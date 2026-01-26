ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

1 . पिता से बेटा कौन सी 10 चीजें साइलेंटली सीखता है

1

कई बार पापा बच्चों को कुछ सीखाते नहीं लेकिन आप देखेंगे उनकी कुछ क्वालिटी या आदते अपने आप बच्चे में आ जाती हैं. रंग-रूप की तरह ही बच्चों में खासकर बेटे में कुछ आदतें भी ऐसी आ जाती हैं जिसकी कल्पना एक पिता भी कभी नहीं करता है. अब ये आदत या क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और खराब भी. यानी अनजाने में ही पिता अपने बेटे को अच्छी या बुरी आदतें सीखा देते हैं. तो चलिए समझते हैं कि एक पिता से बेटा कौन सी 10 चीजें साइलेंटली सीखता है.

