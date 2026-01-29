विमान की उड़ान का सबसे खतरनाक पल कौन सा होता है? प्लेन क्रैश होने की सबसे ज्यादा चांस किस वक्त होता है?

4 . लैंडिंग क्यों जोखिम भरा होता है?

लैंडिंग केवल प्लेन का नीचे उतरना ही नहीं होता है,बल्कि यह एक मल्टी-टास्क ऑपरेशन होता है. सेकंडों में फैसले लेने होते हैं. प्लेन की गति,कोण, रनवे का सटीक पॉइंट ये तीनों मायने रखता है. एक सेकंड की चूक भी भारी पड़ सकती है. अगर लैंडिंग के समय लैंडिंग गियर की गड़बड़ी हो जाए या पक्षी से टकराव तो विमान को रोकने या हवा में संभालने का विकल्प बेहद सीमित होता है.

जब कोई विमान कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, तो पायलट के पास पर्याप्त समय होता है. यहां तक ​​कि अगर दोनों इंजन फेल भी हो जाएं, तो भी विमान अचानक आसमान से नहीं गिरता. यह एक ग्लाइडर बन जाता है और पायलट अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, लैंडिंग या टेकऑफ के दौरान स्थिति अलग होती है.

