HomePhotos

लाइफस्टाइल

इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान

महिलाओं के शरीर में एक ऐसा हार्मोन होत है जो उनका पूरी तरह से कंट्रोल करता है लेकिन अगर ये शरीर में असंतुलित हो जाए तो न केवल शारीरिक दिक्कतें होती हैं बल्कि इससे मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. चलिए जानें ये कौन सा हार्मोन है और इसके नुकसान क्या-क्या है.

ऋतु सिंह | Sep 29, 2025, 07:31 AM IST

1. महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी हार्मोन्स

महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी हार्मोन्स
1

यहां जिस हार्मोन की बात कर रहे हैं वो एस्ट्रोजन हैं. एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी हार्मोन्स में से एक है. हालाकि, कई लोगों में यह हार्मोन बहुत कम मात्रा में निकलता है. क्या आप जानते हैं कि इससे कितनी समस्याएं हो सकती हैं? 
 

2.एस्ट्रोजन का क्या होता है काम

एस्ट्रोजन का क्या होता है काम
2

एस्ट्रोजन कई प्रकार के हार्मोनों में से एक है. यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है. लेकिन महिलाओं में यह हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण होता है. यह कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने में अहम भूमिका निभाता है. खासकर, एस्ट्रोजन हार्मोन बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, हड्डियों को मजबूत रखने, मासिक धर्म को नियमित करने, ऑस्टियोपोरोसिस को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और गर्भावस्था में सहायता करने में बहुत मददगार होता है. 
 

3.कब असंतुलित होता है एस्ट्रोजन?

कब असंतुलित होता है एस्ट्रोजन?
3

पेरिमेनोपॉज़ के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है. यानी, रजोनिवृत्ति से पहले ही ये काफ़ी कम हो जाता है. इसका मतलब है कि पेरिमेनोपॉज़ रजोनिवृत्ति से कई साल पहले हो सकता है. यानी, रजोनिवृत्ति आमतौर पर 51 साल की उम्र में होती है. लेकिन कुछ लोगों को यह समस्या पहले भी हो सकती है. उम्र भी इसमें एक कारक है. लेकिन रजोनिवृत्ति मूड में कई बदलाव ला सकती है. इससे योनि में सूखापन और रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. एस्ट्रोजन हार्मोन अगर सामान्य से कम हो जाए, तो महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए, अब जानते हैं कि वे क्या हैं.

4.अचानक से तेज पसीना आना:

अचानक से तेज पसीना आना:
4

गर्मी की चमक और रात में पसीना आना, विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के आसपास, कम एस्ट्रोजन स्तर का लक्षण है. 
 

5.मनोदशा एवं संज्ञानात्मक परिवर्तन

मनोदशा एवं संज्ञानात्मक परिवर्तन
5

मनोदशा में उतार-चढ़ाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या स्मृति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. 
 

6.योनि एवं यौन स्वास्थ्य:

योनि एवं यौन स्वास्थ्य:
6

एस्ट्रोजन के कम होने से योनि में सूखापन हो सकता है, जिससे संभोग के दौरान दर्द हो सकता है. 
 

7.त्वचा और बाल:

त्वचा और बाल:
7

शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं को त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यानी त्वचा रूखी हो जाती है, झुर्रियाँ और लकीरें दिखाई देने लगती हैं. साथ ही, उन्हें बालों का झड़ना और रूखापन जैसी बालों से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.
 

8.थकान और नींद की कमी

थकान और नींद की कमी
8

कई महिलाओं को थकान, उनींदापन और नींद आने में कठिनाई का अनुभव होता है. 
 

9.ऑस्टियोपोरोसिस

ऑस्टियोपोरोसिस
9

एस्ट्रोजन हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है. एस्ट्रोजन में कमी से हड्डियों का क्षरण बढ़ता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. 
 

10.मांसपेशियों और संयोजी ऊतक में परिवर्तन:

मांसपेशियों और संयोजी ऊतक में परिवर्तन:
10

एस्ट्रोजन मांसपेशियों के कार्य और टेंडन तथा लिगामेंट्स की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी कमी से मांसपेशियों का भार कम हो सकता है और चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है. 
 

11.आंत माइक्रोबायोम में परिवर्तन:

आंत माइक्रोबायोम में परिवर्तन:
11

एस्ट्रोजन का निम्न स्तर आंत के माइक्रोबायोम में बदलाव से जुड़ा है, जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. 

12.बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल

बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल
12

 एस्ट्रोजन हार्मोन हृदय स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है. जब यह हार्मोन कम हो जाता है, तो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी के कारण चिड़चिड़ापन, अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
 

13.महिलाओं में एस्ट्रोजन क्यों जरूरी है

महिलाओं में एस्ट्रोजन क्यों जरूरी है
13

स्ट्रोजन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहमासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करके प्रजनन क्षमता का समर्थन करता है, और स्तन विकास और द्वितीयक यौन विशेषताओं जैसे यौवन संबंधी परिवर्तनों को संचालित करता हैप्रजनन के अलावा , एस्ट्रोजन हड्डियों के टूटने को धीमा करके हड्डियों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है , त्वचा और संयोजी ऊतकों को बनाए रखता है, और मस्तिष्क के कार्य , मनोदशा और चयापचय में योगदान देता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

