Dangerous Places: पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां से कोई जिंदा नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 24, 2025, 10:34 AM IST
1.एक बेहद खतरनाक जगह भारत में भी है
दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाना जान जोखिम में डालने जैसा है. कहा जाता है कि अब तक इन जगहों से किसी के भी जीवित लौटने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि ऐसी ही एक बेहद खतरनाक जगह भारत में भी है, जहाँ आम नागरिकों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इस सूची में एक जगह अमेरिका में है, दूसरी भारत में, और तीसरी जगह बेहद जहरीले साँपों से भरी हुई है. आइए जानते हैं इन रहस्यमयी और डरावनी जगहों के बारे में.
2. कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है
हाल ही में, अमेरिका द्वारा कई देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों ने वैश्विक बहस छेड़ दी है. साथ ही, उन जगहों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां आम जनता का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. दुनिया चाहे कितनी भी विशाल हो या कितने भी देश हों, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है. इन जगहों पर जाने के बाद किसी के जीवित लौटने की कोई गारंटी नहीं है. दुनिया की तीन सबसे खतरनाक जगहें हैं: एक अमेरिका में, एक भारत में और एक सांपों से भरी जगह.
3.अमेरिका के नेवादा राज्य में
अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित एरिया 51 को दुनिया के सबसे गुप्त और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है. आधिकारिक तौर पर, यह एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है. हालांकि, यहां कई वर्षों से एलियंस (बाह्य अंतरिक्षीय जीवन) की अफवाहें फैली हुई हैं. स्थानीय नागरिकों ने कई बार इस क्षेत्र में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं (यूएफओ) देखने का दावा किया है. हालांकि, अमेरिकी सरकार ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है. सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से यह क्षेत्र आम जनता के लिए बंद है. बिना किसी आधिकारिक अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर सख्त और गंभीर कार्रवाई की जा सकती है.
4.ब्राज़ील के तट पर स्थित स्नेक आइलैंड
ब्राज़ील के तट पर स्थित स्नेक आइलैंड को दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है. यह द्वीप बड़ी संख्या में बेहद ज़हरीले साँपों का घर है. यहाँ के कुछ साँपों का ज़हर इतना घातक होता है कि उसकी एक बूँद भी इंसान की जान ले सकती है. इस भयानक खतरे के कारण ब्राज़ील सरकार ने इस द्वीप पर इंसानों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. हालाँकि, कुछ लोग अवैध रूप से यहाँ प्रवेश करते हैं और साँपों और उनके ज़हर की तस्करी करते हैं. इससे यह इलाका और भी खतरनाक हो जाता है.
5.भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को पूरी तरह से निर्जन और बेहद खतरनाक जगह माना जाता है. इस द्वीप पर एक आदिम जनजाति रहती है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है. 2001 की जनगणना के अनुसार, यहां लगभग 40 जनजातियां रहती हैं. यह जनजाति बाहरी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और द्वीप पर कदम रखने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जाता है.
6.इस द्वीप पर जाना कितना खतरनाक है
एक व्यक्ति ने धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से इस द्वीप पर जाने का प्रयास किया था. लेकिन द्वीप पर रहने वाले आदिवासी लोगों ने उसे मार डाला. इस घटना के बाद, एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि इस द्वीप पर जाना कितना खतरनाक है. इस आदिवासी जनजाति की जीवनशैली, संस्कृति और स्वास्थ्य की रक्षा करने और मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए, भारत सरकार ने उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर किसी भी प्रकार के मानव प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. इसलिए, आज भी यह द्वीप दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है.
7. ये स्थान अब भी लोगों की जिज्ञासा का विषय हैं
हालांकि ये स्थान अब भी लोगों की जिज्ञासा का विषय हैं, लेकिन यहाँ जाना अपने जीवन से खिलवाड़ करने जैसा है. इसीलिए इन क्षेत्रों से दूर रहना ही बुद्धिमानी समझा जाता है.
