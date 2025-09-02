FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?

Which city has no bhikhari or beggars?: क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा भिखारी हैं और किस शहर में एक भी भिखारी नहीं है. इन भिखारियों की जनगणना कैसे होती है? चलिए ये पूरि डिटेल इस खबर में पढ़ते हैं.

ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 10:42 AM IST

1.देश में 4.13 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं

देश में 4.13 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं
1

भारत में भिखारियों की अलग से गणना नहीं की जाती, बल्कि उन्हें भिखारी और आवारा की श्रेणी में जनगणना में दर्ज किया जाता है. 2011 की जनगणना (Survey on Beggars, Census 2011) के अनुसार, देश में 4.13 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या पश्चिम बंगाल (81,244) में और सबसे कम संख्या मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में दर्ज की गई है. आपको बता दें कि आगामी जनगणना में नए आंकड़े सामने आएंगे.

2.कैसे होता है भीख मांगने वालों की संख्या का निर्धारण

कैसे होता है भीख मांगने वालों की संख्या का निर्धारण
2

रेलवे स्टेशनों, मंदिरों के बाहर या ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते लोगों को देखकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि देश में भिखारियों की संख्या आखिर कैसे तय होती है. क्या इसके लिए कोई अलग सर्वेक्षण होता है? किस राज्य में भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और सरकार उनके लिए क्या कर रही है? आइए विस्तार से जानते हैं. यहाँ दिए गए आँकड़े भिखारियों पर 2011 की जनगणना के सर्वेक्षण के आँकड़ों पर आधारित हैं.
 

3.2011 की जनगणना में भिखारियों की संख्या

2011 की जनगणना में भिखारियों की संख्या
3

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 4,13,670 लोग भिखारी और वंचित वर्ग के रूप में दर्ज किए गए थे. इनमें 2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएँ शामिल थीं. हालाँकि ये आँकड़े पुराने हैं, फिर भी इन्हें आधिकारिक संदर्भ माना जाता है.
 

4.राज्यवार कहां कितने हैं भिखारी

राज्यवार कहां कितने हैं भिखारी
4

पश्चिम बंगाल: 81,244 (देश में सबसे ज्यादा)
उत्तर प्रदेश: 65,835
आंध्र प्रदेश: 30,218
बिहार: 29,723
मध्य प्रदेश: 28,695
राजस्थान: 25,853
दूसरी ओर, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भिखारियों की संख्या बहुत कम है .

 

5.देश में कहां एक भी भिखारी नहीं है

देश में कहां एक भी भिखारी नहीं है
5

इंदौर शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, और इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसमें भिखारियों को पुनर्वासित किया गया या उन्हें बेहतर जीवन के अवसर दिए गए.  इंदौर में 1 जनवरी, 2025 से हुआ है, जहाँ ऐसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करके जुर्माना लगाया जाता है. 
 

6.भिखारियों की जनगणना कैसे होती है?

भिखारियों की जनगणना कैसे होती है?
6

भारत में भिखारियों की अलग से गणना नहीं की जाती, बल्कि उन्हें जनगणना में "भिखारी और आवारा" की श्रेणी में दर्ज किया जाता है. यानी वे लोग जो कोई उत्पादक कार्य नहीं करते और अपनी आजीविका के लिए भीख माँगते हैं. सरकार ये आँकड़े संसद में पेश करती है और इन्हीं आँकड़ों के आधार पर नीतियाँ बनाई जाती हैं.
 

7.भिखारियों के पुनर्वास हेतु एक सरकारी पहल

भिखारियों के पुनर्वास हेतु एक सरकारी पहल
7

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक सरकारी पहल "स्माइल योजना" शुरू की है. इसके अंतर्गत आश्रय, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं को कौशल विकास और रोज़गार से जोड़ने के लिए दिल्ली, लखनऊ, पटना, नागपुर, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में पायलट परियोजनाएँं चलाई जा रही हैं.
 

8. भीख मांगना कोई अपराध नहीं

भीख मांगना कोई अपराध नहीं
8

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में कहा था कि भीख मांगना कोई अपराध नहीं, बल्कि एक मजबूरी है. लोग अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं है. न्यायालय ने इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या बताया और कहा कि पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाना चाहिए.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

