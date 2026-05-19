9 दिन आसमान से बरसेंगे आग के गोले, इस दिन से शुरू हो रहा नौतपा, जानिए क्यों खतरनाक मानी जाती है ये हीट

4 . सिर्फ सेहत नहीं, जेब पर भी पड़ता है असर

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नौतपा का असर अब घर के बजट तक पहुंच चुका है. गर्मी बढ़ते ही बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है. AC, कूलर और फ्रिज लगातार चलने से बिजली बिल लोगों की चिंता बढ़ा देता है.दूसरी तरफ पानी की खपत भी बढ़ती है. कई शहरों में पानी की कमी और सप्लाई की समस्या गर्मी के दौरान और गंभीर हो जाती है.

एक बड़ा असर कामकाज पर भी पड़ता है. बाहर काम करने वाले लोग दोपहर में कम निकलते हैं, जिससे छोटे कारोबार और दैनिक मजदूरी प्रभावित होती है. यही वजह है कि नौतपा अब केवल मौसम की खबर नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक असर वाला मुद्दा बन गया है. (फोटो एआई)

