आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 04, 2025, 12:55 PM IST
1.रंग का मूड से गहरा संबंध है
कुछ लोगों के लिए उनका लकी रंग और पसंदीदा रंग अलग-अलग होते हैं. कुछ लोगों के लिए, ये दोनों एक ही होते हैं. ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस खास रंग के कपड़े पहनकर इंटरव्यू जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जाएं तो आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी. कहा जाता है कि रंगों का मूड से भी गहरा संबंध होता है.
2.हर व्यक्ति का एक पसंदीदा रंग होता है
हमारे पसंदीदा रंग और हमारे व्यक्तित्व के बीच एक गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध होता है. इसलिए, अगर हमें पता हो कि किसी का पसंदीदा रंग क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है. न केवल उनके व्यक्तित्व, बल्कि उनकी खूबियों और कमज़ोरियों का भी पता चल सकता है. अगर आपको पता हो कि उनका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो आप यह भी जान सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है.
3.नारंगी रंग
अगर आपको नारंगी रंग पसंद है, तो आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी कद्र करें. चूँकि आप सम्मान पाना चाहते हैं, इसलिए आपके आस-पास हमेशा चार लोग रहेंगे. आपका चरित्र अच्छा है. लेकिन आप कई लोगों की राय से भ्रमित हो सकते हैं. आप मेहनती हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं. आप दूसरों के विचारों को महत्व देते हैं और उनकी बातों को सच्चे मन से सुनते हैं.
4. ग्रे रंग
अगर आपका पसंदीदा रंग ग्रे है, तो आप बहुत ही मस्त इंसान हैं. शांत स्वभाव के. भरोसेमंद. जो दूसरों के सामने कूटनीतिक तरीके से काम कर सकते हैं. जो कैसी भी स्थिति हो, अपनी तटस्थता नहीं खोते. जो सोचते हैं कि अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है. जो इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं कि दूसरे उनकी सराहना करें.
5.सफेद रंग
जिन लोगों का पसंदीदा रंग सफेद होता है, वे अपने नियम खुद तय करते हैं. जिन्हें आजादी पसंद होती है. जो अपनी वाणी से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं. जिनमें बहुत स्वाद होता है. जिन्हें खूबसूरत चीजें बहुत पसंद होती हैं. जो अगर कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा था, तो तुरंत परेशान हो जाते हैं. आपका आत्मविश्वास और दूसरों से दूर रहने का स्वभाव दूसरों को आपको गलत समझने पर मजबूर कर सकता है.
6.भूरा रंग
भूरा रंग पसंद करने वाले लोग अच्छे दोस्त होते हैं और सादा जीवन पसंद करते हैं. पैसों के मामले में ये बहुत चंचल होते हैं. ये अपनी मान्यताओं को लेकर ज़िद्दी हो सकते हैं. आप तार्किक और भरोसेमंद होते हैं. चूँकि आप खुले विचारों वाले होते हैं, इसलिए आप उन लोगों से दूर रहना चाहेंगे जो आपसे छिपते हैं. आप कोई भी काम धीरे-धीरे और साथ ही सही तरीके से कर सकते हैं.
7.बैगनी रंग
जिन लोगों का पसंदीदा रंग बैंगनी होता है वे हर चीज में लालित्य की अपेक्षा करते हैं. वे भावुक, सुरक्षित लोग हैं. अच्छे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं. नेकदिल और बुद्धिमान. वे उन चीजों को भी नोटिस करते हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता. वे बहुत रचनात्मक होते हैं. वे सूक्ष्म चीजों का आनंद लेते हैं और अद्भुत चीजों को स्वीकार कर सकते हैं. लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा हिंसक भी होता है.
8.लाल रंग
जिन लोगों का पसंदीदा रंग लाल होता है, वे बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं. वे हर चीज में जोखिम उठाने की अधिक संभावना रखते हैं. वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा में अधिक रुचि रखते हैं. वे हर चीज में तेज और जोरदार हो सकते हैं. उनका मूड बिना रुके लगातार बदलता रहता है. वे सेक्स में बहुत शामिल होते हैं. आप अपने पक्ष को सही ठहराने वाले तर्क प्रस्तुत करने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे.
9.नीला रंग
जिन लोगों का पसंदीदा रंग नीला होता है, वे मन की शांति और सच्चाई पसंद करते हैं. वे दूसरों और उनकी ज़रूरतों के बारे में बहुत सोचते हैं और इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं. उनकी मान्यताएँ ज़्यादा रूढ़िवादी होती हैं. आप एक शांत जीवन जी सकते हैं और आपके कई वफादार दोस्त हो सकते हैं.
10.हरा रंग
जिन लोगों का पसंदीदा रंग हरा होता है वे बहुत खुले विचारों वाले होते हैं. जो सोचते हैं कि उनके जीवन में प्रसिद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज है. जो अपने परिवार के लिए बहुत प्यार और देखभाल करते हैं. जो घर और बाहर दुनिया दोनों में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और सब कुछ एक स्तंभ की तरह पकड़ सकते हैं.
11.काला रंग
जिन लोगों का पसंदीदा रंग काला होता है वे जीवन में सत्ता को नियंत्रित करना चाहते हैं. उनमें कला और अंतर्ज्ञान की उच्च भावना होती है, और वे कई चीजों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं. औसत लोगों के विपरीत, उनमें दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक और अलग गुण होते हैं, जैसे कि गरिमा, व्यक्तित्व और आदतें. मनोवैज्ञानिक रूप से, काले को अवसाद का रंग कहा जाता है. लेकिन वे इसे गरिमा का रंग कहते हैं. वे स्वतंत्र हैं.
12.गुलाबी रंग
यदि आपका पसंदीदा रंग गुलाबी है, तो आप जिससे प्यार करते हैं, उस पर असीमित प्यार बरसाने में संकोच नहीं करते. बहुत सरल. आप उन लोगों में से हैं जो हर किसी में बुराई से ज्यादा अच्छाई देखते हैं. आप शांति को अधिक पसंद करते हैं. दूसरों की परवाह करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आपकी आदत के कारण आप कई लोगों के साथ दीर्घकालिक मित्रता विकसित करेंगे.
13.पीला रंग
जिन लोगों का पसंदीदा रंग पीला होता है वे दूसरों के साथ जो कुछ भी सीखते और अनुभव करते हैं उसे साझा करने में बहुत रुचि रखते हैं. आप हमेशा अपनी विशिष्टता व्यक्त करेंगे. जिनकी स्पष्ट कल्पना और दूसरों की मदद करने की इच्छा होती है. साथ ही, जो शर्मीले होते हैं और दूसरों से दूर रह सकते हैं. जो सोचते हैं कि सभी को आपका सम्मान करना चाहिए और दूसरों को आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करनी चाहिए.
