इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान

3 . कब असंतुलित होता है एस्ट्रोजन?

पेरिमेनोपॉज़ के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है. यानी, रजोनिवृत्ति से पहले ही ये काफ़ी कम हो जाता है. इसका मतलब है कि पेरिमेनोपॉज़ रजोनिवृत्ति से कई साल पहले हो सकता है. यानी, रजोनिवृत्ति आमतौर पर 51 साल की उम्र में होती है. लेकिन कुछ लोगों को यह समस्या पहले भी हो सकती है. उम्र भी इसमें एक कारक है. लेकिन रजोनिवृत्ति मूड में कई बदलाव ला सकती है. इससे योनि में सूखापन और रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. एस्ट्रोजन हार्मोन अगर सामान्य से कम हो जाए, तो महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए, अब जानते हैं कि वे क्या हैं.