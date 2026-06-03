पृथ्वी के वो 5 ब्लू जोन कहां हैं? जहां बुढ़ापे तक लोग रहते हैं फिट एंड हेल्दी, कहते हैं इसे New Zones of Life

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jun 03, 2026, 10:02 AM IST
1. किन जगहों को 'ब्लू ज़ोन' कहा जाता है?
क्या सिर्फ अच्छी दवा और महंगे अस्पताल ही लंबी उम्र का रहस्य हैं? दुनिया के कुछ हिस्से इस सोच को गलत साबित करते हैं. यहां लोग न सिर्फ 90-100 साल या उससे अधिक जीते हैं, बल्कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक सक्रिय, खुश और अपेक्षाकृत स्वस्थ भी बने रहते हैं.
इन जगहों को 'ब्लू ज़ोन' कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों के लोगों की जीवनशैली में कई ऐसी आदतें हैं, जिन्हें आम आदमी बिना ज्यादा खर्च किए अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है. यही वजह है कि ब्लू ज़ोन आज स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. (फोटो एआई)
2.लंबी उम्र का संबंध सिर्फ खानपान से नहीं, रिश्तों से भी है
जब लोग लंबी उम्र की बात करते हैं तो सबसे पहले भोजन का जिक्र होता है, लेकिन ब्लू ज़ोन की कहानी इससे कहीं बड़ी है. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मजबूत सामाजिक रिश्ते, परिवार के साथ जुड़ाव और समुदाय का सहयोग उनकी सेहत में अहम भूमिका निभाता है.
आज शहरी जीवन में तनाव, अकेलापन और लगातार बढ़ता काम का दबाव आम समस्या बन चुका है. ऐसे में ब्लू ज़ोन यह संदेश देते हैं कि सिर्फ जिम या डाइट ही नहीं, बल्कि रिश्तों में निवेश करना भी स्वास्थ्य का हिस्सा है. यह पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर इसका सीधा असर पड़ता है. (फोटो एआई)
3.ओकिनावा, जापान: जहां जीवन का उद्देश्य भी दवा जैसा काम करता है
जापान के ओकिनावा क्षेत्र को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ब्लू ज़ोन में गिना जाता है. यहां बड़ी संख्या में लोग 100 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहते हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि यहां के लोग संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और जीवन के उद्देश्य यानी 'इकिगाई' की भावना के साथ जीते हैं.
यहां का उदाहरण बताता है कि सिर्फ लंबा जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महसूस करना भी जरूरी है कि हर सुबह उठने का कोई अर्थ और उद्देश्य है. आधुनिक जीवन में बढ़ती मानसिक थकान के दौर में यह सीख बेहद प्रासंगिक हो जाती है. (फोटो एआई)
4.सार्डिनिया, इटली: पैदल चलना और सादा जीवन बना ताकत
इटली के सार्डिनिया द्वीप में दुनिया के सबसे अधिक उम्रदराज पुरुषों की संख्या पाई गई है. यहां के लोग रोजमर्रा के कामों में सक्रिय रहते हैं. पहाड़ी इलाकों में पैदल चलना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.
विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार सक्रिय रहना शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है. आज जब लाखों लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, तब सार्डिनिया की जीवनशैली यह याद दिलाती है कि शरीर को चलाते रहना किसी भी महंगे फिटनेस प्लान से ज्यादा प्रभावी हो सकता है. (फोटो एआई)
5.निकोया, कोस्टा रिका और इकारिया, ग्रीस: तनाव कम, जीवन ज्यादा
कोस्टा रिका के निकोया प्रायद्वीप और ग्रीस के इकारिया द्वीप में रहने वाले लोगों की जीवनशैली अपेक्षाकृत शांत मानी जाती है. यहां लोग सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं और जीवन की गति भी महानगरों जैसी तेज नहीं है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि लगातार तनाव शरीर पर गहरा असर डालता है. इन क्षेत्रों का अनुभव बताता है कि तनाव को नियंत्रित करना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि लंबी उम्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. (फोटो एआई)
6.लोमा लिंडा, अमेरिका: आधुनिक दुनिया में भी संभव है स्वस्थ जीवन
अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लोमा लिंडा को भी ब्लू ज़ोन में शामिल किया जाता है. यहां रहने वाले लोगों में स्वस्थ आदतों को लेकर विशेष जागरूकता देखी जाती है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और सामुदायिक जीवन उनकी पहचान है.
यह उदाहरण इसलिए खास है क्योंकि यह दिखाता है कि आधुनिक और विकसित समाज में भी ऐसी जीवनशैली अपनाई जा सकती है, जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा दे. (फोटो एआई)
7.चलना, परिवार के साथ समय बिताना, घर का भोजन खाना रखता है मायने
ब्लू ज़ोन को लेकर सबसे रोचक बात यह है कि यहां लंबी उम्र का राज किसी एक चमत्कारी खाद्य पदार्थ या महंगी चिकित्सा तकनीक में नहीं छिपा है. इसके पीछे छोटी-छोटी आदतों का बड़ा योगदान है. इन क्षेत्रों के लोग स्वास्थ्य को अलग से करने वाले काम की तरह नहीं देखते. उनके लिए चलना, परिवार के साथ समय बिताना, घर का भोजन खाना और समुदाय से जुड़े रहना जीवन का सामान्य हिस्सा है. यही कारण है कि उन्हें फिट रहने के लिए अतिरिक्त प्रयास कम करने पड़ते हैं. (फोटो एआई)
8.ब्लू ज़ोन की कहानी सिर्फ 100 साल जीने की नहीं है
ब्लू ज़ोन की कहानी सिर्फ 100 साल जीने की नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से जीने की है. ऐसे समय में जब तनाव, लाइफस्टाइल बीमारियां और अकेलापन तेजी से बढ़ रहे हैं, ये पांच क्षेत्र दुनिया को एक अलग रास्ता दिखाते हैं. शायद लंबी उम्र का असली रहस्य किसी दवा की बोतल में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों, रिश्तों और जीवन जीने के तरीके में छिपा है. (फोटो एआई)
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