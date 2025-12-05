आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Dec 05, 2025, 10:55 AM IST
1.What is the Meaning Of T in Tshirt
टी-शर्ट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पहने जाने वाले परिधानों में से एक है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसके नाम में आने वाले 'T' अक्षर का क्या मतलब होता है. इस सीधे-सादे नाम के पीछे कोई गुप्त कहानी या जटिल तकनीकी शब्द नहीं छिपा है, बल्कि इसका संबंध इसके आकार से है.
2.टी-शर्ट के नाम का रहस्य
टी-शर्ट के नाम में 'T' अक्षर का सीधा मतलब इसके शारीरिक आकार से है.
3.अक्षर 'T' जैसा आकार
जब टी-शर्ट को एक समतल सतह पर फैलाया जाता है, तो उसका शरीर वाला हिस्सा (बॉडी) और दोनों छोटी बाजूएँ (स्लीव्स) मिलकर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'T' जैसा आकार बनाते हैं. इसी आकार के कारण इसका नाम 'टी-शर्ट' पड़ा.
4.टी-शर्ट की उत्पत्ति
टी-शर्ट का इतिहास उन्नीसवीं सदी के अंत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे लोकप्रियता 20वीं सदी में मिली. 19वीं सदी में, टी-शर्ट को शुरू में अंडरगारमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, खासकर अमेरिकी नौसेना (US Navy) के सैनिकों द्वारा. ये हल्के और आरामदायक थे. इसे सबसे पहले सार्वजनिक रूप से बाहरी परिधान के तौर पर पहनने का चलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ा. हॉलीवुड फिल्मों, खासकर मार्लन ब्रांडो और जेम्स डीन जैसे अभिनेताओं द्वारा इसे पहनने के बाद यह फैशन का प्रतीक बन गया.
5.पहनने में आसानी
टी-शर्ट को पहनने में आसानी, आराम और सादगी के कारण यह जल्द ही पूरे विश्व में कैज़ुअल वियर (Casual Wear) का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया.