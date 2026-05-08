गर्मी में घूमने के लिए भारत की 5 सबसे ठंडी जगहें कहां हैं? जहां मई-जून में भी बिना स्वेटर-जैकेट के नहीं रह सकेंगे आप

1 . भारत की वो जगहें जो अभी भी ज्यादा कमर्शियल नहीं हैं

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हर साल गर्मियां आते ही ज्यादातर लोग शिमला, मनाली और नैनीताल का रुख करते हैं. लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां पहुंचकर सुकून कम और ट्रैफिक, होटल की महंगाई और भीड़ ज्यादा मिलती है. कई लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त थकान और खर्च दोनों बढ़ चुके होते हैं. ऐसे में भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अभी भी ज्यादा कमर्शियल नहीं हुईं. यहां मौसम ठंडा रहता है, भीड़ कम मिलती है और प्रकृति के बीच असली रिलैक्स महसूस होता है. खास बात यह है कि इन जगहों पर आपको कई बार जैकेट पहनने की जरूरत पड़ सकती है, चाहे नीचे मैदानों में भीषण गर्मी क्यों न पड़ रही हो. (फोटो एआई)

