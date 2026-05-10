भारत में सूट-सलवार के 9 बड़े होलसेल मार्केट कहां हैं? जहां ₹300 में खरीदकर एथनिक कुर्ती और लहंगा-चोली ₹2000 तक में बेच सकते हैं

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 10, 2026, 06:49 AM IST
1. एथनिक और डिजाइनर सलवार सूट का कारोबार है बहुत फायदेमंद
कभी सोचा है कि जो सलवार सूट आप शोरूम में हजारों रुपये में देखते हैं, वही कपड़ा थोक बाजार में बहुत कम कीमत में कैसे मिल जाता है? असल कहानी सिर्फ डिजाइन की नहीं, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क की है, जो कपड़े को फैक्ट्री से लेकर शोरूम तक पहुंचाते-पहुंचाते उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देता है.
भारत में एथनिक और डिजाइनर सलवार सूट का कारोबार अब सिर्फ फैशन नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा रीसेल और छोटे बिजनेस का मौका बन चुका है. खासकर शादी, त्योहार और ऑनलाइन बिक्री के चलते इन बाजारों की मांग तेजी से बढ़ी है. (फोटो एआई)
2.गांधी नगर मार्केट
गांधी नगर मार्केट एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट होलसेल हब में से एक है. यहां रोज हजारों डिजाइनर और एथनिक सूट बिकते हैं. कीमत रेंज- कॉटन सलवार सूट ₹150 से ₹400 तक, फैंसी प्रिंटेड सूट ₹300 से ₹800 तक और डिजाइनर लुक सेट ₹700 से ₹1500 तक में मिल जाता है. यहां से छोटे दुकानदार पूरे भारत में सप्लाई करते हैं. (फोटो एआई)
3.करोल बाग मार्केट
करोल बाग मार्केट प्रीमियम डिजाइनर एथनिक वियर के लिए काफी मशहूर माना जाता है, जहां wedding और party wear सलवार सूट की बड़ी रेंज मिलती है. यहां पार्टी वियर सूट ₹800 से ₹2500, ब्राइडल एथनिक सेट ₹2000 से ₹6000 और हाई-डिजाइनर कलेक्शन ₹3000 से अधिक कीमत में मिल जाते हैं. यही वजह है कि यह बाजार boutique owners और wedding shoppers की पहली पसंद माना जाता है. (फोटो एआई)
4.सूरत टेक्सटाइल मार्केट
सूरत टेक्सटाइल मार्केट को फैशन इंडस्ट्री का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, जहां फैब्रिक से लेकर ready-made सलवार सूट तक bulk में तैयार होते हैं. यहां बेसिक सूट ₹120 से ₹350, प्रिंटेड सूट ₹200 से ₹600 और मिड-रेंज डिजाइनर सूट ₹500 से ₹1200 तक मिल जाते हैं. नए फैशन डिजाइन सबसे पहले सूरत में तैयार होते हैं और फिर देशभर के बाजारों तक पहुंचते हैं. (फोटो एआई)
5.भुलेश्वर मार्केट
मुंबई का भुलेश्वर मार्केट low-budget ethnic wear के लिए काफी लोकप्रिय है, जहां बेसिक सूट ₹100 से ₹300, फैशनेबल सूट ₹250 से ₹700 और फेस्टिव कलेक्शन ₹500 से ₹1200 तक में उपलब्ध रहता है. छोटे दुकानदार और street retailers यहां से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं. (फोटो एआई)
6.जौहरी बाजार
जयपुर का जौहरी बाजार राजस्थानी handwork और ethnic prints के लिए देशभर में जाना जाता है. यहां हैंडब्लॉक सूट ₹200 से ₹600, लहरिया सूट ₹400 से ₹1200 और फेस्टिव डिजाइन ₹800 से ₹2000 तक मिलते हैं. यहां का ethnic wear खासकर त्योहारों और tourist market में काफी पसंद किया जाता है. (फोटो एआई)
7.बुर्रा बाजार या बड़ा बाजार
कोलकाता का बुर्रा बाजार(Bara Bazar) ईस्ट इंडिया का बड़ा सप्लाई नेटवर्क माना जाता है, जहां cotton और daily wear सूट बेहद सस्ते दाम में मिलते हैं. यहां बेसिक सूट ₹120 से ₹300, प्रिंटेड सूट ₹200 से ₹500 और थोक फेस्टिव सेट ₹400 से ₹1000 तक उपलब्ध रहते हैं और यहां से माल बिहार व नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक सप्लाई किया जाता है. (फोटो एआई)
8.चिकपेट मार्केट
बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट modern ethnic fashion के लिए मशहूर है, where trendy डिजाइनर सूट की डिमांड काफी अधिक रहती है. यहां मॉडर्न सूट ₹300 से ₹800, लाइट वर्क सूट ₹600 से ₹1500 और प्रीमियम सेट ₹1200 से ₹3000 तक में मिल जाते हैं. बड़ी संख्या में online sellers भी यहां से bulk में ethnic wear खरीदते हैं. (फोटो एआई)
9.लाल दरवाजा मार्केट
गुजरात का लाल दरवाजा मार्केट एथनिक और कपड़ा कारोबार का बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां सलवार सूट, dress material और readymade ethnic wear सस्ते दाम में उपलब्ध रहते हैं. यहां कॉटन सूट ₹120 से ₹300, फैंसी सूट ₹250 से ₹700 और डिजाइनर सेट ₹500 से ₹1200 तक मिलते हैं. यहां से राजस्थान और महाराष्ट्र तक कपड़ों की सप्लाई होती है. (फोटो एआई)
10.लुधियाना टेक्सटाइल मार्केट
लुधियाना टेक्सटाइल मार्केट नॉर्थ इंडिया का बड़ा garment hub माना जाता है, जहां knitwear और ethnic wear दोनों का बड़ा कारोबार होता है. यहां सिंपल सूट ₹100 से ₹250, कॉटन और एवरीडे सूट ₹200 से ₹500 और फैंसी व मिड-रेंज सूट ₹500 से ₹1200 तक में मिल जाते हैं. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में यहां से बड़े स्तर पर माल सप्लाई किया जाता है. (फोटो एआई)
11.बदलता ट्रेंड सिर्फ कपड़ा नहीं, कमाई का नया मौका
आज ये सभी बाजार सिर्फ खरीदारी के नहीं, बल्कि छोटे बिजनेस और Instagram resale का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं. लोग ₹5000–₹10000 में स्टॉक लेकर उसे 2x से 4x मार्जिन पर बेच रहे हैं.खासकर शादी और त्योहार के सीजन में सलवार सूट का यह नेटवर्क करोड़ों का अनऑर्गनाइज्ड फैशन बिजनेस बन जाता है.भारत का सलवार सूट होलसेल मार्केट सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक रोजगार और कमाई का एक मजबूत इकोसिस्टम बन चुका है. (फोटो एआई)
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