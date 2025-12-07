लाल किला का असली नाम क्या था? शाहजहां के समय इस ऐतिहासिक इमारत को इस नाम से बुलाते थे लोग

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 07, 2025, 07:46 PM IST
1.लाल किला कई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है
दिल्ली का लाल किला भारत के इतिहास में एक ऐसा स्मारक है, जो न सिर्फ़ अपनी भव्यता के लिए, बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है. हर भारतीय के लिए लाल किला गौरव का प्रतीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रसिद्ध किले का असली नाम 'लाल किला' नहीं था.
2. किला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है
जी हां, आज जिस नाम से यह पूरी दुनिया में मशहूर है, वह बाद में दिया गया था. हाल ही में हुए दिल्ली बम धमाकों के बाद यह किला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इसी वजह से लोग इसका असली नाम और इतिहास जानने के लिए उत्सुक हैं.
3.लाल किले की पहचान और इतिहास
दिल्ली स्थित लाल किला मुग़ल स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण माना जाता है. इस भव्य किले का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1638 में शुरू करवाया था और लगभग दस वर्षों में, 1648 में पूरा हुआ था.
4.शाहजहांनाबाद थी राजधानी
शाहजहां ने दिल्ली में 'शाहजहांनाबाद' नामक एक नई राजधानी स्थापित की थी और यह किला इसी शहर के मध्य में बनाया गया था.
5.किले पर भारतीय, पारसी और इस्लामी शैलियों का अद्भुत मिश्रण
लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, पारसी और इस्लामी शैलियों का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है. इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिससे इसे दूर से भी आसानी से पहचाना जा सकता है. इसीलिए बाद में लोग इसे "लाल किला" कहने लगे.
6.लाल किले का वास्तविक नाम क्या था?
जब शाहजहां ने इस किले का निर्माण कराया था, तब इसका आधिकारिक नाम 'किला-ए-मुबारक' था. मुगल काल में, किले को इसी नाम से जाना जाता था. इस नाम का अर्थ है "पवित्र किला" या "शुभ किला".
7.अंग्रेज बोलते थे इसे लाल किला
हालाँकि, समय के साथ, और विशेष रूप से ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने लाल बलुआ पत्थर के रंग के कारण इसे "लाल किला" कहना शुरू कर दिया, और यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग मूल नाम भूल गए.
8.मीना बाज़ार कभी केवल महिलाओं के लिए ही था
मुगल काल में लाल किले के अंदर मीना बाज़ार नामक एक विशेष बाज़ार लगता था. लेकिन यह बाज़ार सभी के लिए खुला नहीं था. यहां केवल शाही महिलाएं, राजकुमारियां और हरम की महिलाएं ही खरीदारी करने आती थीं. हालांकि, आज यह बाज़ार सभी के लिए खुला है. पर्यटक टिकट लेकर यहाँ प्रवेश कर सकते हैं और पुराने ज़माने के माहौल में खरीदारी का आनंद ले सकते हैं.
9.देश की आज़ादी का प्रतीक
आज लाल किला सिर्फ़ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि देश की आज़ादी का प्रतीक है. लेकिन इसके नाम के पीछे का रोचक तथ्य जानना भी उतना ही दिलचस्प है कि इसका मूल नाम किला-ए-मुबारक था.
