दुनिया की सबसे पुरानी गाली कौन सी है? गालियों पर लिखी इन किताबों को पढ़िए, मिलेगी कई रोचक जानकारी

1 . प्राचीन संस्कृतियों की सबसे पुरानी गालियों का भी ज़िक्र

1

हम अक्सर अपने आस-पास लोगों को गालियां देते हुए सुनते हैं. कभी मजाक में तो कभी गुस्से में. हालांकि, एक आम इंसान को ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आता. आमतौर पर समाज में गालियों को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन दुनिया भर के विद्वानों और भाषाविदों ने इस पर गंभीर अध्ययन किया है. यही वजह है कि गालियों के इतिहास, विकास और प्रभाव पर कई किताबें लिखी और प्रसिद्ध हुई हैं. इनमें प्राचीन संस्कृतियों की सबसे पुरानी गालियों का भी ज़िक्र है.

