भारत में सूट-सलवार के 9 बड़े होलसेल मार्केट कहां हैं? जहां ₹300 में खरीदकर एथनिक कुर्ती और लहंगा-चोली ₹2000 तक में बेच सकते हैं

1 . एथनिक और डिजाइनर सलवार सूट का कारोबार है बहुत फायदेमंद

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कभी सोचा है कि जो सलवार सूट आप शोरूम में हजारों रुपये में देखते हैं, वही कपड़ा थोक बाजार में बहुत कम कीमत में कैसे मिल जाता है? असल कहानी सिर्फ डिजाइन की नहीं, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क की है, जो कपड़े को फैक्ट्री से लेकर शोरूम तक पहुंचाते-पहुंचाते उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देता है.

भारत में एथनिक और डिजाइनर सलवार सूट का कारोबार अब सिर्फ फैशन नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा रीसेल और छोटे बिजनेस का मौका बन चुका है. खासकर शादी, त्योहार और ऑनलाइन बिक्री के चलते इन बाजारों की मांग तेजी से बढ़ी है. (फोटो एआई)

