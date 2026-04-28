आपके शरीर की गर्मी झेलनी की सीमा क्या है? जानिए कितने टेंपरेचर पर शरीर देने लगता है जवाब

2 . गर्मी नहीं, ‘फील होने वाली गर्मी’ बन रही असली खतरा

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हम अक्सर थर्मामीटर पर दिख रहे तापमान को ही खतरे का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन असल कहानी इससे आगे है. वैज्ञानिक इसे वेट बल्ब तापमान कहते हैं, यानी तापमान और नमी का मिला-जुला असर. सरल भाषा में समझें तो अगर हवा में नमी ज्यादा है, तो शरीर का पसीना सूख नहीं पाता और ठंडक नहीं मिलती. ऐसे में 38–40 डिग्री भी शरीर पर 45 डिग्री जैसा असर डाल सकता है. यही वजह है कि तटीय और नमी वाले इलाकों में कम तापमान भी ज्यादा खतरनाक महसूस होता है. आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है कि सिर्फ तापमान देखकर सुरक्षित महसूस करना एक बड़ी भूल हो सकती है. (फोटो एआई)

