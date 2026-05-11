क्या है लद्दाख की 'मैग्नेटिक हिल' का रहस्य? जहां बंद गाड़ियों को ऊपर खींच लेता है पहाड़

5 . तो इसे मैग्नेटिक हिल क्यों कहते हैं?

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दरअसल, इस मैग्नेटिक हिल को लेकर एक मैग्नेटिक फोर्स थ्योरी भी है, जिसमें माना जाता है कि इस पहाड़ी से एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति निकलती है, जो कारों या अन्य वाहनों को अपनी ओर खींचती है. बता दें कि कई यात्रियों ने इस अनुभव की पुष्टि भी की है और कुछ पुराने सैन्य किस्सों में यह भी दावा किया जाता है कि भारतीय वायुसेना के विमानों को भी कभी-कभी इस क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव से बचने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा था. इसलिए इसे मैग्नेटिक हिल कहा जाने लगा. लेकिन, अब तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में यहां कोई मैग्नेटिक फोर्स साबित नहीं हुआ है. (PC- Leh Ladakh Tourism)