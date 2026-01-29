FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

लाइफस्टाइल

विमान की उड़ान का सबसे खतरनाक पल कौन सा होता है? प्लेन क्रैश होने की सबसे ज्यादा चांस किस वक्त होता है?

At What Time Most Flight Crash: क्या आपको पता है कि विमान के उड़ान और लैंडिंग के 10 मिनट सबसे अहम क्यों होते हैं और सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होने का खतरा किस समय होता है?

ऋतु सिंह | Jan 29, 2026, 08:18 PM IST

1. सबसे अधिक जोखिम वाले क्षण कुछ मिनट के होते हैं

सबसे अधिक जोखिम वाले क्षण कुछ मिनट के होते हैं
1

जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि इतनी आधुनिक तकनीक के बावजूद हादसे आखिर टेकऑफ या लैंडिंग पर ही क्यों होते हैं? हर हवाई सफर सुरक्षित होता है लेकिन सभी उड़ान के कुछ पल खतरनाक होते हैं अगर प्लेन उन क्षणों को पार कर जाता है तो प्लेन क्रैश की संभावना भी खत्म हो जाती है. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरी उड़ान में सबसे अधिक जोखिम वाले क्षण कुछ मिनट के होते हैं.
 

2.आंकड़े बताते हैं कि सबसे हादसे ज़मीन के पास हुए हैं

आंकड़े बताते हैं कि सबसे हादसे ज़मीन के पास हुए हैं
2

अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (IATA) के लंबे अध्ययन बताते हैं कि 2005–2023 के बीच हुई कुल विमान दुर्घटनाओं में 53% हादसे लैंडिंग के दौरान हुए. वहीं टेकऑफ के समय क्रैश दूसरे नंबर पर रहा है.2015–2024 की कमर्शियल जेट दुर्घटनाओं में 47% लैंडिंग फेज में और 20% टेकऑफ फेज में थे. यानी हर 10 में से लगभग 7 हादसे ज़मीन के पास हुए हैं.

3.अजीत पवार से लेकर एयर इंडिया तक का हादसा जमीन पर ही हुआ

अजीत पवार से लेकर एयर इंडिया तक का हादसा जमीन पर ही हुआ
3

एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना के समय वह बारामती में उतरने वाला था. वहीं अहमदाबाद एयर इंडिया की  दुर्घटना भी टेक-ऑफ के दौरान ही हुई थी. विमान दुर्घटनाएं अधिकतर लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान होती हैं, जिन्हें उड़ान का सबसे नाजुक समय माना जाता है. तो आइए समझते हैं कि अधिकतर विमान दुर्घटनाएं लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान ही क्यों होती हैं.

4.लैंडिंग क्यों जोखिम भरा होता है?

लैंडिंग क्यों जोखिम भरा होता है?
4

लैंडिंग केवल प्लेन का नीचे उतरना ही नहीं होता है,बल्कि यह एक मल्टी-टास्क ऑपरेशन होता है. सेकंडों में फैसले लेने होते हैं. प्लेन की गति,कोण, रनवे का सटीक पॉइंट ये तीनों मायने रखता है. एक सेकंड की चूक भी भारी पड़ सकती है. अगर लैंडिंग के समय लैंडिंग गियर की गड़बड़ी हो जाए या पक्षी से टकराव तो विमान को रोकने या हवा में संभालने का विकल्प बेहद सीमित होता है.
जब कोई विमान कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, तो पायलट के पास पर्याप्त समय होता है. यहां तक ​​कि अगर दोनों इंजन फेल भी हो जाएं, तो भी विमान अचानक आसमान से नहीं गिरता. यह एक ग्लाइडर बन जाता है और पायलट अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, लैंडिंग या टेकऑफ के दौरान स्थिति अलग होती है.
 

5.टेकऑफ क्यों होता है खतरनाक?

टेकऑफ क्यों होता है खतरनाक?
5

टेकऑफ के वक्त विमान सबसे भारी होता है. इंजन पूरी शक्ति पर होते हैं और रनवे की लंबाई सीमित होती है. टेकऑफ तो आसान होता है, लेकिन कई पायलटों का कहना है कि लैंडिंग चुनौतीपूर्ण होती है. विमान को सही गति, सही कोण और रनवे पर एक निश्चित स्थान पर लैंड करना होता है. बारिश, कोहरा, तेज हवाएं और रात का अंधेरा पायलटों के लिए चुनौतियां और बढ़ा देते हैं. एक छोटी सी गलती भी विमान को रनवे से भटका सकती है. कभी-कभी ऑटोपायलट मोड या अन्य नेविगेशन सिस्टम में एक छोटी सी गड़बड़ी भी विमान का संतुलन बिगाड़ सकती है. और इन हालातों में पायलट के पास गलती सुधारने का बहुत कम समय होता है.
 

6.लैंडिंग गियर का छोटा हिस्सा लेकिन होता है बड़ा जोखिम

लैंडिंग गियर का छोटा हिस्सा लेकिन होता है बड़ा जोखिम
6

लैंडिंग गियर केवल पहिए नहीं होते बल्कि यह एक शॉक एब्जॉर्बर, ब्रेकिंग सिस्टम
 और दिशा नियंत्रण का का पूरा नेटवर्क होता है.250–300 किमी/घंटा की स्पीड से उतरते विमान में अगर गियर लॉक न हो, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए या ब्रेक सही न लगें 

7.मानव गलती बनाम तकनीक

मानव गलती बनाम तकनीक
7

एविएशन रिपोर्ट्स बताती हैं ज़्यादातर दुर्घटनाएँ एक नहीं, कई छोटी गलतियों की श्रृंखला से होती हैं जैसे ऑटोपायलट, सेंसर या नेविगेशन सिस्टम में मामूली गड़बड़ी और उस पर इंसानी प्रतिक्रिया में देरी का होना और यही “क्रिटिकल कॉम्बिनेशन” हादसे को जन्म देता है.
 

8.प्लेन क्रैश होने की सबसे ज्यादा चांस किस वक्त होता है? 

प्लेन क्रैश होने की सबसे ज्यादा चांस किस वक्त होता है? 
8

विमान दुर्घटना का खतरा सबसे ज़्यादा टेकऑफ और लैंडिंग के समय होता है. उड़ान के पहले और आख़िरी करीब 10–10 मिनट सबसे नाज़ुक माने जाते हैं, क्योंकि विमान कम ऊंचाई पर होता है और पायलट के पास किसी तकनीकी या मौसम संबंधी समस्या से निपटने का समय बेहद कम होता है.

9. लेकिन फिर भी टेकऑफ और लैंडिंग पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं होंगे

लेकिन फिर भी टेकऑफ और लैंडिंग पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं होंगे
9

AI-based landing assistance बेहतर रनवे मॉनिटरिंग और एडवांस विंड-डिटेक्शन सिस्टम का यूज हो रहा है लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि टेकऑफ और लैंडिंग कभी पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं होंगे, लेकिन तकनीक इन्हें पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना रही है.

