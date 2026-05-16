दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है? जानिए 800 करोड़ की इस बुक में आखिर ऐसा क्या है

2 . कैसे एक किताब ने बदल दी पूरी दुनिया?

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15वीं सदी में जब ज्यादातर किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, तब जर्मनी के एक आविष्कारक ने ऐसा प्रयोग किया जिसने ज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया. यह शख्स था जोहान्स गुटेनबर्ग (Johannes Gutenberg), जिसने चल प्रकार मुद्रण तकनीक यानी मूवेबल टाइप प्रिंटिंग (Movable Type Printing) को लोकप्रिय बनाया.

इसी तकनीक से छपी ‘गुटेनबर्ग बाइबिल’ को पश्चिमी दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर छपी किताब मना जाता है. इससे पहले किताबें इतनी महंगी और दुर्लभ होती थीं कि सिर्फ राजा, चर्च या अमीर लोग ही उन्हें रख पाते थे. लेकिन इस प्रिंटिंग तकनीक ने शिक्षा और जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया. यानि यह किताब सिर्फ कागज और स्याही का संग्रह नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा और ज्ञान क्रांति की शुरुआत मानी जाती है. (फोटो एआई)