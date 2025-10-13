Breakfast Time: रोज किस समय नाश्ता करने से ब्लड शुगर रहता कंट्रोल, डायबिटीज वालों के लिए क्या है बेस्ट ब्रेकफास्ट

लाशों को ठिकाने लगाकर पैसे ऐंठने के दिन अब खत्म, प्राइवेट अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 13, 2025, 08:17 AM IST
1. मैसाचुसेट्स जनरल ब्रिघम की स्टडी नाश्ते को लेकर बहुत कुछ बताती है
हम जो खाना खाते हैं, उसके साथ-साथ खाने का समय भी महत्वपूर्ण है. बहुत से लोग नाश्ते की उपेक्षा करते हैं. बहुत से लोग आलसी लोगों की तरह उठते हैं और देर से खाना खाते हैं. हालांकि, मैसाचुसेट्स जनरल ब्रिघम द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यह आदत आपकी उम्र कम कर सकती है. यह शोध 'कम्युनिकेशंस मेडिसिन' में प्रकाशित हुआ था.
2.नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन क्यों है?
नाश्ता न केवल दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह अच्छे स्वास्थ्य (नाश्ते का महत्व) को बनाए रखने में भी मदद करता है. नाश्ता चयापचय की गति को बढ़ाता है. हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है. रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण में रहता है. समय पर भोजन करने से वजन नियंत्रण में रहता है. दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा कम होता है. इस प्रकार, जीवन प्रत्याशा बढ़ती है.
3.नाश्ता न करने से हो सकता है डिमेंशिया
उम्र बढ़ने के साथ, लोगों के खाने का समय बदल जाता है. वे नाश्ता और रात का खाना देर से खाना शुरू कर देते हैं. दिन भर में उनके द्वारा खाए जाने वाले खाने में भी कुछ बदलाव आते हैं. बुज़ुर्ग लोग खाने के समय के आधार पर अपनी सेहत का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं. डॉक्टर मरीज़ों के खाने के समय में बदलाव को एक शुरुआती चेतावनी मान सकते हैं. वे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.
4.डायबिटीज वालों के कितने बजे तक सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए
डायबिटीक लोगों को सुबह 8:30 बजे से पहले नाश्ता कर लेते हैं, उनमें टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा कम होता है. इसका कारण सरल है, जब हम सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं, तो शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर ढंग से काम करती है. रात में लंबे समय तक उपवास करने के बाद, शरीर कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए तैयार होता है. यदि आप इस समय को छोड़ देते हैं और देर से खाते हैं, तो लंबे समय में रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि और इंसुलिन प्रतिरोध की संभावना होती है.
5.भोजन का समय दिमाग से जुड़ा होता है
भोजन का समय मस्तिष्क के स्वस्थ कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सुबह नाश्ता न करने या देर से भोजन करने से मस्तिष्क में ग्लूकोज की आपूर्ति कम हो जाती है. इससे संज्ञानात्मक कार्य धीमा हो जाता है. इससे एकाग्रता में कमी, मनोदशा में उतार-चढ़ाव और स्मृति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. सही समय पर नाश्ता करने से न केवल हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएँ बढ़ती हैं, बल्कि पूरे दिन मानसिक सतर्कता बनाए रखने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा, भोजन का सही समय मस्तिष्क में सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो समग्र मानसिक स्वास्थ्य और तनाव कम करने में सहायक होता है.
6.डायबिटीज रोगियों के लिए कैसा नाश्ता होना चाहिए?
डायबिटीज वाले लोगों के लिए नाश्ता हल्का, फाइबर युक्त और प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए ताकि ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहे. ओट्स, दलिया, मूंग दाल चीला, वेजिटेबल उपमा या बेसन का चीला बेहतरीन विकल्प हैं. इसके साथ अंडा, लो-फैट दूध या ग्रीन टी ले सकते हैं. साबुत अनाज की ब्रेड पर पीनट बटर या स्प्राउट्स सलाद भी अच्छा विकल्प है. मीठे फलों की जगह पपीता, अमरूद या सेब लें. तले हुए और रिफाइंड फूड से बचें. सही नाश्ता दिनभर एनर्जी बनाए रखता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखता है.
7.सुबह की ऊर्जा बढ़ाने वाले 6 हेल्दी ब्रेकफास्ट फूड
देर से नाश्ता करने वालों में कई स्वास्थ्य समस्याएँ पाई गई हैं. यह देरी मानसिक और शारीरिक स्थितियों जैसे अवसाद, थकान और बोलने में समस्या से जुड़ी है. देर से नाश्ता करने वाले वृद्ध लोगों में मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है. सुबह उठने के दो घंटे के भीतर नाश्ता कर लेना सबसे अच्छा है. अगर आपका नाश्ता फलों, अनाज और प्रोटीन से भरपूर है, तो आप दिन भर सक्रिय रह सकते हैं. बहुत देर से नाश्ता करने से भी स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं.
