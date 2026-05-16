दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है? जानिए 800 करोड़ की इस बुक में आखिर ऐसा क्या है

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ऋतु सिंह | May 16, 2026, 09:25 AM IST
1.इस किताब की कीमत अरबों रुपये में आंकी जाती है?
दुनिया में कई महंगी चीजें हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसकी कीमत अरबों रुपये में आंकी जाती है? यह महज एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी कृति है. जर्मनी में सन् 1455 में छपी यह पुस्तक आज दुनिया की सबसे दुर्लभ और मूल्यवान पुस्तक मानी जती है. इसकी कीमत इतनी अधिक है कि इसे बेचना लगभग नामुमकिन है. यह सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता के इतिहास का वह मोड़ है जिसने ज्ञान को महलों और चर्चों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत की. यही वजह है कि आज भी इसे दुनिया की सबसे अनमोल किताबों में गिना जाता है. (फोटो एआई)
2.कैसे एक किताब ने बदल दी पूरी दुनिया?
15वीं सदी में जब ज्यादातर किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, तब जर्मनी के एक आविष्कारक ने ऐसा प्रयोग किया जिसने ज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया. यह शख्स था जोहान्स गुटेनबर्ग (Johannes Gutenberg), जिसने चल प्रकार मुद्रण तकनीक यानी मूवेबल टाइप प्रिंटिंग (Movable Type Printing) को लोकप्रिय बनाया.
इसी तकनीक से छपी ‘गुटेनबर्ग बाइबिल’ को पश्चिमी दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर छपी किताब मना जाता है. इससे पहले किताबें इतनी महंगी और दुर्लभ होती थीं कि सिर्फ राजा, चर्च या अमीर लोग ही उन्हें रख पाते थे. लेकिन इस प्रिंटिंग तकनीक ने शिक्षा और जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया. यानि यह किताब सिर्फ कागज और स्याही का संग्रह नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा और ज्ञान क्रांति की शुरुआत मानी जाती है. (फोटो एआई)
3.इतनी महंगी क्यों है यह किताब?
दुनिया में कई दुर्लभ चीजें हैं, लेकिन इस किताब की कीमत के पीछे सिर्फ पुरानापन नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी बेहद कम उपलब्धता है. 1450 के दशक में इसकी लगभग 180 प्रतियां छपी गई थीं, लेकिन आज बहुत कम प्रतियां ही सुरक्षित बची हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसकी कोई संपूर्ण प्रति आज खुले बाजार में बिके, तो उसकी कीमत 800 करोड़ रुपये से भी ऊपर जा सकती है. यही कारण है कि इसे खरीदना आम अरबपतियों के लिए भी आसान नहीं माना जाता. दरअसल, इसकी ज्यादातर प्रतियां अब संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं. ये संस्थान इन्हें सांस्कृतिक विरासत मानते हैं, इसलिए इन्हें बेचने का सवाल ही नहीं उठता. (फोटो एआई)
4.क्यों आम लोगों के लिए भी मायने रखती है यह कहानी?
पहली नजर में यह खबर सिर्फ अमीरों या इतिहास प्रेमियों की लग सकती है, लेकिन इसका असर हर उस इंसान से जुड़ा है जो आज किताबें पढ़ पाता है, इंटरनेट पर जानकारी खोजता है या शिक्षा हासिल करता है.
अगर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो शायद आज ज्ञान इतनी तेजी से दुनिया में नहीं फैलता. स्कूलों की किताबें, अखबार, मैगजीन और यहां तक कि आधुनिक पब्लिशिंग इंडस्ट्री भी उसी क्रांति का हिस्सा मानी जाती है जिसकी शुरुआत गुटेनबर्ग बाइबिल से हुई थी.
यानी यह किताब हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि जानकारी तक पहुंच किसी समाज को कितना बदल सकती है. (फोटो एआई)
5.सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं, कला का भी बेजोड़ नमूना
इस किताब की एक और खास बात इसकी डिजाइन और हस्तकला है. हर पेज को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था. बड़े-बड़े अक्षर, हाथ से बनाई गई रंगीन सजावट और उच्च गुणवत्ता वाला कागज इसे मध्यकालीन कला का शानदार उदाहरण बनाते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में मशीन से छपाई शुरू होने के बावजूद हर प्रति में हाथ से सजावट की जाती थी. यही कारण है कि इसकी हर कॉपी अपने आप में यूनिक मानी जाती है. (फोटो एआई)
6.डिजिटल दौर में भी क्यों बढ़ रही है पुरानी किताबों की कीमत?
आज जब लोग मोबाइल पर पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तब दुर्लभ किताबों की कीमत लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल युग ने ऐतिहासिक वस्तुओं की अहमियत और बढ़ा दी है. लोग अब सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि इतिहास और विरासत की असली चीजों को भी संजोना चाहते हैं. इसी वजह से दुनिया भर में पुरानी पांडुलिपियों, दुर्लभ किताबों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की नीलामी में रिकॉर्ड कीमतें देखने को मिल रही हैं. (फोटो एआई)
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