गलत इंजेक्शन लगते ही शरीर में क्या संकेत दिखने लगते हैं? ऐसे में मरीज की जान बचाने के लिए कितना वक्त मिल सकता है?

4 . गलत इंजेक्शन लगते ही शरीर कौन से संकेत देता है?

गलत इंजेक्शन लगते ही शरीर कुछ संकेत देने लगता है और ये लक्षण दिखें तो एक सेकेंड भी नहीं गंवाने चाहिए. इंजेक्शन लगने के पहले 1–10 मिनट में मरीज को घबराहट और बेचैनी होने लगती है. कई बार स्किन पर जलन या खुजली होने लगती है. वहीं इंजेक्शन लगने के 10–20 मिनट में सांस लेने में भारी दिक्कत, गले में जकड़न, आवाज बैठना या होंठ या जीभ सूजन आने लगे तो समझ लें इंजेक्शन का रिएक्शन है ये. वहीं इंजेक्शन लगने के 20–30 मिनट में अगर अचानक से ब्लड प्रेशर गिरने लगे या बेहोशी आए तो कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है

