हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया

2 . हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचना कितना आसान और कितना महंगा

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अब आप सड़क और पैदल रास्ते की बजाय हवाई सेवा चुन सकते हैं. फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी जैसे हेलीपैड से रोजाना शटल सेवाएं चलती हैं. खर्च की बात करें तो सिरसी से लगभग 6,390 रुपये, फाटा से करीब 10,000 रुपये गुप्तकाशी से लगभग 12,700 रुपये तक किराया पड़ सकता है. यह विकल्प खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और समय की कमी वाले यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. Photo Credit: AI

