आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें

1 . ये होता बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट है

जब सामने वाला ये पूछता है कि आपकी सैलेरी कितनी है तो अक्सर हम कई बार इस पशोपेश में पड़ जाते हैं. ऐसे में ये समझ नहीं आता है कि सैलेरी कितनी बताएं. न बताने का क्या बहाना दें या कहीं सामने वाला आपकी सैलेरी से तो आपको जज नहीं करेगा. ऐसे तमाम सवाल मन में उठते हैं. बात चाहे जो भी हो ये होता बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब आप क्या जवाब दें ये विकास दिव्यकीर्ति बता रहे हैं. ये बेहद व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक जवाब होगा जो हर प्रोफेशनल के लिए उपयोगी हो सकता है.

