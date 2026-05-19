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9 दिन आसमान से बरसेंगे आग के गोले, इस दिन से शुरू हो रहा नौतपा, जानिए क्यों खतरनाक मानी जाती है ये हीट

What is Nautapa: क्या आपको लग रहा है कि मई की गर्मी अभी सिर्फ शुरुआत है? अगर हां, तो आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं. क्योंकि जल्द ही शुरू होने वाला है ‘नौतपा’, जिसे साल के सबसे तपते दिनों का दौर माना जाता है.

ऋतु सिंह | May 19, 2026, 09:55 AM IST

1.नौतपा के दौरान क्या-क्या होता है?

नौतपा के दौरान क्या-क्या होता है?
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नौतपा के दौरान सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर पर गर्मी का असर भी कई गुना तेज हो जाता है. अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकावट के मरीज बढ़ने लगते हैं. खास बात यह है कि नौतपा अब केवल मौसम नहीं, बल्कि लोगों की सेहत, बिजली बिल, कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाला दौर बन चुका है. (फोटो एआई)
 

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2.कब से शुरू हो रहा है नौतपा?

कब से शुरू हो रहा है नौतपा?
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ज्योतिष और पारंपरिक मौसम मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब नौतपा की शुरुआत मानी जाती है. इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहने की संभावना है.इन नौ दिनों में सूर्य की किरणें धरती पर ज्यादा तीव्र असर डालती हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच सकता है. दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में लू का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. (फोटो एआई)
 

3.आखिर नौतपा को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है?

आखिर नौतपा को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है?
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नौतपा का मतलब सिर्फ गर्म मौसम नहीं होता. असली खतरा शरीर के अंदर बढ़ती गर्मी और पानी की कमी से पैदा होता है.जब लगातार कई दिनों तक तापमान बहुत ऊंचा रहता है, तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है. इससे कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं. बच्चे, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले मजदूर और डिलीवरी एजेंट सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहना कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है. (फोटो एआई)

4.सिर्फ सेहत नहीं, जेब पर भी पड़ता है असर

सिर्फ सेहत नहीं, जेब पर भी पड़ता है असर
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नौतपा का असर अब घर के बजट तक पहुंच चुका है. गर्मी बढ़ते ही बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है. AC, कूलर और फ्रिज लगातार चलने से बिजली बिल लोगों की चिंता बढ़ा देता है.दूसरी तरफ पानी की खपत भी बढ़ती है. कई शहरों में पानी की कमी और सप्लाई की समस्या गर्मी के दौरान और गंभीर हो जाती है.

एक बड़ा असर कामकाज पर भी पड़ता है. बाहर काम करने वाले लोग दोपहर में कम निकलते हैं, जिससे छोटे कारोबार और दैनिक मजदूरी प्रभावित होती है. यही वजह है कि नौतपा अब केवल मौसम की खबर नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक असर वाला मुद्दा बन गया है. (फोटो एआई)
 

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5.क्या नौतपा अच्छी बारिश का संकेत भी माना जाता है?

क्या नौतपा अच्छी बारिश का संकेत भी माना जाता है?
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दिलचस्प बात यह है कि भारतीय पारंपरिक मान्यताओं में नौतपा का संबंध मानसून से भी जोड़ा जाता है. माना जाता है कि अगर नौतपा के दौरान तेज गर्मी पड़े, तो आगे चलकर अच्छी बारिश की संभावना बढ़ती है.

हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसे पूरी तरह वैज्ञानिक नियम नहीं मानते, लेकिन लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में इस मान्यता को गंभीरता से देखा जाता रहा है. किसान भी इस दौर पर खास नजर रखते हैं क्योंकि इसका असर खेती की तैयारियों से जुड़ा माना जाता है. (फोटो एआई)
 

6.नौतपा में किन सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

नौतपा में किन सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
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डॉक्टर सलाह देते हैं कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बिना जरूरी काम बाहर निकलने से बचना चाहिए. हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना और शरीर में पानी की कमी न होने देना बेहद जरूरी है.

सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, बल्कि नींबू पानी, छाछ और ORS जैसे पेय शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.  

एक और जरूरी बात यह है कि लोग अक्सर गर्मी में थकावट को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अगर लगातार चक्कर, उल्टी, तेज सिरदर्द या सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. (फोटो एआई)
 

7.आने वाले दिनों में क्यों ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना?

आने वाले दिनों में क्यों ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना?
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पिछले कुछ वर्षों में भारत में हीटवेव की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी का पैटर्न पहले से ज्यादा आक्रामक हो रहा है. यानी नौतपा अब केवल पारंपरिक मौसम चक्र नहीं, बल्कि बदलते पर्यावरण और शहरी जीवनशैली की बड़ी चेतावनी भी बनता जा रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव साबित हो सकती है. (फोटो एआई)

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