भारत में मेकअप के 6 बड़े होलसेल मार्केट कहां है? जहां कौड़ियों के भाव मिलते हैं बेस्ट कॉस्मेटिक सामान

1 . सदर बाजार (Sadar Bazaar)

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दिल्ली की सदर बाजार मेकअप और कॉस्मेटिक के सभी सामान मिलते हैं. खास बात ये कि यहां पर कौड़ियों के दाम ब्रांडेड प्रोडक्ट की फर्स्ट कॉपी मिलती है. लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट पॉडर, काजल समेत फाउंडेशन सभी चीजे मिलती हैं. यहां पर 20 से लेकर 300 रुपये तक थोक में सामान मिलता है. हालांकि, बल्क खरीदारी करने पर 20 से 40 प्रतिशत तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट बी मिलता है.

