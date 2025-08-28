शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
Aug 28, 2025
1.शरीर में होने वाले सभी ट्यूमर कैंसरयुक्त नहीं होते
कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है. कैंसर के कई मामलों का पता तब चलता है जब मरीज़ को अपने शरीर पर कोई अजीब या असामान्य ट्यूमर दिखाई देने लगता है. हालाँकि, शरीर में होने वाले सभी ट्यूमर कैंसरयुक्त नहीं होते. कुछ ट्यूमर सामान्य समस्याओं के कारण भी होते हैं. लेकिन शरीर के उन हिस्सों के बारे में जानना भी ज़रूरी है जहाँ कैंसर से जुड़े ट्यूमर विकसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है. क्योंकि कैंसर की शुरुआत में ही किया गया इलाज ज़्यादा कारगर साबित होता है.
2.अचानक से गांठ बढ़ने लगे तो
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अगर शरीर में लगातार ट्यूमर बढ़ रहा हो या अचानक बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला ट्यूमर, वज़न कम होना, बुखार और त्वचा में बदलाव जैसे अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दे, तो तुरंत ज़रूरी निदान करवाना चाहिए. तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि शरीर के किन हिस्सों में कैंसर ट्यूमर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है.
3.ब्रेस्ट कैंसर
ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में ज़्यादा आम है और पुरुषों में दुर्लभ. स्तन में असामान्य कोशिकाओं की एक गांठ बनने लगती है. हालाँकि ज़्यादातर स्तन गांठें सिस्ट के कारण होती हैं, लेकिन अगर त्वचा के नीचे कोई गांठ बढ़ रही है और सख्त है, तो उसे नज़रअंदाज़ न करें. कैंसर वाली गांठ आमतौर पर स्तन या बगल में महसूस होती है.
4.गर्दन और कान के पास लिम्फ नोड्स
गर्दन में कई लिम्फ नोड्स होते हैं. संक्रमण के कारण ये नोड्स सूज सकते हैं. लेकिन लिम्फ नोड्स में सूजन या गांठ ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मुंह के कैंसर या थायरॉइड कैंसर का लक्षण हो सकता है. अगर गर्दन में सूजन या गांठ दो हफ़्तों से ज़्यादा समय तक बनी रहे, साथ ही बुखार, रात में पसीना आना या खाना निगलने में तकलीफ़ हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.
5.लिवर, अंडाशय और आंतें
कैंसर के ट्यूमर शरीर के अंदर महत्वपूर्ण अंगों जैसे लिवर, अंडाशय और आंतों में भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है. लिवर कैंसर दाहिनी निचली पसली में गांठ या सूजन के रूप में प्रकट हो सकता है. इसके अलावा, आंतों के कैंसर के गंभीर मामलों में, ट्यूमर पेट में सूजन के रूप में भी प्रकट हो सकता है. पेट में ट्यूमर होने पर, पेट में लगातार सूजन महसूस होती है, पेट या पेल्विक एरिया में दर्द होता है, शौच की प्रक्रिया बदल जाती है. मल में खून आता है.
6.स्किन पर छोटी-बड़े दाने
स्किन कैंसर होने पर भी त्वचा पर छोटी या बड़ी दर्द रहित गांठें दिखाई दे सकती हैं. इन गांठों का आकार और रंग बदलता रहता है. सबसे घातक कैंसरों में से एक मेलेनोमा है, जो त्वचा पर एक असामान्य तिल के रूप में शुरू हो सकता है और फिर एक गांठ या पपड़ीदार घाव में विकसित हो सकता है.
7.पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में गांठें
वृषण कैंसर (Testicular cancer) पुरुषों में होने वाला सबसे आम कैंसर है. यह कैंसर व्यापक नहीं है. इसमें होने वाली गांठें दर्द रहित होती हैं और स्व-परीक्षण से भी इनका पता लगाया जा सकता है.
8.डॉक्टर के पास कब जाएं?
शरीर में हर ट्यूमर ज़रूरी नहीं कि कैंसरयुक्त या घातक ही हो. हालाँकि, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार बढ़ता, स्थिर और दर्द रहित ट्यूमर हो, तो डॉक्टर से उसकी जाँच करवाना ज़रूरी है.
