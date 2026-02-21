वेंटिलेटर पर मरीज को कब रखा जाता है? क्या मशीन पर जाने का मतलब अंतिम समय आना होता है?

3 . किन मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है?

वेंटिलेटर हर मरीज के लिए नहीं बल्कि गंभीर स्थितियों में लगाया जाता है. कुछ मेडिकल कंडीशन्स जैसे गंभीर निमोनिया, कोविड, अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी में या सिर या रीढ़ की गंभीर चोट (Brain Injury / Spine Injury) लगने पर मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत होती है. कई बार फेफड़ों में पानी भरने (Pulmonary Edema), या सेप्सिस या मल्टी-ऑर्गन फेल्योर और हार्ट अटैक के दौरान सांस रुकने या सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया से सांस लेने में परेशानी होने पर भी वेंटिलेटर लगाया जाता है. डॉक्टर तभी वेंटिलेटर लगाते हैं जब ऑक्सीजन मास्क या दवाओं से सांस नहीं सुधरती है.