Dangerous Places: पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां से कोई जिंदा नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह

अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित एरिया 51 को दुनिया के सबसे गुप्त और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है. आधिकारिक तौर पर, यह एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है. हालांकि, यहां कई वर्षों से एलियंस (बाह्य अंतरिक्षीय जीवन) की अफवाहें फैली हुई हैं. स्थानीय नागरिकों ने कई बार इस क्षेत्र में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं (यूएफओ) देखने का दावा किया है. हालांकि, अमेरिकी सरकार ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है. सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से यह क्षेत्र आम जनता के लिए बंद है. बिना किसी आधिकारिक अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर सख्त और गंभीर कार्रवाई की जा सकती है.

