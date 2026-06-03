पृथ्वी के वो 5 ब्लू जोन कहां हैं? जहां बुढ़ापे तक लोग रहते हैं फिट एंड हेल्दी, कहते हैं इसे New Zones of Life

2 . लंबी उम्र का संबंध सिर्फ खानपान से नहीं, रिश्तों से भी है

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जब लोग लंबी उम्र की बात करते हैं तो सबसे पहले भोजन का जिक्र होता है, लेकिन ब्लू ज़ोन की कहानी इससे कहीं बड़ी है. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मजबूत सामाजिक रिश्ते, परिवार के साथ जुड़ाव और समुदाय का सहयोग उनकी सेहत में अहम भूमिका निभाता है.

आज शहरी जीवन में तनाव, अकेलापन और लगातार बढ़ता काम का दबाव आम समस्या बन चुका है. ऐसे में ब्लू ज़ोन यह संदेश देते हैं कि सिर्फ जिम या डाइट ही नहीं, बल्कि रिश्तों में निवेश करना भी स्वास्थ्य का हिस्सा है. यह पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर इसका सीधा असर पड़ता है. (फोटो एआई)