Breakfast Time: रोज किस समय नाश्ता करने से ब्लड शुगर रहता कंट्रोल, डायबिटीज वालों के लिए क्या है बेस्ट ब्रेकफास्ट

5 . भोजन का समय दिमाग से जुड़ा होता है

भोजन का समय मस्तिष्क के स्वस्थ कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सुबह नाश्ता न करने या देर से भोजन करने से मस्तिष्क में ग्लूकोज की आपूर्ति कम हो जाती है. इससे संज्ञानात्मक कार्य धीमा हो जाता है. इससे एकाग्रता में कमी, मनोदशा में उतार-चढ़ाव और स्मृति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. सही समय पर नाश्ता करने से न केवल हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएँ बढ़ती हैं, बल्कि पूरे दिन मानसिक सतर्कता बनाए रखने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा, भोजन का सही समय मस्तिष्क में सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो समग्र मानसिक स्वास्थ्य और तनाव कम करने में सहायक होता है.

