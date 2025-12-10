FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार- राहुल के कहने से न संसद चलेगी, न ही वो मेरा भाषण तय करेंगे, मैं किसी उकसावे में नहीं आने वाला | अमित शाह के जवाब के बीच में बोले राहुल- गृह मंत्री को चैलेंज देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें | लोकसभा में SIR पर अमित शाह का बयानः कांग्रेस राज में 11 बार SIR हुआ, 2004 के बाद 2025 में हो रहा, हम घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, मात्र ₹199 में मिलेंगे Gemini 3 Pro, 200 GB स्टोरेज समेत ये फीचर्स

गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, मात्र ₹199 में मिलेंगे Gemini 3 Pro, 200 GB स्टोरेज समेत ये फीचर्स

Sexual Violence: दुनिया में 1 अरब से ज्यादा महिलाओं ने झेली यौन हिंसा, भारत में 23% वुमेन्स Intimate Partner Violence की शिकार, रिपोर्ट

दुनिया में 1 अरब से ज्यादा महिलाओं ने झेली यौन हिंसा, भारत में 23% वुमेन्स Intimate Partner Violence की शिकार, रिपोर्ट

UP Police SI, ASI Result 2025: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'

धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'

ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

HomePhotos

लाइफस्टाइल

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

कई बार हमारी छोटी-छोटी पसंदें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बड़े खुलासे कर देती हैं, आइसक्रीम भी ऐसी ही एक पसंद है. जी हां आइसक्रीम का फ्लेवर बता सकता है कि आप कितने भावुक, दमदार, शांत या एडवेंचरस पर्सनालिटी वाले हैं. तो चलिए जानें आपकी फेवरेट आइसक्रीम आपके बिहेवियर के बारे में क्या बताती है.

ऋतु सिंह | Dec 10, 2025, 02:30 PM IST

1.आइसक्रीम फ्लेवर आपकी पर्सनालिटी का आईना है

आइसक्रीम फ्लेवर आपकी पर्सनालिटी का आईना है
1

हर आइसक्रीम फ्लेवर आपकी सोच, स्वभाव और पर्सनैलिटी का एक संकेत देता है, चाहे आप सिंपल और क्लासी हों या बोल्ड. हर स्वाद आपके भीतर छिपे असली गुणों को उजागर करता है, अपनी पसंद का फ्लेवर पहचानें और जानें आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं.
 

Advertisement

2.कुकीज चंक्स वाली आइसक्रीम

कुकीज चंक्स वाली आइसक्रीम
2

जो लोग कुकीज चंक्स वाली आइसक्रीम का स्वाद चुनते हैं वे अक्सर कल्पनाशील, सहज और दिल से युवा होते हैं. वे अपने भीतर के बच्चे को जीने के लिए इस स्वाद को पसंद करते हैं. इसे खाकर वह बचपना जीते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं. उनका ये टेस्ट बता है कि वह लचीले और रचनात्मकता को पसंद करते हैं. वह हर चीज को लाइट लेते हैं और हंसी-मजाक वाले होते हैं.

3.चॉकलेट फ्लेवर आइस्क्रीम पसंद करने वाले

चॉकलेट फ्लेवर आइस्क्रीम पसंद करने वाले
3

चॉकलेट प्रेमियों को अक्सर भावपूर्ण, उत्साही और भावुक बताया जाता है. इनको लाइप में एंजॉयमेंट के साथ भोग-विलासता पसंद होती है. ये अक्सर साहसी माने जाते हैं. ये आत्मविश्वासी और आकर्षण होते हैं. इनको लाइफ में एडवेंचर पसंद होता है और ये हर किसी के जीवन में मिठास भरने वाले होते हैं. हालांकि कई बार ये थोड़े सेलफिश भी होते हैं. ये कॉम्प्रेमाइज कम करते हैं किसी भी स्थिति में.
 

4.मिंट चॉकलेट चिप्स प्रेमी

मिंट चॉकलेट चिप्स प्रेमी
4

 
मिंट चॉकलेट चिप्स प्रेमी जिज्ञासु, जोखिम उठाने वाले और बदलाव पसंद करने वाले होते हैं. वे जल्दी ही पुरानी चीजों से बोर हो जाते हैं और लाइफ में इनको नयापन चाहिए होता है. हालांकि ये सामाजिक परिस्थितियों में सहजता दिखाते हैंं लेकिन असल में इनको चैलेंजेस ज्यादा पसंद होते हैं. ये लोगों के अंदर भी यही खूबी खोजते हैं. 

TRENDING NOW

5.स्ट्रॉबेरी प्रेमी

स्ट्रॉबेरी प्रेमी
5

स्ट्रॉबेरी के स्वाद पसंद करने वाले लोगों को अक्सर देखभाल करने वाला, सौम्य और सहानुभूतिपूर्ण से भरा माना जाता है. वे आराम तलब जिंदगी जीना पसंद करते हैं और रोमांटिक भी होते हैं. ये लव लाइफ में बिंदास होते हैं और क्रिएटिव होने के साथ ही शांतिपूर्ण वातावरण को पसंद करते हैं. कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा आत्म-चिंतन करने की वजह स्ट्रेस में भी रहते हैं.
 

6.वेनिला लवर

वेनिला लवर
6

वेनिला लवर अक्सर शांत, वफ़ादार और विश्वसनीय व्यक्तित्व वाले होते हैं . वे स्थिरता, स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को महत्व देते हैं, उन्हें अक्सर विचारशील, संगठित और लंबे समय तक रिश्ता चलाने वाला माना जाता है. उनकी ताकत निरंतरता और विश्वसनीयता में निहित है, जो लोग वेनिला की ओर आकर्षित होते हैं, वे ट्रेंड के पीछे भागने की ज़रूरत महसूस नहीं करते बल्कि खुद का ट्रेंड डेवलप करते हैं. वे अक्सर अपने रिश्तों को स्थिर, अनुमानित गर्मजोशी के साथ मज़बूत करते हैं. उनके दोस्तों को उनकी उपस्थिति में सुकून मिलता है क्योंकि वे दिखावा नहीं करते. 

7.आपका पसंदीदा आइसक्रीम अनोखा और व्यक्तिगत क्यों लगता है?

आपका पसंदीदा आइसक्रीम अनोखा और व्यक्तिगत क्यों लगता है?
7

स्वाद की पसंद अनुभवों, यादों, संस्कृति और परवरिश से बनती है, बचपन का कोई पसंदीदा स्वाद, त्योहारों का कोई खास व्यंजन या कोई सुकून देने पल से जुड़ा होता है. संवेदी मनोविज्ञान पर हुए शोध से पता चलता है कि स्वाद और भावना के तंत्रिका मार्ग एक ही होते हैं, जिसका अर्थ है कि भोजन तुरंत यादों और मनोदशाओं को प्रभावित कर सकता है यही कारण है कि किसी स्वाद को चुनना अक्सर किसी भावना को चुनने जैसा लगता है. 

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम का प्रकार आपके व्यक्तित्व, खूबियों और आदतों के बारे में क्या बताता है, यह कोई पक्का नियम नहीं है,लेकिन काफी हद तक ये सच होता है .

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'
धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप
आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप
50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? 
50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी?
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
MORE
Advertisement