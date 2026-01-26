FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं बेटा एकदम पापा की कॉपी है. ये बात शक्ल और सूरत के लिए नहीं बल्की उसकी आदतों और चाल-चलन को लेकर होती है. क्या आपको पता है कि एक बेटा अपने पिता से क्या-क्या सीखता है?

ऋतु सिंह | Jan 26, 2026, 06:57 PM IST

1.पिता से बेटा कौन सी 10 चीजें साइलेंटली सीखता है

पिता से बेटा कौन सी 10 चीजें साइलेंटली सीखता है
1

कई बार पापा बच्चों को कुछ सीखाते नहीं लेकिन आप देखेंगे उनकी कुछ क्वालिटी या आदते अपने आप बच्चे में आ जाती हैं. रंग-रूप की तरह ही बच्चों में खासकर बेटे में कुछ आदतें भी ऐसी आ जाती हैं जिसकी कल्पना एक पिता भी कभी नहीं करता है. अब ये आदत या क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और खराब भी. यानी अनजाने में ही पिता अपने बेटे को अच्छी या बुरी आदतें सीखा देते हैं. तो चलिए समझते हैं कि एक पिता से बेटा कौन सी 10 चीजें साइलेंटली सीखता है.
 

2.जिम्मेदारी निभाने का तरीका

जिम्मेदारी निभाने का तरीका
2

घर में एक पिता किस तरह  परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं वह बेटा बचपन से देखता रहता है और यही क्वालिटी उसके अंदर भी डवलप होती जाती है. क्योंकि पिता ही पहले उसके रोल मॉडल होते हैं. जब बेटा देखता है कि पिता बिना शिकायत परिवार की ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो जिम्मेदारी उसके स्वभाव में उतर जाती है. उसे सिखाया नहीं जाता, वह उसे अपना लेता है.
 

3.दबाव में शांत रहना

दबाव में शांत रहना
3

हर परिवार में कभी न कभी मुश्किल हालात बनते हैं और उस समय घर का मुखिया यानी पिता किस तरह उस सेचुएश को हैंडिल करते हैं ये बेटा साइलेंटली देखता है. अगर पिता मुश्किल हालात में भी खुद को संभालते हैं तो बेटा सीखता है कि ताकत का मतलब चिल्लाना नहीं, बल्कि संयम है. अगर पिता मुश्किल हालात में स्थिति को और बदतर करते हैं तो बेटे के अंदर भी यही गुण आता है कि हालात अगर विपरीत हो तो चिल्लाना गुस्सा करना नॉर्मल बात है.
 

4.लोगों को सम्मान देना

लोगों को सम्मान देना
4

अगर घर में पिता लोगों-रिश्तेदारों का मान-सम्मान करते हैं तो बेटा भी वही आदत खुद में विकसित करता है. यही नहीं वह पिता का दूसरों से बोलने का तरीका, घर में उनका मां- परिवार के साथ व्यवहार और लोगों के प्रति उनका जरिया कैसा होता है ये सब सीखता है.
 

5.असफलता से डरना नहीं

असफलता से डरना नहीं
5

अगर पिता गिरकर भी उठते हैं और किसी भी स्थिति या परिस्थिति से हार मानने से इनकार करते हैं तो बेटा समझ जाता है कि फेल होना जीवन का एक पार्ट है लेकिन हार स्वीकार करना असली हार है. यहां से वो लड़ना सीखता है जिंदगी के इम्तिहान से.

6.मेहनत को आदत बनाना

मेहनत को आदत बनाना
6

अगर पिता आलसी है या कोई काम सही तरीके से नहीं करते तो बेटा भी वही रवैया अपनाने लगता है. लेकिन अगर वो देखता है कि पिता रोज काम पर जाते हैं, शाम को थककर आते हैं और फिर भी अपनी किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते और परिवार को समय देते हैं तो वह भी वैसा ही बनेगा. बेटे के दिमाग में मेहनत एक नॉर्मल प्रक्रिया बन जात है.
 

7.सही के लिए खड़े रहना

सही के लिए खड़े रहना
7

जब पिता गलत के सामने समझौता नहीं करते तब बेटा सीखता है कि ईमानदारी आसान नहीं होती लेकिन जरूरी है सही के लिए स्टैंड लेना.
 

8.भावनाओं को संभालना

भावनाओं को संभालना
8

जो पिता गुस्से में हिंसक नहीं होते बल्कि अपनी भावनाओं को शब्द देते हैं और बेटों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं उनके बेटे भी उनकी तरह इमोशन्स को बैलेंस करना सीख जाते हैं. पिता का भावनात्मक एक्सपीरियंस बच्चे सीखते हैं.

9.परिवार को प्राथमिकता देना

परिवार को प्राथमिकता देना
9

जो पिता परिवार को प्राथमिकता देते हैं और उनके लिए परिवार के साथ समय बिताना स्ट्रेस बस्टर होता है तो उनके बेटे भी परिवार संग रहना- समय बीताना पसंद करते हैं. वे पारिवारिक बनते हैं. पिता का परिवार के साथ खड़ा रहना बेटे को बताता है कि सफलता केवल पैसा नहीं, रिश्तों की जिम्मेदारी भी है.
 

10.आत्मविश्वास की जड़

आत्मविश्वास की जड़
10

पिता का “मुझे भरोसा है तुम कर लोगे” जैसे शब्द अगर बच्चा सुनता है तो उसके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है. बेटे के अंदर भी लोगों को मोटीवेट करने का गुण समाहित होता है इससे. क्योंकि बेटा यह नहीं याद रखता कि पिता ने क्या कहा,वह यह याद रखता है कि पिता ने क्या किया.

11.क्यों पिता का व्यवहार बेटे के भविष्य की नींव बनता है?

क्यों पिता का व्यवहार बेटे के भविष्य की नींव बनता है?
11

 स्टडीज़ बताती हैं कि बच्चे 70% से ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन से सीखते हैं. पिता बेटे के लिए पहला रोल मॉडल होता है.चाहे पिता यह भूमिका निभाने की कोशिश करे या नहीं.

