October Born Traits: अक्टूबर में जन्मे लोगों का नेचर, करेक्टर और पर्सनालिटी कैसी होती है? कई और राज की बातें भी जान लें

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 04, 2025, 07:35 AM IST
1. हर महीने में जन्मे लोगों में कुछ खास गुण होते हैं
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर महीने में जन्मे बच्चों में कुछ खास गुण होते हैं. तो आइए यहां अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों के खास गुणों के बारे में जानते हैं. अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों पर शुक्र और बुध ग्रह का गहरा प्रभाव होता है . इस वजह से इनका व्यक्तित्व अलग होता है. इनमें एक आकर्षक गुण होता है जो इनके व्यक्तित्व के कारण सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है.
2.अक्टूबर में जन्मे लोगों की खासियत
अक्टूबर माह में जन्मे लोगों की संवाद क्षमता बहुत अच्छी होती है, वे बहुत आकर्षक और नेतृत्व कौशल में निपुण होते हैं और बहुत जिद्दी भी होते हैं. जिस भी काम को पूरा करने की सोचते हैं उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं. उनमें समर्पण की अद्भुत भावना होती है और वे निरंतर प्रयास करने वाले स्वभाव के होते हैं. इसी के चलते वे अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करते हैं.
3.अक्टूबर में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व
अक्टूबर माह में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है. इसी के चलते उनकी लोकप्रियता, सम्मान और प्रसिद्धि में काफी वृद्धि होती है. महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन जैसे महान लोगों का जन्म इसी महीने में हुआ था. इसलिए यह जाना जा सकता है कि उनका काम उनके नाम, सम्मान और प्रसिद्धि को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है. तो अगर आप अक्टूबर माह में जन्मे लोगों के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें.
4.अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों की ये होती हैं कमियां
अक्टूबर महीने में जन्मे लोग न्यायप्रिय होते हैं. लोगों को अच्छी तरह परखने की इनमें अच्छी क्षमता होती है. लेकिन इनकी एक कमी ये होती है कि ये किसी को खुद से बेहतर देखना पसंद नहीं करते. इसी वजह से इनमें अहंकार बहुत ज़्यादा होता है. ये खुद को सबसे बेहतर और योग्य समझते हैं और खुद को सबसे प्रभावशाली व्यक्ति समझते हैं . अक्टूबर में जन्मे लोग किसी को भी अपने से आगे देखना पसंद नहीं करते. अगर कोई इनसे आगे होता है, तो ये उसे हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं.
5.अक्टूबर में जन्मे लोग होते हैं परफेक्ट पार्टनर
अगर आपको इस महीने में जन्मे लोग अपना पार्टनर मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है. क्योंकि ये परफेक्ट पार्टनर होते हैं. अक्टूबर में जन्मे लोग जब किसी से प्यार करते हैं, तो ये अपने पार्टनर को अपना सब कुछ देते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा खुश रहे. ये उनके लिए खास ख्याल, सम्मान और प्यार भी रखते हैं. अक्टूबर में जन्मे लोगों की लव लाइफ काफी खुशहाल होती है. इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी मजबूत होती हैं और इसी वजह से ये सबका दिल जीत लेते हैं.
6.अक्टूबर महीने में जन्मे लोग रोमांस में कैसे होते हैं?
अगर अक्टूबर महीने में जन्मे लोग किसी से प्यार करते हैं, तो उससे अपने प्यार का इज़हार करने से कभी नहीं हिचकिचाते. अपने पार्टनर का साथ देने के लिए ये हर संभव कोशिश करने को तैयार रहते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचाएँ. अक्टूबर महीने में जन्मे लोग अपने रिश्तों में ज़्यादा ईमानदार होते हैं और अपने पार्टनर से भी यही ईमानदारी चाहते हैं.
7.अक्टूबर में जन्मे लोगों को कैसा जीवन पसंद होता है?
अक्टूबर में जन्मे लोगों के पास ज़्यादा समय तक पैसा नहीं टिकता. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे घूमने-फिरने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर बहुत खर्च करते हैं. उन्हें खरीदारी का शौक होता है. वे हमेशा नए-नए स्टाइल के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. अक्टूबर में जन्मे लोग ऐसी महंगी चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं जो किसी और के पास न हों. उन्हें विलासितापूर्ण जीवन पसंद होता है.
8.अक्टूबर में जन्मे लोगों के लिए भाग्यशाली नंबर और रंग
अंक ज्योतिष के अनुसार, अक्टूबर में जन्म लेने वालों के लिए भाग्यशाली अंक 1, 3 और 8 हैं. अंक 1 और 6 स्वाभिमानी और शक्तिशाली होते हैं और ये अक्टूबर में जन्म लेने वालों के व्यक्तित्व में भी झलकते हैं. भाग्यशाली रंग की बात करें तो अक्टूबर में जन्म लेने वालों के लिए भाग्यशाली रंग गुलाबी और हल्का नीला है.
9.इन बातों पर ध्यान दें
तो अगर आप भी अक्टूबर राशि के जातक हैं तो आप अपनी खूबियों को पहचानें और कमियों को दूर करने का प्रयास करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
