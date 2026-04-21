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हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया

Char Dham Yatra: चार धाम यात्रा कल यानी 22 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, ऐसे में अगर आपको पैदल यात्रा नहीं करनी तो आप हेलीकॉप्टर से भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं. हेलीकॉप्टर की बुकिंग प्रक्रिया और टिकट की कीमत क्या होगी? चलिए डिटेल में समझते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 21, 2026, 10:36 AM IST

1.कब खुल रहे हैं चारधाम के कपाट और क्यों है ये समय खास

कब खुल रहे हैं चारधाम के कपाट और क्यों है ये समय खास
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इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है. यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर के कपाट पहले खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर 22 अप्रैल से और बद्रीनाथ मंदिर 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं.यह समय इसलिए खास है क्योंकि लाखों श्रद्धालु इसी दौरान दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे यात्रा प्लानिंग पहले से करना जरूरी हो जाता है. Photo Credit: AI
 

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2.हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचना कितना आसान और कितना महंगा

हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचना कितना आसान और कितना महंगा
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अब आप सड़क और पैदल रास्ते की बजाय हवाई सेवा चुन सकते हैं. फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी जैसे हेलीपैड से रोजाना शटल सेवाएं चलती हैं. खर्च की बात करें तो सिरसी से लगभग 6,390 रुपये, फाटा से करीब 10,000 रुपये गुप्तकाशी से लगभग 12,700 रुपये तक किराया पड़ सकता है. यह विकल्प खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और समय की कमी वाले यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. Photo Credit: AI
 

3.हेलीकॉप्टर बुकिंग की सही प्रक्रिया क्या है?

हेलीकॉप्टर बुकिंग की सही प्रक्रिया क्या है?
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हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद आप IRCTC की आधिकारिक हेलीयात्रा वेबसाइट के जरिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. एक आईडी से सीमित टिकट बुक किए जा सकते हैं, इसलिए पहले से योजना बनाना जरूरी है. बुकिंग शुरू होते ही सीटें तेजी से भर जाती हैं, इसलिए देरी करना नुकसानदेह हो सकता है. Photo Credit: AI

4.धोखाधड़ी से कैसे बचें, हर यात्री के लिए जरूरी जानकारी

धोखाधड़ी से कैसे बचें, हर यात्री के लिए जरूरी जानकारी
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हर साल यात्रा के दौरान फर्जी वेबसाइट और एजेंट लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं. कई लोग जल्दी टिकट के लालच में पैसे गंवा बैठते हैं. इसलिए हमेशा सिर्फ  आधिकारिक वेबसाइट (heliyatra.irctc.co.in) से टिकट बुक करें और सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर आए लिंक से बचें. उत्तराखंड पुलिस भी लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.एक नया ट्रेंड जो तेजी से बढ़ रहा है

एक नया ट्रेंड जो तेजी से बढ़ रहा है
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अब धार्मिक यात्रा भी स्मार्ट और सुविधाजनक होती जा रही है. हेलीकॉप्टर सेवा ने केदारनाथ को उन लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया है, जो पहले स्वास्थ्य या समय की वजह से नहीं जा पाते थे.इससे न सिर्फ यात्रा आसान हुई है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है. Photo Credit: AI

6. यात्रा यादगार और सुरक्षित होगी

यात्रा यादगार और सुरक्षित होगी
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अगर आप इस साल केदारनाथ दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर यात्रा आपके लिए समय बचाने और आराम से यात्रा करने का बेहतरीन विकल्प है. बस सही जानकारी और सतर्कता के साथ बुकिंग करें, ताकि आपकी यात्रा यादगार और सुरक्षित बन सके. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं हेलीकॉप्टर का किराया बुकिंग के वक्त भी समान रहे. कम या ज्यादा आईआरसीटीसी कभी भी कर सकती है. 

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