भारत में लेडीज Bags की 6 बड़े होलसेल मार्केट कहां है? जहां सस्ते में मिलते हैं ब्रांडेड और स्टाइलिश बैग

3 . क्रॉफर्ड मार्केट और अब्दुल रहमान स्ट्रीट (Crawford & Abdul Rehman Street)

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मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट और अब्दुल रहमान स्ट्रीट स्टाइलिश लेडीज बैग्स की अच्छी होलसेल मार्केट है. इस मार्केट में फैशन ट्रेंड के हिसाब से बैग्स मिलते हैं. इसी मार्केट में सबसे पहले विदेशी और स्टाइलिश बैग्स आते हैं और यहां 100 रुपये की रेंज से थोक में बैग्स शुरू हो जाते हैं.

