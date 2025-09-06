सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला !

4 . विलासिता और शिल्प कौशल के लिए ये कार जानी जाती हैं

रोल्स रॉयस कार को भारत में राजा-महाराजाओं की कार समझा जाता रहा है. अपनी विलासिता और शिल्प कौशल के लिए ये कार जानी जाती है. ये राजसीपन के शान का प्रतीक थी और इसलिए नेहरू ने ऐसी प्रतिष्ठित कार को गिफ्ट के लिए चुना था. भारतीय राजे-महाराजा भी इस कार को अपने पास रखने के लिए दीवाने रहते थे. रोल्स रॉयस की एक खासियत ये भी थी कि वो यूं ही किसी को अपनी कार नहीं बेचती थी बल्कि उसका बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति के साथ हैसियत भी चेक करती थी. इसके बाद ही उन्हें कार बेचती थी.

