Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत

1 . क्या है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस

1

मस्तिष्क में खून का थक्का जमना एक गंभीर स्थिति है. चिकित्सकीय भाषा में, मस्तिष्क में रक्त के थक्के को सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस कहा जाता है. जब मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएँ संकरी हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है. रक्त के थक्के के कारण पोषक तत्व और ऑक्सीजन मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाते, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं. अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो मृत्यु भी हो सकती है. मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

