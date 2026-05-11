एक ट्रेन की उम्र कितनी होती है? जानिए रिटायर होने के बाद उसके डिब्बे और इंजन कहां जाते हैं

6 . किसी न किसी रूप में जारी रहता है सफर

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में 1,000 से अधिक लोकोमोटिव और 37,000 से अधिक कोच और मालगाड़ी के डिब्बे सेवा से हटा दिए गए हैं. कुछ ऐतिहासिक ट्रेनों को संग्रहालयों में रखा जा रहा है या विरासत यात्राओं के लिए संरक्षित किया जा रहा है. यानि इन ट्रेनों की कहानी खत्म नहीं हुई. कोई मालगाड़ी बन गई, कोई संग्रहालय पहुंच गई और कोई फिर से नए रूप में रेलवे की सेवा में लौट आई. यही वजह है कि भारतीय रेलवे में ट्रेनों का सफर पटरियों से उतरने के बाद भी जारी रहता है. (फोटो एआई)

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