भारत में किस जगह जेल जाना सजा नहीं, शौक बन गया? अंदर की हवा खाने के लिए लोग दे रहे पैसे

2 . उत्तराखंड की जेल जहां 500 रुपये में बन सकते हैं कैदी

2

Haldwani Jail इस पहल के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रही है. यहां पुराने बैरकों को इस तरह तैयार किया गया है कि आने वाले लोगों को असली जेल जैसा माहौल मिले. एक दिन के लिए करीब 500 रुपये देकर आप यहां रह सकते हैं. आपको वही खाना, वही कपड़े और वही दिनचर्या दी जाती है, जो असली कैदियों को मिलती है. Photo Credit: AI