सांप काटने के बाद सबसे पहले क्या करें? जानें कौन सी बातें बचा सकती हैं जान

1 . सांप का काटना एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती

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भारत में सांप का काटना एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, लेकिन अक्सर मौत का कारण सांप का जहर नहीं, बल्कि घबराहट और प्राथमिक उपचार की गलत जानकारी होती है. देश में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल कुछ ही जानलेवा रूप से विषैली होती हैं. सही समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है. यहां सर्पदंश की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं.