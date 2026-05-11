भारत की 5 सबसे बड़ी Pet मार्केट, जहां सस्ते में मिलती है डॉग से लेकर विदेशी बर्ड तक हर नस्ल के पालतू जानवरों की वैरायटी

1 . Galiff Street Pet Market

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कोलकाता की गैलिफ स्ट्रीट पेट मार्केट भारत की सबसे बड़ी और पुरानी पेट मार्केट है. ये मार्केट रविवार को लगती है और यहां हजारों की सख्यां में लोग जानवरों को खरीदने पहुंचते हैं. इस मार्केट में विदेशी नस्ल के डॉग, रंग-बिरंगी फिश, तोते, कबूतर और एक्सोटिक बर्ड्स और खरगोश और छोटे पालतू जानवर बिकते हैं. इसके अलावा इस मार्केट में Pet Food और Accessories भी मिलती है. इस मार्केट में कई लोग दुर्लभ पक्षी भी लेते हैं. (AI Image)

