लाल किला का असली नाम क्या था? शाहजहां के समय इस ऐतिहासिक इमारत को इस नाम से बुलाते थे लोग

8 . मीना बाज़ार कभी केवल महिलाओं के लिए ही था

मुगल काल में लाल किले के अंदर मीना बाज़ार नामक एक विशेष बाज़ार लगता था. लेकिन यह बाज़ार सभी के लिए खुला नहीं था. यहां केवल शाही महिलाएं, राजकुमारियां और हरम की महिलाएं ही खरीदारी करने आती थीं. हालांकि, आज यह बाज़ार सभी के लिए खुला है. पर्यटक टिकट लेकर यहाँ प्रवेश कर सकते हैं और पुराने ज़माने के माहौल में खरीदारी का आनंद ले सकते हैं.

