नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

Amazon Great Indian Festival 2025: कब शुरू होगी धमाकेदार सेल? जानें बैंक ऑफर्स से लेकर डिस्काउंट्स तक, पूरी डिटेल्स

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी

लाइफस्टाइल

दुनिया की सबसे पुरानी गाली कौन सी है? गालियों पर लिखी इन किताबों को पढ़िए, मिलेगी कई रोचक जानकारी

क्या आपको पता है कितनी तरह की गालियां हैं और इन गालियों को कब-कैसे और क्यों यूज किया जाता है, इस पर एक या दो नहीं, कई किताबे हैं और इन्हीं एक किताब में दुनियी की सबसे पुरानी गाली का भी जिक्र है.

ऋतु सिंह | Sep 15, 2025, 04:23 PM IST

1.प्राचीन संस्कृतियों की सबसे पुरानी गालियों का भी ज़िक्र

प्राचीन संस्कृतियों की सबसे पुरानी गालियों का भी ज़िक्र
1

हम अक्सर अपने आस-पास लोगों को गालियां देते हुए सुनते हैं. कभी मजाक में तो कभी गुस्से में.  हालांकि, एक आम इंसान को ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आता. आमतौर पर समाज में गालियों को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन दुनिया भर के विद्वानों और भाषाविदों ने इस पर गंभीर अध्ययन किया है. यही वजह है कि गालियों के इतिहास, विकास और प्रभाव पर कई किताबें लिखी और प्रसिद्ध हुई हैं. इनमें प्राचीन संस्कृतियों की सबसे पुरानी गालियों का भी ज़िक्र है.
 

2. रोम और ग्रीस में गालियां क्यों दी जाती थीं

रोम और ग्रीस में गालियां क्यों दी जाती थीं
2

इस विषय पर कई अंतरराष्ट्रीय पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जैसे मेलिसा मोहर की पुस्तक "होली श्ट: अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्वियरिंग", जो कहती है कि गालियों की उत्पत्ति धार्मिक मान्यताओं और यौन संदर्भों से हुई है. प्राचीन रोम और ग्रीस में गालियों को सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था को तोड़ने का एक साधन माना जाता था.
 

3.गालियां क्रोध को बाहर निकालने का साधन बन गई हैं

गालियां क्रोध को बाहर निकालने का साधन बन गई हैं
3

बेंजामिन बर्गन की पुस्तक "व्हाट द एफ" इस बात की पड़ताल करती है कि गालियां सुनते ही हमारा मस्तिष्क उन्हें अलग तरह से कैसे ग्रहण करता है. शोध में पाया गया है कि गालियां सामान्य शब्दों की तुलना में अधिक भावनात्मक प्रभाव डालती हैं और क्रोध को बाहर निकालने या दर्द को कम करने में मदद करती हैं.

4.गालियां सामाजिक जुड़ाव और अभिव्यक्ति का भी साधन हैं

गालियां सामाजिक जुड़ाव और अभिव्यक्ति का भी साधन हैं
4

माइकल एडम्स की "इन प्रेज़ ऑफ़ प्रोफेनिटी" गालियों को न केवल क्रोध का प्रतीक मानती है, बल्कि भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग भी मानती है. उनका कहना है कि गालियां सामाजिक जुड़ाव और अभिव्यक्ति का एक तरीका भी हैं. इसके अलावा, एशले मोंटेग्यू की पुस्तक "द एनाटॉमी ऑफ़ सोरिंग" और एरिक पार्ट्रिज की "ए डिक्शनरी ऑफ़ स्लैंग एंड अनकन्वेंशनल इंग्लिश" गालियों और स्लैंग शब्दों के बारे में बात करती हैं.
 

5.अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग रही हैं गालियां

अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग रही हैं गालियां
5

इतिहासकारों का कहना है कि दुनिया के सबसे पुराने अपशब्द प्राचीन मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टियों पर अंकित हैं. ये पट्टियाँ लगभग 3000 ईसा पूर्व पुरानी हैं. इन पट्टियों में मुख्यतः लिंग, पशु और देवताओं से संबंधित अपशब्द हैं. इससे पता चलता है कि गालियां केवल आधुनिक समाज का आविष्कार नहीं हैं, बल्कि हज़ारों सालों से मानवीय अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग रही हैं.
 

6.गाली-गलौज हर भाषा और संस्कृति का हिस्सा

गाली-गलौज हर भाषा और संस्कृति का हिस्सा
6

रिपोर्टों के अनुसार, गाली-गलौज हर भाषा और संस्कृति का हिस्सा रही है. भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोग निजी बातचीत में, गुस्से में, दोस्ती में और कभी-कभी मज़ाक में भी गालियों का इस्तेमाल करते हैं. हालाँकि, औपचारिक या सार्वजनिक जगहों पर इसे अस्वीकार्य माना जाता है. गालियों का इस्तेमाल करने वाले लोग ज़रूरी नहीं कि असभ्य हों, लेकिन अक्सर ये शब्द भावनात्मक दबाव कम करने का ज़रिया बन जाते हैं. इसीलिए भाषाविद् इसे भाषा की एक 'वर्जित' चीज़ मानते हैं.
 

7.क्या है सबसे पुरानी गाली?

क्या है सबसे पुरानी गाली?
7

दुनिया की सबसे पुरानी गाली कौन सी है, यह निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन सुमेरियन भाषा में एक शब्द "शेड𒆪" मिलता है जो "बकवास" का अर्थ रखता है और इसे सबसे पुरानी लिखित शाप या गाली के रूप में माना जाता है, जो लिखित भाषा के रूप में सुमेरियन के अस्तित्व के साथ मेल खाता है.

