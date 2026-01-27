अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?

शिमला, मनाली में भारी बर्फबारी, हिमाचल में फिर बर्फबारी का अलर्ट, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा में अलर्ट, मनाली के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, हाइवे पर गाड़ियों को रोका गया, बर्फबारी से जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद, डोडा, अनंतनाग, शोपियां में भारी बर्फबारी | फिलहाल बजट सत्र है- किरेन रिजिजू, UGC के नियमों पर किरेन रिजिजू ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो- रिजिजू | बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, संसद का बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा, 29 जनवरी को आर्थिक सर्वे आएगा- रिजिजू, 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश होगा
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Jan 27, 2026, 03:00 PM IST
1.क्या अविवाहित जोड़ों का होटल या लॉज में ठहरना गैरकानूनी
सबसे पहले तो सवाल ये उठाता है कि क्या भारत में अविवाहित जोड़ों का होटल या लॉज में ठहरना गैरकानूनी है? और अगर लवर अपने पार्टनर के साथ होटल में अकेले हों छापेमारी हो तो उनका भाग जाना चाहिए या डरना चाहिए? इस दौरान आपके क्या अधिकार होते हैं आपको पता होना चाहिए.
2.भारतीय कानून क्या कहता है?
आईपीसी या संविधान के अनुसार अगर लड़का या लड़की 18 साल का है और आपसी सहमति से होटल में है तो ये किसी भी सूरत में अपराध नहीं है.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को निजता का अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में स्पष्ट किया है कि "वयस्कों का साथ रहना या लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं माना जा सकता है अगर वो सहमति से साथ हैं.
3.क्या पुलिस के पास गिरफ्तारी का अधिकार है?
पुलिस सिर्फ इसलिए किसी अविवाहित जोड़ों को इसलिए अरेस्ट नहीं कर सकती की वो होटल के कमरे में अकेले में समय बीता रहे हैं और न ही उन्हें अरेस्ट कर सकती है. पुलिस तभी कोई एक्शन लेती है जब उसे ये शक होता है कि होटल में वेश्यावृत्ति हो रही है और ये अपराध है. अगर आप केवल साथ में समय गुजार रहे तो पुलिस आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकती है.
4.अगर होटल में हो जाए छापेमारी तो क्या करें?
अगर आप अनमैरिड हैं और रजामंदी से होटल में समय बीता रहे और पुलिस की छापेमारी हो तो आप बिलकुल न घबराएं.पुलिस दरवाजे पर हो तो भागने की कोशिश न करें बल्कि दरवाजा खोलें और आराम से पुलिस से बात करें. अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी पुलिस को दिखा दें. ताकि पुलिस को इतमिनान हो जाए कि आप दोनों बालिग हैं यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं.
5.सवालों का जवाब कैसे दें?
पुलिस आपसे जो कुछ भी सवाल पूछे उन सवालों का इतमिनान से और सॉफ्टली जवाब दें. स्पष्ट रूप से कहें, "हम आपसी सहमति से आए हैं, हम दोस्त या प्रेमी हैं. और घबराएं नहीं. अगर वे आपका फोन लेने आएं तो विनम्रता से उन्हें बताएं कि यह आपकी निजी संपत्ति है. किसी भी तरह से आप बहस और गुस्से से बचें क्योंकि पुलिस खुन्नस में कई बार सबक सीखाने के लिए भी थाने ले आती है. इसलिए आराम से बात करें.
6.क्या वे आपके माता-पिता को फोन करेंगे?
यदि आप एडल्ट हैं तो पुलिस के पास आपके माता-पिता को फोन करके सूचित करने का कानूनी अधिकार नहीं है. हालांकि, कभी-कभी नैतिक पुलिसिंग के नाम पर या आपको डराने के लिए वे घर पर फोन करने की धमकी दे सकते हैं. तब आप कह सकते हैं. लेकिन आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा न करें वरना इससे घर-समाज में उनकी बदनामी हो सकती है.
7.समस्या कब उत्पन्न हो सकती है?
यहां आपको केवल 'आयु' के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है. यदि लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का है (नाबालिग), तो यह POCSO अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है. ऐसे में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. नाबालिग के साथ लॉज जाना गैरकानूनी है.
8.होटल का चुनाव कैसे करें?
हमेशा अच्छे और आधिकारिक होटलों (स्टैंडर्ड होटल) में ही कमरा बुक करें. बिना पहचान पत्र दिखाए चुपके से कमरा लेने की कोशिश न करें. होटल रिसेप्शन पर अपना पहचान पत्र दिखाएं और उसे रिकॉर्ड करवा लें. अगर कानूनी तौर पर सब ठीक है, तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है.
9.याद रखें ये बातें
याद रखें, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. कानून आपके साथ है. बस सार्वजनिक उपद्रव न करें, यहां तक कि पुलिस को भी कमरे के अंदर आपकी निजता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है.
