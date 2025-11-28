यहां भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं बिजनेसमैन, ईश्वर से करते हैं सौदा मुनाफे का देते हैं शेयर 

कर्नाटक के उडुपी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ | SIR को लेकर आपत्ति दर्ज कराने पहुंची TMC, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चुनाव आयोग | मस्जिद के खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति का प्रदर्शन | इमरान खान की बहन नौरीन ने उनकी हत्या की जताई आशंका, कहा- हमें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा, बेटे कासिम ने पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे | इमरान खान से मिलने की मांग पर अड़े समर्थक, इमरान की पार्टी PTI ने शहबाज सरकार को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, अदियाला जेल के बाहर जुटे हैं पार्टी कार्यकर्ता
ऋतु सिंह | Nov 28, 2025, 08:31 AM IST
1.यहां सीधे लोग भगवान से करते हैं सौदा
हमारे यहां देवताओं को प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है. यानी कई लोग देवताओं से अपनी मनोकामनाएँ कहते हैं और पूरी होने पर उन्हें वस्त्र, धन आदि अर्पित करते हैं. राजस्थान में भी एक ऐसा ही मंदिर है. यहां लोग देवताओं को प्रसाद नहीं चढ़ाते, बल्कि सीधे सौदा करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में मनचाही वस्तु या धनराशि चढ़ाते हैं. आइए जानते हैं क्या है यह मंदिर और क्या है इसकी कहानी.
2.क्या है इस मंदिर का इतिहास
बहुत समय पहले मेवाड़ के बागुंड गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था. वह मेहनती तो था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी. एक रात उसने सपना देखा कि गाँव की गौशाला में ज़मीन के नीचे तीन दिव्य मूर्तियाँ दबी हैं. सुबह उसने उन्हें खोदने का फैसला किया. हल चलाते समय उसे अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी. जब उसने मिट्टी खोदी, तो उसे वहां भगवान कृष्ण की तीन सुंदर, मुस्कुराती हुई, काली मूर्तियाँ दिखाई दीं, जैसी उसने सपने में देखी थीं.
3.श्याम रंग वाले कृष्ण का आशीर्वाद
लेकिन किसान पर इसका कोई असर नहीं हुआ. उसी रात उसे एक और सपना आया जिसमें एक श्याम रंग वाले कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और बोले, 'डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ. कल तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा.' अगले दिन चमत्कार शुरू हो गए. खेत में पानी का एक झरना फूट पड़ा, फसल दोगुनी हो गई, और गाँव वाले मदद के लिए आगे आए. इस तरह उसके घर में खुशहाली लौट आई.
4.कैसे पड़ा मंदिर का सांवलिया सेठ नाम
इस समय इलाके में तीन चोरी हुई कृष्ण मूर्तियों की चर्चा थी. जब लोगों ने मूर्तियों को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये खोई हुई मूर्तियां हैं, जिन्हें चोरों ने छिपा दिया था. बुजुर्गों ने बताया कि श्रीकृष्ण की ये श्याम वर्ण की मूर्तियां अपने आप यहां आई थीं और अब यहीं रहेंगी. इनमें से एक मूर्ति मंडफिया में, दूसरी भादसोड़ा में और तीसरी बागुंड छापर में स्थापित की गई. आज ये सभी मंदिर आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, जो एक-दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं. लोग इन्हें सांवलिया सेठ के नाम से पुकारते हैं.
5.व्यापारियों के लिए एक विशेष देवता है..
ग्रामीणों का मानना है कि सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं. अफीम तस्कर भी इस मंदिर को अपना विशेष देवता मानते हैं. इस मान्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े तस्कर अपना माल भेजने से पहले मंदिर में माथा टेकते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं. हर महीने की अमावस्या को जब दानपात्र खोला जाता है, तो पैसों के साथ अफीम भी मिलती है. चूँकि अफीम को 'काला सोना' कहा जाता है, इसलिए लोग सांवलिया सेठ को काले सोने का देवता भी कहते हैं.
6.भक्तों की दृढ़ आस्था..
यह मंदिर न केवल स्थानीय भक्तों के लिए, बल्कि दूर-दूर से आने वाले लोगों के लिए भी विशेष है. कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सांवलिया सेठ की पूजा-अर्चना करे, तो उसकी किस्मत बदल सकती है, व्यापार में समृद्धि आ सकती है और जीवन की कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं. लोगों का मानना है कि जो कोई भी इस मंदिर में खाली हाथ आता है, वह धन्य हो जाता है.
7.मंदिर कहां है?
सांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की डूंगला तहसील के मण्डफिया नामक स्थान पर स्थित है. यह मंदिर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर 28 किलोमीटर दूर है. यह मंदिर न केवल अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी रहस्यमयी कहानियाँ और अनोखी मान्यताएँ इसे और भी खास बनाती हैं.
