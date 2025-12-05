आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य

4 . टी-शर्ट की उत्पत्ति

4

टी-शर्ट का इतिहास उन्नीसवीं सदी के अंत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे लोकप्रियता 20वीं सदी में मिली. 19वीं सदी में, टी-शर्ट को शुरू में अंडरगारमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, खासकर अमेरिकी नौसेना (US Navy) के सैनिकों द्वारा. ये हल्के और आरामदायक थे. इसे सबसे पहले सार्वजनिक रूप से बाहरी परिधान के तौर पर पहनने का चलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ा. हॉलीवुड फिल्मों, खासकर मार्लन ब्रांडो और जेम्स डीन जैसे अभिनेताओं द्वारा इसे पहनने के बाद यह फैशन का प्रतीक बन गया.