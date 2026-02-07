Advertisement
लाइफस्टाइल

गलत इंजेक्शन लगते ही शरीर में क्या संकेत दिखने लगते हैं? ऐसे में मरीज की जान बचाने के लिए कितना वक्त मिल सकता है?

हाल ही में राजस्थान की प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रेम बैसा की गलत तरीके से इंजेक्शन लगने से मौत हो गई. गलत इंजेक्शन लगना या गलत तरीके से इंजेक्शन लगने पर क्या संकेत शरीर देता है और कितना वक्त होता है मरीज की जान बचाने के लिए, चलिए पूरी डिटेल यहां समझते हैं.

ऋतु सिंह | Feb 07, 2026, 08:06 AM IST

1.राजस्थान की प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रेम बैसा की मौत की वजह

1

आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रेम बैसा की मौत पर परिवार का आरोप था कि सामान्य बीमारी के बाद घर पर कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया उसी से उनकी मौत हुई. मात्र 30 सेकेंड में उनकी हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास पहुंचते-पहुंचते उनकी मौत हो चुकी थी. असल में यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक यह चेतावनी भी है कि कभी भी, किसी से इंजेक्शन या दवाएं लेकर खा लेना जान भी ले सकता है.
 

2.क्या वाकई एक गलत इंजेक्शन से जान जा सकती है?

2

जी हां बिलकुल और कई मामलों में मरीज को बचने के लिए समय तक नहीं मिल पाता है.गलत दवा, गलत डोज, गलत तरीका या एलर्जी—इनमें से कोई भी कारण शरीर को एनाफिलेक्टिक शॉक में डाल सकता है.
 

3.एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है? 

3

जब शरीर किसी दवा को दुश्मन समझ लेता है तो उसकी इम्यून सिस्टम अचानक हमला कर देती है.परिणामस्वरूप सांस की नली सिकुड़ने लगती है और ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है. इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है और अगर एड्रेनालिन इंजेक्शन और ICU सपोर्ट तुरंत न मिले तो तुरंत मौत हो सकती है.
 

4.गलत इंजेक्शन लगते ही शरीर कौन से संकेत देता है?

4

गलत इंजेक्शन लगते ही शरीर कुछ संकेत देने लगता है और ये  लक्षण दिखें तो एक सेकेंड भी नहीं गंवाने चाहिए. इंजेक्शन लगने के पहले 1–10 मिनट में मरीज को घबराहट और बेचैनी होने लगती है. कई बार स्किन पर जलन या खुजली होने लगती है. वहीं इंजेक्शन लगने के 10–20 मिनट में सांस लेने में भारी दिक्कत, गले में जकड़न, आवाज बैठना या होंठ या जीभ सूजन आने लगे तो समझ लें इंजेक्शन का रिएक्शन है ये. वहीं इंजेक्शन लगने के 20–30 मिनट में अगर अचानक से ब्लड प्रेशर गिरने लगे या बेहोशी आए तो कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है
 

5.गोल्डन टाइम क्या होता है जब मरीज की बच सकती है?

5

किसी मरीज के लिए इंजेक्शन लगने के बाद रिएक्शन से बचान के लिए 5 से 30 मिनट होते हैं. इस दौरान अगर मरीज को सटीक इलाज मिल जाए तो इंजेक्शन के रिएक्शन को खत्म किया जा सकता है. 

6.घर पर इंजेक्शन लगवाना क्यों जानलेवा हो सकता है?

6

इसे मेडिकल एक्सपर्ट्स “साइलेंट रिस्क” कहते हैं. क्योंकि घर पर एड्रेनालिन/ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती हैं और कंपाउंडर एनाफिलेक्टिक शॉक हैंडल करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं. कई बार सही नस या मसल में दवा न जाने से भी जान को खतरा हो जाता है. इसलिए कहा जाता है: घर पर इंजेक्शन लगवाना, किस्मत को चुनौती देना है. 

7.इंजेक्शन लेने से पहले ये 7 सवाल ज़रूर पूछें

7

क्या यह इंजेक्शन डॉक्टर ने लिखा है?, दवा का पूरा नाम और डोज क्या है?, क्या पहले एलर्जी टेस्ट हुआ है?, इंजेक्शन कौन लगा रहा है और उसकी योग्यता क्या है?, क्या पास में इमरजेंसी किट है?, क्या यह जगह अस्पताल/नर्सिंग होम है?, इंजेक्शन के बाद 20 मिनट निगरानी होगी?
 

8.एक मौत, हजारों सवाल

8

साध्वी प्रेम बैसा का जाना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है.यह स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही और आम लोगों की जल्दबाज़ी का आईना है.साध्वी प्रेम बैसा केस में सबसे बड़ा सवाल क्या था? क्या इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह पर था?क्या एलर्जी हिस्ट्री जांची गई?क्या घर पर आपातकालीन दवाएं मौजूद थीं? यदि इन तीनों का जवाब नहीं है तो यह मामला गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है.

