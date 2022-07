What not to eat with Tea: कहीं आप भी तो चाय के साथ नहीं खा लेते हैं ये पांच चीजें, बिगड़ जाएगी सेहत

Chai के साथ या फिर चाय के तुरंत बाद अगर ये चीजें आपने खा ली तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है. आज हम आपको ऐसी चीजों की लिस्ट बताएंगे,(Bad Food Combination With Tea) ताकि आप भी चाय पीते वक्त ध्यान रखें और ये चीजें न खाएं.

डीएनए हिंदी: ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय (One cup of Tea) के साथ करते हैं. चाय अधिकतर लोगों की पहली पसंद होती है. कोई चाय के साथ नमकीन तो कोई बिस्किट लेते हैं लेकिन कुछ लोग कुछ गलत चीजें भी चाय के साथ खा लेते हैं. उन्हें पता नहीं होता कि आखिर चाय के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है.

1. हल्दी का सेवन न करें

1/5 अगर आप चाय के साथ हल्दी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है.दरअसल, हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है लेकिन जैसे ही आप इसे चाय के साथ खाते हैं किसी चीज में मिली हुई हल्दी चाय के साथ लेते हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है

2. खट्टी चीजें न लें

2/5 आपने कई लोगों को नींबू की चाय पीते हुए देखा होगा लेकिन बता दें कि जब आप दूध वाली चाय में नींबू मिलाते हैं तो बहुत नुकसान होता है. चाय के साथ या तुरंत बाद कोई भी खट्टी चीज नुकसान करती है



3. आयरन की सब्जी

3/5 आयरन की सब्जी या फिर आय़रन युक्त कोई भी चीज चाय के साथ या बाद में लेने से पेट में नुकसान होता है



4. नट्स

4/5 कई लोग चाय के साथ बादाम या नट्स खाते हैं, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशन सोर्स के मुताबिक नट्स आयरन से भरपूर होते हैं इसलिए चाय के साथ नट्स खाने से सेहत पर गलत असर हो सकता है



5. ठंडी चीजों से दूरी बनाएं