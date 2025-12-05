FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द की गईं, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी | DGCA ने वीकली ऑफ का फैसला वापस लिया, वीकली ऑफ की जगह लीव नहीं लगा सकते | इंडिगो संकट के बाद फैसला वापस लिया, पायलट के रेस्ट के घंटे पहले की तरह रहेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में गेंदबाजों का होगा बोलबाला या बल्लेबाज लगाएंगे क्लास? जानें कैसी है विशाखापट्टनम की पिच

IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में गेंदबाजों का होगा बोलबाला या बल्लेबाज लगाएंगे क्लास? जानें कैसी है विशाखापट्टनम की पिच

IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

HomePhotos

लाइफस्टाइल

आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य

What is the Meaning Of T in Tshirt: टी-शर्ट में 'T' का मतलब क्या होता है. क्या इसका अन्य कोई गुप्त या तकनीकी अर्थ है? आइए इस अक्षर के पीछे छिपे रहस्य के बारे में जानते हैं.

Pragya Bharti | Dec 05, 2025, 10:55 AM IST

1.What is the Meaning Of T in Tshirt

What is the Meaning Of T in Tshirt
1

टी-शर्ट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पहने जाने वाले परिधानों में से एक है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसके नाम में आने वाले 'T' अक्षर का क्या मतलब होता है. इस सीधे-सादे नाम के पीछे कोई गुप्त कहानी या जटिल तकनीकी शब्द नहीं छिपा है, बल्कि इसका संबंध इसके आकार से है.

Advertisement

2.टी-शर्ट के नाम का रहस्य

टी-शर्ट के नाम का रहस्य
2

टी-शर्ट के नाम में 'T' अक्षर का सीधा मतलब इसके शारीरिक आकार से है.
 

3.अक्षर 'T' जैसा आकार

अक्षर 'T' जैसा आकार
3

जब टी-शर्ट को एक समतल सतह पर फैलाया जाता है, तो उसका शरीर वाला हिस्सा (बॉडी) और दोनों छोटी बाजूएँ (स्लीव्स) मिलकर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'T' जैसा आकार बनाते हैं. इसी आकार के कारण इसका नाम 'टी-शर्ट' पड़ा.

4.टी-शर्ट की उत्पत्ति

टी-शर्ट की उत्पत्ति
4

टी-शर्ट का इतिहास उन्नीसवीं सदी के अंत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे लोकप्रियता 20वीं सदी में मिली. 19वीं सदी में, टी-शर्ट को शुरू में अंडरगारमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, खासकर अमेरिकी नौसेना (US Navy) के सैनिकों द्वारा. ये हल्के और आरामदायक थे. इसे सबसे पहले सार्वजनिक रूप से बाहरी परिधान के तौर पर पहनने का चलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ा. हॉलीवुड फिल्मों, खासकर मार्लन ब्रांडो और जेम्स डीन जैसे अभिनेताओं द्वारा इसे पहनने के बाद यह फैशन का प्रतीक बन गया.

TRENDING NOW

5.पहनने में आसानी

पहनने में आसानी
5

टी-शर्ट को पहनने में आसानी, आराम और सादगी के कारण यह जल्द ही पूरे विश्व में कैज़ुअल वियर (Casual Wear) का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया.

6.अन्य कोई तकनीकी नाम नहीं

अन्य कोई तकनीकी नाम नहीं
6

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'टी' का कोई तकनीकी या फुल फॉर्म जैसे कि 'ट्रांसवर्स' या 'टेक्निकल' आदि नहीं है. यह केवल और केवल इसके आकार को दर्शाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल
IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल
गेंहू, ज्वार, चावल, चने, मक्का या रागी, किस बीमारी में कौन से अनाज की रोटी खाना होता है बेस्ट, जानें इनके फायदे और नुकसान
गेंहू, ज्वार, चावल, चने, मक्का या रागी, किस बीमारी में कौन से अनाज की रोटी खाना होता है बेस्ट, जानें इनके फायदे और नुकसान
आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य
आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement