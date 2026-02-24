Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें

5 . घर पर मधुमक्खी के डंक कैसे निकालें?

5

यदि आपको मधुमक्खी काट ले तो सबसे पहले शांत रहें और उस जगह को ध्यान से देखें. कई बार मधुमक्खी का डंक त्वचा में फंसा रह जाता है, जिससे विष लगातार शरीर में फैलता रहता है. ऐसे में उसे धीरे-धीरे हटाना जरूरी होता है. इसके बाद ठंडी सिकाई सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है. बर्फ या ठंडी पट्टी लगाने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और सूजन व दर्द में तेजी से कमी आती है.

घरेलू उपायों में शहद का इस्तेमाल भी काफी लोकप्रिय है. शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाव और घाव भरने में मदद कर सकते हैं. प्रभावित जगह पर थोड़ी मात्रा में शहद लगाने से जलन कम हो सकती है. अगर डंक नहीं निकल रहा तो डॉक्टर से संपर्क करें.

