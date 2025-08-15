Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत

भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 15, 2025, 11:45 AM IST
1.क्या है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस
मस्तिष्क में खून का थक्का जमना एक गंभीर स्थिति है. चिकित्सकीय भाषा में, मस्तिष्क में रक्त के थक्के को सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस कहा जाता है. जब मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएँ संकरी हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है. रक्त के थक्के के कारण पोषक तत्व और ऑक्सीजन मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाते, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं. अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो मृत्यु भी हो सकती है. मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.
2.अचानक सिरदर्द
अचानक, तेज़ सिरदर्द मस्तिष्क में रक्त के थक्के का संकेत भी हो सकता है. अगर आपको अचानक, बिना किसी कारण के सिरदर्द हो, तो डॉक्टर से मिलें.
3.धुंधला नजर आना
अचानक धुंधला या दोहरा दिखाई देना मस्तिष्क में रक्त के थक्के का संकेत हो सकता है. इस लक्षण को नज़रअंदाज़ न करें और डॉक्टर से मिलें. क्योंकि यह रक्त के थक्के जमने का एक प्रमुख संकेत हो सकता है.
4.हाथों और पैरों में सुन्नता
हाथों और पैरों में अचानक सुन्नपन, खासकर शरीर के किसी एक हिस्से में, मस्तिष्क में रक्त के थक्के का संकेत है. हाथों और पैरों में अचानक सुन्नपन को नज़रअंदाज़ न करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें.
5.अचानक बोलने में दिक्कत होना
अगर आपको अचानक बोलने में दिक्कत होने लगे, या आप किसी शब्द का सही उच्चारण न कर पाएं, तो यह मस्तिष्क में रक्त के थक्के का संकेत हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति अचानक ठीक से बोल न पाए या शब्दों का सही उच्चारण न कर पाए, तो इस लक्षण को गंभीरता से लें और डॉक्टर से मिलें.
6.चक्कर आना:
चक्कर आना या संतुलन खोना. कई बार इंसान भ्रमित या भटका हुआ महसूस करता है या उसे दौरे भी पड़ने लगते हैं और खून की उल्टी होती है.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
