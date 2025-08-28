शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ

1 . शरीर में होने वाले सभी ट्यूमर कैंसरयुक्त नहीं होते

1

कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है. कैंसर के कई मामलों का पता तब चलता है जब मरीज़ को अपने शरीर पर कोई अजीब या असामान्य ट्यूमर दिखाई देने लगता है. हालाँकि, शरीर में होने वाले सभी ट्यूमर कैंसरयुक्त नहीं होते. कुछ ट्यूमर सामान्य समस्याओं के कारण भी होते हैं. लेकिन शरीर के उन हिस्सों के बारे में जानना भी ज़रूरी है जहाँ कैंसर से जुड़े ट्यूमर विकसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है. क्योंकि कैंसर की शुरुआत में ही किया गया इलाज ज़्यादा कारगर साबित होता है.

