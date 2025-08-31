आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

1 . जॉब इंटरव्यू के दौरान सही जवाब देने का बताया तरीका

अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार नौकरी के इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले सबसे आम सवालों में से एक का ऐसा शानदार जवाब दिया कि एचआर के साथ होने वाली बातचीत के दौरान आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी.

एनबीए स्टार स्टीफन करी की यूट्यूब सीरीज़ 'स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन' के लिए 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया था. फिर उनसे कुछ सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में इस तकनीकी दिग्गज ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और संभावनाएँ बताईं जो आपके अगले बड़े करियर कदम में आपकी मदद कर सकती हैं.