अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?

5 . सवालों का जवाब कैसे दें?

पुलिस आपसे जो कुछ भी सवाल पूछे उन सवालों का इतमिनान से और सॉफ्टली जवाब दें. स्पष्ट रूप से कहें, "हम आपसी सहमति से आए हैं, हम दोस्त या प्रेमी हैं. और घबराएं नहीं. अगर वे आपका फोन लेने आएं तो विनम्रता से उन्हें बताएं कि यह आपकी निजी संपत्ति है. किसी भी तरह से आप बहस और गुस्से से बचें क्योंकि पुलिस खुन्नस में कई बार सबक सीखाने के लिए भी थाने ले आती है. इसलिए आराम से बात करें.