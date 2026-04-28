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लाइफस्टाइल

आपके शरीर की गर्मी झेलनी की सीमा क्या है? जानिए कितने टेंपरेचर पर शरीर देने लगता है जवाब

How much heat can your body withstand?-पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर शुरू हो गया है. क्या आपको पता है कि आपका शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है? और कब ये लू आपके लिए जानलेवा बन सकती है? चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 28, 2026, 09:46 AM IST

1.लू अब सिर्फ तापमान नहीं, जानलेवा संकेत बन गया है

लू अब सिर्फ तापमान नहीं, जानलेवा संकेत बन गया है
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भीषण गर्मी के इस दौर में सवाल सिर्फ तापमान का नहीं, बल्कि उस ‘छिपे फैक्टर’ का है जो शरीर को भीतर से तोड़ देता है. जैसे-जैसे देश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप बढ़ रहा है, यह समझना जरूरी हो गया है कि इंसान की सहनशक्ति की असली सीमा क्या है और कब हालात जानलेवा बन जाते हैं. (फोटो एआई)

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2.गर्मी नहीं, ‘फील होने वाली गर्मी’ बन रही असली खतरा

गर्मी नहीं, ‘फील होने वाली गर्मी’ बन रही असली खतरा
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हम अक्सर थर्मामीटर पर दिख रहे तापमान को ही खतरे का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन असल कहानी इससे आगे है. वैज्ञानिक इसे वेट बल्ब तापमान कहते हैं, यानी तापमान और नमी का मिला-जुला असर. सरल भाषा में समझें तो अगर हवा में नमी ज्यादा है, तो शरीर का पसीना सूख नहीं पाता और ठंडक नहीं मिलती. ऐसे में 38–40 डिग्री भी शरीर पर 45 डिग्री जैसा असर डाल सकता है. यही वजह है कि तटीय और नमी वाले इलाकों में कम तापमान भी ज्यादा खतरनाक महसूस होता है. आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है कि सिर्फ तापमान देखकर सुरक्षित महसूस करना एक बड़ी भूल हो सकती है. (फोटो एआई)
 

3.मानव शरीर गर्मी झेलनी की सीमा क्या है?

मानव शरीर गर्मी झेलनी की सीमा क्या है?
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लंबे समय तक माना जाता रहा कि इंसान 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब तापमान तक सहन कर सकता है. लेकिन नए शोध बताते हैं कि यह सीमा वास्तव में 30 से 31 डिग्री के आसपास ही है. इस सीमा के पार जाते ही शरीर की कूलिंग सिस्टम यानी पसीना काम करना बंद करने लगता है. शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है और अंदरूनी अंगों पर दबाव पड़ने लगता है. यानी जो हालात पहले ‘एक्सट्रीम’ माने जाते थे, अब वे आम होते जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है.
 

4.कब शुरू होता है जान का जोखिम

कब शुरू होता है जान का जोखिम
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जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचता है, तब लू लगने का खतरा गंभीर हो जाता है. इस स्थिति में चक्कर आना, उलझन, सिरदर्द, उल्टी और बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं. अगर समय रहते इलाज न मिले, तो कुछ ही घंटों में स्थिति जानलेवा बन सकती है. यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि कई लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और देर होने पर स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है. (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.अंदरूनी अंगों पर दिखता है असली असर

अंदरूनी अंगों पर दिखता है असली असर
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लू का असर सिर्फ बाहर की थकान या पसीने तक सीमित नहीं रहता. शरीर के अंदर मस्तिष्क में सूजन आ सकती है, जिससे भ्रम या दौरे पड़ सकते हैं. दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. यह वही छिपा हुआ असर है जिसे आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते, लेकिन यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. (फोटो एआई)
 

6.आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है

आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है
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गर्मी अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाला बड़ा जोखिम बन चुकी है. बाहर काम करने वाले मजदूर, डिलीवरी स्टाफ, ट्रैफिक पुलिस और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. एक और बड़ा असर यह है कि शहरों में बढ़ता कंक्रीट और कम होती हरियाली गर्मी को और ज्यादा फंसा रही है, जिससे रात में भी राहत नहीं मिलती. यानी खतरा सिर्फ दिन तक सीमित नहीं, बल्कि 24 घंटे बना रहता है. (फोटो एआई)
 

7.एक नया नजरिया जो अक्सर छूट जाता है

एक नया नजरिया जो अक्सर छूट जाता है
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ज्यादातर लोग लू को एक दिन या दो दिन की समस्या मानते हैं, लेकिन असल खतरा लगातार कई दिनों तक शरीर पर पड़ने वाला दबाव है.बार-बार हल्का डिहाइड्रेशन, नींद की कमी और लगातार पसीना शरीर को कमजोर बनाते हैं. फिर अचानक एक दिन शरीर जवाब दे देता है. इसलिए लू से बचाव सिर्फ उस दिन नहीं, बल्कि पूरे सीजन की आदतों से जुड़ा हुआ है. (फोटो एआई)

8.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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लू की लहर अब एक सामान्य मौसमी घटना नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा जोखिम बन चुकी है जिसे समझना और समय रहते पहचानना जरूरी है. तापमान से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि शरीर कब संकेत दे रहा है और कब हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. जितनी जल्दी हम इस बदलाव को समझेंगे, उतना ही सुरक्षित रह पाएंगे. (फोटो एआई)

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