गर्मी में घूमने के लिए भारत की 5 सबसे ठंडी जगहें कहां हैं? जहां मई-जून में भी बिना स्वेटर-जैकेट के नहीं रह सकेंगे आप

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 08, 2026, 10:02 AM IST
1.भारत की वो जगहें जो अभी भी ज्यादा कमर्शियल नहीं हैं
हर साल गर्मियां आते ही ज्यादातर लोग शिमला, मनाली और नैनीताल का रुख करते हैं. लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां पहुंचकर सुकून कम और ट्रैफिक, होटल की महंगाई और भीड़ ज्यादा मिलती है. कई लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त थकान और खर्च दोनों बढ़ चुके होते हैं. ऐसे में भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अभी भी ज्यादा कमर्शियल नहीं हुईं. यहां मौसम ठंडा रहता है, भीड़ कम मिलती है और प्रकृति के बीच असली रिलैक्स महसूस होता है. खास बात यह है कि इन जगहों पर आपको कई बार जैकेट पहनने की जरूरत पड़ सकती है, चाहे नीचे मैदानों में भीषण गर्मी क्यों न पड़ रही हो. (फोटो एआई)
2.तवांग और मेचुका जैसे नॉर्थ-ईस्ट डेस्टिनेशन तेजी से बन रहे हैं लोगों की पसंद
अरुणाचल प्रदेश के तवांग और मेचुका अब उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता चाहते हैं. यहां का तापमान गर्मियों में भी काफी कम रहता है. सुबह और रात में ठंडी हवाएं आपको पहाड़ी सर्दियों जैसा एहसास देती हैं. दिलचस्प बात यह है कि अब कई ट्रैवलर्स भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों की बजाय ऐसे इलाकों को चुन रहे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क और बाजार कम हों, लेकिन मानसिक सुकून ज्यादा मिले. यह बदलाव सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि “स्लो ट्रैवल” लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है.(फोटो एआई)
3.लद्दाख के कुछ गांव अब सिर्फ बाइकर्स नहीं, फैमिली ट्रैवलर्स को भी आकर्षित कर रहे
लद्दाख का नाम आते ही ज्यादातर लोग लेह की तस्वीर सोचते हैं, लेकिन अब हानले, तुरतुक और द्रास जैसे इलाके भी चर्चा में हैं. द्रास को दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए इलाकों में गिना जाता है. मई-जून में भी यहां का मौसम कई बार लोगों को हैरान कर देता है. इन जगहों की खास बात यह है कि यहां पहुंचने वाले लोगों को सिर्फ घूमने का अनुभव नहीं मिलता, बल्कि शहरों की भागदौड़ से मानसिक दूरी भी मिलती है. यही वजह है कि अब फैमिली ट्रिप्स और वर्क फ्रॉम माउंटेन जैसी योजनाओं में इन जगहों की मांग बढ़ रही है. (फोटो एआई)
4.उत्तराखंड और हिमाचल में भी हैं ऐसी जगहें जहां अभी भी नहीं पहुंची ज्यादा भीड़
अगर आप बहुत दूर नहीं जाना चाहते तो उत्तराखंड का मुनस्यारी और हिमाचल प्रदेश का कल्पा बेहतर विकल्प हो सकते हैं. यहां बर्फीली चोटियां, शांत सड़कें और कम भीड़ वाला माहौल मिलता है. कई ट्रैवलर्स का मानना है कि यहां की सुबह और रातें अब भी पुराने पहाड़ी भारत की याद दिलाती हैं. एक बड़ा फायदा यह भी है कि इन जगहों पर होटल और होमस्टे का खर्च लोकप्रिय टूरिस्ट शहरों की तुलना में कई बार कम पड़ जाता है. यानी कम बजट में ज्यादा सुकून वाला ट्रिप संभव हो सकता है. (फोटो एआई)
5.कलिम्पोंग में मिलेगा पहाड़, मठ और शांति का कॉम्बिनेशन
पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग तेजी से उन ट्रैवलर्स की लिस्ट में शामिल हो रहा है, जो दार्जिलिंग की भीड़ से बचना चाहते हैं. यहां तिब्बती संस्कृति, बौद्ध मठ और फूलों के खूबसूरत बागान इस जगह को अलग पहचान देते हैं. कलिम्पोंग की सबसे खास बात यह है कि यहां का मौसम लंबे समय तक ठंडा और आरामदायक बना रहता है. साथ ही यहां से दिखने वाला कंचनजंगा का दृश्य लोगों को घंटों तक रोक लेता है. (फोटो एआई)
6.तीर्थन घाटी एडवेंचर और सुकून दोनों का मिश्रण
अगर आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां ट्रैकिंग, नदी किनारे समय बिताना और शांत गांवों का अनुभव एक साथ मिले, तो हिमाचल की तीर्थन घाटी आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास स्थित यह घाटी प्रकृति प्रेमियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. यहां आपको बड़े होटल और भीड़भाड़ कम मिलेगी, लेकिन असली हिमालयी अनुभव ज्यादा मिलेगा. (फोटो एआई)
7.सिर्फ घूमना नहीं, मानसिक हेल्थ और डिजिटल ब्रेक का नया तरीका बन रहा है “कोल्ड ट्रैवल”
बीते कुछ सालों में लगातार बढ़ती गर्मी और स्क्रीन लाइफ से लोग मानसिक रूप से भी थकने लगे हैं. ऐसे में ठंडी और शांत जगहों की मांग सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि लोग खुद को रीसेट करने के लिए भी ऐसी यात्राएं चुन रहे हैं.
कई ट्रैवल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में “कोल्ड डेस्टिनेशन टूरिज्म” भारत में तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अब सिर्फ फोटो क्लिक करने नहीं, बल्कि बेहतर महसूस करने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं.(फोटो एआई)
8. ट्रिप प्लान करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
इन जगहों पर मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए हल्के ऊनी कपड़े जरूर रखें. कई इलाकों में नेटवर्क कमजोर होता है, इसलिए पहले से जरूरी बुकिंग और कैश की व्यवस्था कर लेना बेहतर रहता है. साथ ही, ऑफबीट डेस्टिनेशन चुनते समय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना भी जरूरी है.
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