दिल्ली, लखनऊ और पटना फ्लाइट्स कैंसिल | बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 150 उड़ानें कैंसिल हुईं

'सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा...' Smriti Mandhana के शादी अपडेट के बाद Palash Muchhal ने तोड़ी चुप्पी

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलट को तीन सूरज क्यों दिखाई देते हैं? 99 प्रतिशत लोग नहीं सनडॉग की ये कहानी

Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ा रिश्ता, क्रिकेटर ने शादी को लेकर दिया बड़ा अपडेट

Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी

IT Industry में जॉब, अपनों से खाया धोखा... आज हैं TV के बड़े सुपरस्टार, जानिए कानपुर के गौरव खन्ना का बिग बॉस तक का सफर

लाइफस्टाइल

5201314 सीक्रेट कोड क्या है? गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च भारतीयों ने किया, प्यार और ब्रेकअप से क्या है इसका कनेक्शन? 

प्यार का ये नंबर कोड आखिर क्या है? इसके पीछे का राज़ क्या है? तो आइए इस ट्रेंडिंग कोड का मतलब और इसके पीछे का दिलचस्प कनेक्शन जानें.

ऋतु सिंह | Dec 06, 2025, 06:02 PM IST

1.एक कोड इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

एक कोड इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
1

आज के डिजिटल युग में युवा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा कुछ नया और रचनात्मक खोजते रहते हैं. यह जेनरेशन का युग है. इसलिए ये लोग हर शब्द के लिए शॉर्टकट या रचनात्मक प्रारूप ढूंढ ही लेते हैं. ऐसा ही एक कोड इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग सोशल मीडिया पर सर्च करने लगे हैं.
 

2.कभी 'आई लव यू' के लिए कोड 143 था

कभी 'आई लव यू' के लिए कोड 143 था
2

एक ज़माने में, 'आई लव यू' के लिए कोड 143 (आई-1, लव-4, यू-3) बहुत लोकप्रिय था. लेकिन अब वह कोड पुराना हो गया है. 2025 में, प्यार के लिए एक नया कोड इंटरनेट पर धूम मचा देगा. यह कोड है 5201314
 

3.गूगल '2025 सर्च रिपोर्ट'

गूगल '2025 सर्च रिपोर्ट'
3

गूगल की हाल ही में जारी '2025 सर्च रिपोर्ट' के अनुसार, भारतीयों ने इस नंबर का मतलब सबसे ज़्यादा खोजा है. कपल्स, ख़ासकर इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार और स्नेह का इज़हार करने के लिए इस हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं.
 

4.आखिर यह नंबर कोड क्या है?

आखिर यह नंबर कोड क्या है?
4

इसके पीछे का राज़ क्या है? तो आइए इस ट्रेंडिंग कोड का मतलब और इसके पीछे का दिलचस्प कनेक्शन जानें.
 

5.5201314 का क्या मतलब है?

5201314 का क्या मतलब है?
5

यह कोड भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका मतलब बेहद रोमांटिक है. 5201314 का मतलब है: "मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार करूँगा." यह कोड सीधे तौर पर प्यार और ज़िंदगी भर साथ निभाने के वादे का प्रतीक है. इस कोड की लोकप्रियता चीन की 'संख्या-आधारित रोमांटिक' भाषा से उपजी है.
 

6.क्या है चीनी कनेक्शन?

क्या है चीनी कनेक्शन?
6

यह कोड चीनी भाषा (मंदारिन) के उच्चारण से जुड़ा है. 520 का अर्थ: कोड '520' के पहले तीन अंक चीनी भाषा में "आई लव यू" के अर्थ से जुड़े हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी भाषा में '520' का उच्चारण "वू ऐ नी" (Wŭ ài nǐ) जैसा होता है, जिसका अर्थ है 'आई लव यू'. चीन में लोग 20 मई (5/20) को वैलेंटाइन डे के रूप में भी मनाते हैं.
 

7.1314 का अर्थ:

1314 का अर्थ:
7

इस कोड के अगले चार अंक, '1314', चीनी भाषा में "हमेशा या जीवन भर" का अर्थ रखते हैं. इसका उच्चारण "यी शेंग यी सी" (yīshēng yīshì) होता है. इसलिए, इस कोड, 520 + 1314, का पूरा अर्थ है "मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूँगा".
 

8. भारतीय अब कोरियाई चीजों को अपना रहे हैं

भारतीय अब कोरियाई चीजों को अपना रहे हैं
8

जिस तरह भारतीय अब कोरियाई चीजों को अपना रहे हैं और उनके चलन का अनुसरण कर रहे हैं, उसी तरह भारतीय भी धीरे-धीरे चीन के कुछ चलन का अनुसरण कर रहे हैं.
 

9.ब्रेकअप के भी कोड होते हैं

ब्रेकअप के भी कोड होते हैं
9

 जहाँ प्यार होता है, वहाँ ब्रेकअप भी होता है. इसलिए चीनी कोड भाषा में, रिश्ते खत्म करने के लिए खास कोड होते हैं. उदाहरण के लिए, 898 का ​​मतलब है "ब्रेक अप!" यह नया ट्रेंड सिर्फ़ एक संख्या नहीं, बल्कि कपल्स के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्यारा और रचनात्मक तरीका है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

