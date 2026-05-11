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भारत की 5 सबसे बड़ी Pet मार्केट, जहां सस्ते में मिलती है डॉग से लेकर विदेशी बर्ड तक हर नस्ल के पालतू जानवरों की वैरायटी

भारत के कई राज्यों में करोड़ों के हिसाब से पेट लवर्स मौजूद हैं, जो अलग-अलग ब्रीड्स के पालतू जानवर पालते हैं. लेकिन देश में ऐसे भी लोग हैं, जो जानवरों का पालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पेट मार्केट का पता नहीं है. आप यहां देख सकते हैं कि भारत की 5 सबसे बड़ी पेट मार्केट कौन-सी है.

मोहम्मद साबिर | May 11, 2026, 05:11 PM IST

1.Galiff Street Pet Market

Galiff Street Pet Market
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कोलकाता की गैलिफ स्ट्रीट पेट मार्केट भारत की सबसे बड़ी और पुरानी पेट मार्केट है. ये मार्केट रविवार को लगती है और यहां हजारों की सख्यां में लोग जानवरों को खरीदने पहुंचते हैं. इस मार्केट में विदेशी नस्ल के डॉग, रंग-बिरंगी फिश, तोते, कबूतर और एक्सोटिक बर्ड्स और खरगोश और छोटे पालतू जानवर बिकते हैं. इसके अलावा इस मार्केट में Pet Food और Accessories भी मिलती है. इस मार्केट में कई लोग दुर्लभ पक्षी भी लेते हैं. (AI Image)
 

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2.Jumerati Pet Market

Jumerati Pet Market
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भोपाल की जुमेराती मार्केट मध्य भारत की सबसे फेमस मार्केट है. इस पालतू जानवर की मार्केट में डॉग ब्रीड्स से लेकर पक्षियों तक की बड़ी रेंज मिलती है. यहां पर जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, पग जैसी डॉग ब्रीड्स, लव बर्ड्स और कॉकटील, Aquarium और सजावटी मछलियां और Pet Grooming Products भी मिलता है. इस मार्केट की खास बात ये है कि इस मार्केट में मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के लोग भी पालतू जानवर खरीदने आते हैं. (AI Image)
 

3.Charminar Pet Market

Charminar Pet Market
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हैदराबाद की चारमीनार पेट मार्केट साउथ भारत की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है. इस मार्केट में विदेशी पक्षी, Persian Cats, अलग-अलग डॉग ब्रीड्स और Aquarium Fish और Reptiles मिलते हैं. ये मार्केट Exotic Birds और Imported Pets के लिए भी जानी जाती है. (AI Image)
 

4.Crawford Market Pet Section

Crawford Market Pet Section
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मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट पालतू जानवरों के लिए मशहूर है. इस मार्केट में Premium Dog Breeds, Persian और Siamese Cats, Pet Medicines और Aquarium और Bird Supplies मिलते हैं. हालांकि, मुंबई की इस मार्केट में बकरे और बकरी भी बिकते हैं. (AI Image)
 

TRENDING NOW

5.Jama Masjid Bird Market

Jama Masjid Bird Market
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दिल्ली की जामा मस्जिद स्थित मार्केट पक्षियों के लिए मशहूर है. इस मार्केट में तोते और कबूतर, लव बर्ड्स, सजावटी पक्षी और Bird Food और Cage बिकते हैं. हालांकि, ये मार्केट Bird Lovers के लिए काफी अच्छी है. इस मार्केट में रविवार को ज्यादा भीड़ मिलती है. (AI Image)
 

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