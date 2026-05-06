भारत के टॉप 7 होलसेल टी-शर्ट मार्केट कहां हैं? जहां कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड सरीखे शर्ट और टॉप

1 . ब्रांडेड दिखने वाली टी-शर्ट और टॉप्स यहीं से खरीदते हैं छोटे दुकानदार

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भारत के कई बड़े होलसेल मार्केट ऐसे हैं जहां ब्रांडेड दिखने वाली टी-शर्ट और टॉप्स बेहद सस्ते दामों में मिल जाते हैं. यही वजह है कि रिटेल में ₹600–₹800 में बिकने वाला कपड़ा यहां ₹200–₹300 में खरीदा जाता है. छोटे दुकानदार से लेकर बड़े ब्रांड तक, ज्यादातर स्टॉक इन्हीं बाजारों से उठाया जाता है, जिससे प्रोडक्ट की असली कीमत और मार्केट रेट में बड़ा अंतर दिखता है. तो चलिए जानते हैं कहां-कहां है ये सस्ते होलसेल मार्केट जहां से आप खुद के लिए या अपनी बिजनेस के लिए माल उठा सकते हैं. (फोटो एआई)

