्रेंड की नहीं, बल्कि एक सीख भी देती है. जेल का अनुभव लेना भले ही रोमांचक लगे, लेकिन असल जिंदगी में वहां पहुंचना किसी भी हालत में आसान नहीं होता. ऐसे प्रयोग लोगों को यह समझाने का काम करते हैं कि आजादी की कीमत क्या होती है.Photo Credit: AI

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