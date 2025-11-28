यहां भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं बिजनेसमैन, ईश्वर से करते हैं सौदा मुनाफे का देते हैं शेयर 

4 . कैसे पड़ा मंदिर का सांवलिया सेठ नाम

इस समय इलाके में तीन चोरी हुई कृष्ण मूर्तियों की चर्चा थी. जब लोगों ने मूर्तियों को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये खोई हुई मूर्तियां हैं, जिन्हें चोरों ने छिपा दिया था. बुजुर्गों ने बताया कि श्रीकृष्ण की ये श्याम वर्ण की मूर्तियां अपने आप यहां आई थीं और अब यहीं रहेंगी. इनमें से एक मूर्ति मंडफिया में, दूसरी भादसोड़ा में और तीसरी बागुंड छापर में स्थापित की गई. आज ये सभी मंदिर आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, जो एक-दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं. लोग इन्हें सांवलिया सेठ के नाम से पुकारते हैं.

