आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

7 . आपका पसंदीदा आइसक्रीम अनोखा और व्यक्तिगत क्यों लगता है?

7

स्वाद की पसंद अनुभवों, यादों, संस्कृति और परवरिश से बनती है, बचपन का कोई पसंदीदा स्वाद, त्योहारों का कोई खास व्यंजन या कोई सुकून देने पल से जुड़ा होता है. संवेदी मनोविज्ञान पर हुए शोध से पता चलता है कि स्वाद और भावना के तंत्रिका मार्ग एक ही होते हैं, जिसका अर्थ है कि भोजन तुरंत यादों और मनोदशाओं को प्रभावित कर सकता है यही कारण है कि किसी स्वाद को चुनना अक्सर किसी भावना को चुनने जैसा लगता है.

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम का प्रकार आपके व्यक्तित्व, खूबियों और आदतों के बारे में क्या बताता है, यह कोई पक्का नियम नहीं है,लेकिन काफी हद तक ये सच होता है .

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से