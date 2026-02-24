FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, AI समिट प्रदर्शन मामले में अबतक 8 लोग गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला, दिल्ली पुलिस ने उदयभानु से रातभर पूछताछ की, उदय भानु चिब जांच में सहयोग नहीं कर रहे- सूत्र, उदयभानु पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश से 7 लोगों की मौत, क्या मौसम बना काल की वजह 

झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश से 7 लोगों की मौत, क्या मौसम बना काल की वजह

Weather Update:सुबह और शाम के समय ठंडी हवा के साथ दिन में रहेगी गर्मी, जानें Delhi-NCR से लेकर यूपी बिहार तक के मौसम का हाल

सुबह और शाम के समय ठंडी हवा के साथ दिन में रहेगी गर्मी, जानें Delhi-NCR से लेकर यूपी बिहार तक के मौसम का हाल

WI vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ Shimron Hetmyer ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

जिम्बाब्वे के खिलाफ Shimron Hetmyer ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें

मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें

मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 

मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें

क्या सच मे मधुमक्खी का डंक जानलेवा होता है? इससे इंफेक्शन से लेकर मौत तक का रिस्क कब होता है और अगर ये काट ले तो तुरंत क्या करना चाहिए? करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की मौत की वजह भी मधुमक्खी ही बनी थी. इसलिए ये जानना जरूरी है कि मधुमक्खी का डंग कैसे तुरंत शरीर से निकालना चाहिए.

Ritu Singh | Feb 24, 2026, 08:28 AM IST

1.क्या मधुमक्खी काटने से मौत भी हो सकती है?

क्या मधुमक्खी काटने से मौत भी हो सकती है?
1

मधुमक्खी के काटने से से तेज दर्द, जलन, लालिमा और सूजन जैसी समस्याएं होती हैं, जो कुछ लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाली होती हैं. लेकिन कई बार अगर इसका डंक शरीर में रह गया तो इंफेक्शन, एलर्जी तक हो जाती है. लेकिन क्या मधुमक्खी काटने से मौत भी हो सकती है?
 

Advertisement

2.संक्रमण का खतरा बढ़ता है

संक्रमण का खतरा बढ़ता है
2

विशेषज्ञों के अनुसार मधुमक्खी का डंक शरीर में विष (venom) छोड़ता है, जिससे त्वचा में सूजन और जलन होती है. आमतौर पर यह कुछ घंटों में ठीक हो जाता है, लेकिन गलत तरीके से उपचार करने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.
 

3.मधुमक्खी का डंक शरीर में क्या करता है?

मधुमक्खी का डंक शरीर में क्या करता है?
3

मधुमक्खी के डंक में मेलिटिन (Melittin) और अन्य विषैले प्रोटीन होते हैं, जो त्वचा में सूजन और दर्द पैदा करते हैं. रिसर्च बताती है कि डंक लगने के बाद शरीर का इम्यून सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जिससे प्रभावित जगह पर लालिमा और सूजन होती है. कुछ मामलों में, खासकर एलर्जी वाले लोगों में, यह प्रतिक्रिया बहुत तेज हो सकती है और एनाफिलैक्टिक शॉक जैसी गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है.

4.कब बन सकता है मधुमक्खी का डंक जानलेवा?

कब बन सकता है मधुमक्खी का डंक जानलेवा?
4

हालांकि ज्यादातर मामलों में मधुमक्खी का डंक गंभीर नहीं होता, लेकिन कुछ लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. यदि डंक के बाद अत्यधिक सूजन, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, बेहोशी, तेज दिल की धड़कन या पूरे शरीर पर खुजली हो, तो यह एलर्जी रिएक्शन का संकेत हो सकता है. मेडिकल डेटा के अनुसार, दुनिया में लगभग 1 से 3 प्रतिशत लोग मधुमक्खी के विष से गंभीर एलर्जी (Anaphylaxis) का खतरा रखते हैं, जो समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकता है.
 

TRENDING NOW

5.घर पर मधुमक्खी के डंक कैसे निकालें?

घर पर मधुमक्खी के डंक कैसे निकालें?
5

यदि आपको मधुमक्खी काट ले तो सबसे पहले शांत रहें और उस जगह को ध्यान से देखें. कई बार मधुमक्खी का डंक त्वचा में फंसा रह जाता है, जिससे विष लगातार शरीर में फैलता रहता है. ऐसे में उसे धीरे-धीरे हटाना जरूरी होता है. इसके बाद ठंडी सिकाई सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है. बर्फ या ठंडी पट्टी लगाने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और सूजन व दर्द में तेजी से कमी आती है.

घरेलू उपायों में शहद का इस्तेमाल भी काफी लोकप्रिय है. शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाव और घाव भरने में मदद कर सकते हैं. प्रभावित जगह पर थोड़ी मात्रा में शहद लगाने से जलन कम हो सकती है. अगर डंक नहीं निकल रहा तो डॉक्टर से संपर्क करें.
 

6.घबराएं नहीं, सही कदम उठाएं

घबराएं नहीं, सही कदम उठाएं
6

मधुमक्खी का डंक डरावना जरूर लगता है, लेकिन सही जानकारी और घरेलू उपायों से आप दर्द और सूजन को आसानी से कम कर सकते हैं. सबसे जरूरी है शांत रहना, डंक को हटाना और लक्षणों पर नजर रखना.अगर लक्षण गंभीर हों, तो घरेलू उपचार पर निर्भर न रहें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंलक्योंकि सही समय पर इलाज ही जीवन बचा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
MORE
Advertisement
धर्म
Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
MORE
Advertisement