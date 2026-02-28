सुबह या रात किस समय नहाना तन-मन के लिए होता है बेस्ट? भारत में सुबह लेकिन चीन-जापान में रात में क्यों नहाते हैं?

हमले का करारा जवाब देंगे- ईरान, जंग के बीच ईरान की इजरायल को धमकी, तेहरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, इजरायल को हमले का करारा जवाब देंगे- ईरान, इजरायल ने क्रूज मिसाइल से हमला किया, तेहरान में फोन-इंटरनेट को बंद किया गया, तेहरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमले, ईरान की कई सरकारी इमारतें ध्वस्त की, ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर पर हमला, ईरान के बड़े धार्मिक शहर पर हमला, इजरायल को हमले का करारा जवाब देंगे-ईरान, ईरान पर हमले के बाद इराक एयरस्पेस बंद | जंग के बीच ईरानी अधिकारी का बड़ा दावा, ईरान के कई मंत्रियों के घरों पर भी हमला, ईरान की कई सरकारी इमारतें हमले में ध्वस्त, इजरायली हमले से तेहरान में अफरा-तफरी, ईरान पर हमले के बाद इराक का एयरस्पेस बंद, शील्ड ऑफ जूडा का मतलब- यहूदियों की ढाल, इजरायल के ऑपरेशन का नाम 'शील्ड ऑफ जूडा' | ईरान के राष्ट्रपति भवन पर अटैक किया गया, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर के पास हमला, तेहरान में खामेनेई का घर तबाह हुआ, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर के पास हमला, ईरान के इस्फ़हान शहर में मिसाइल अटैक, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर के पास हमला, इजरायल के ऑपरेशन का नाम 'शील्ड ऑफ जुडा', तेहरान में फोन-इंटरनेट बंद किया गया, तेहरान में पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Feb 28, 2026, 08:27 AM IST
1. कई देशों में शाम को नहाने की पंपरा क्यों है?
बचपन से सुनते आए हैं सुबह नहान जरूरी होता है. सुबह स्नान करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है. शास्त्र और पुराण भी यही बताते हैं कि सुबह स्नान करना स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए सर्वोत्तम है, तो फिर हमारे पड़ोसी एशियाई देशों में इसका उल्टा क्यों होता है? वे सुबह उठते हैं और फ्रेश होकर काम पर निकल जाते हैं और शाम या रात को लौट कर नहाते हैं. उनका कहना है कि स्नान करना केवल शाम या रात में ही उचित है. (Image Credit -AI Generated)
2.सार्वजनिक स्नानगृह संस्कृति
भारत में सुबह स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है. आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार सुबह का स्नान शरीर और मन को सक्रिय करता है. कई लोग इसे दिनभर की ताजगी और मानसिक स्पष्टता से जोड़ते हैं. वहीं इसके विपरीत, जापान और कोरिया में शाम का स्नान दिनभर की थकान धोने का माध्यम है. वहां सार्वजनिक स्नानगृह संस्कृति और घर में गरम पानी से स्नान करना आराम की प्रक्रिया का हिस्सा है. विश्वभर में स्नान करने की विभिन्न परंपराएं हैं और स्नान का समय भी अलग-अलग है. हालांकि अमेरिकी और यूरोपीय लोग सुबह स्नान करते हैं, लेकिन एशियाई देशों में ऐसा क्यों होता है? विज्ञान किस स्नान विधि को बेहतर मानता है? (Image Credit -AI Generated)
3.क्यों दूसरे देश रात्रि स्नान को देते हैं महत्व
जापान, कोरिया और चीन जैसे देशों में लोग रात में नहाना पसंद करतेहैं और इसके पीछे एक खास वजह है कि दिनभर शरीर में जमा हुए विषाक्त पदार्थ और गंदगी नहाने से दूर हो जाती है और शरीर को आराम मिलता है. कोरिया में भी, दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को घर लौटने पर लोग रात्रि स्नान करना पसंद करते हैं ताकि शरीर को आराम मिल सके और वे अच्छी नींद ले सकें. हालांकि, अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसी पश्चिमी संस्कृतियों में लोग सुबह स्नान करना पसंद करते हैं. (Image Credit -AI Generated)
4.चीनी लोग रात में इसलिए नहाते हैं
चीनी संस्कृति में रात में स्नान करना दैनिक स्वच्छता का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि रात में स्नान करने से दिन भर बाहर रहने के दौरान शरीर में जमा होने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और तनाव भी कम होता है. इसके अलावा, यह शरीर को तरोताज़ा करता है और रात में अच्छी नींद लाने में मदद करता है. हालांकि, चीन की जलवायु अधिक आर्द्र और उष्णकटिबंधीय है. इस कारण वहां के लोग बहुत पसीना बहाते हैं. इससे त्वचा पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. स्नान करने से न केवल शरीर साफ रहता है, बल्कि संक्रमणों को फैलने से रोकने में भी मदद मिलती है. (Image Credit -AI Generated)
5.रात में स्नान करने से न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि...
चीनी लोगों का मानना है कि रात में स्नान करने से न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि स्वास्थ्य और उत्पादकता में भी सुधार होता है. चीन की जलवायु अधिक आर्द्र और उष्णकटिबंधीय है. इसी कारण वहां के लोग बहुत पसीना बहाते हैं. इससे त्वचा पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. स्नान करने से न केवल शरीर साफ रहता है, बल्कि संक्रमणों को फैलने से रोकने में भी मदद मिलती है. नींद विशेषज्ञ डॉ. नेहा शर्मा कहती हैं, सोने से लगभग 60–90 मिनट पहले गुनगुने पानी से स्नान करने पर शरीर का तापमान धीरे-धीरे गिरता है. यह प्राकृतिक नींद चक्र को सक्रिय करता है और गहरी नींद में मदद कर सकता है. (Image Credit -AI Generated)
6.सोने से पहले नहाने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं
स्वच्छता संबंधी फायदों के अलावा, सोने से पहले स्नान करना दिनभर की थकान के बाद आराम करने का एक तरीका भी माना जाता है. जापानियों के लिए यह समय आराम करने और अच्छी नींद के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का होता है. जापानी मानते हैं कि सोने से पहले स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, और इसी कारण स्नान करने के बाद नींद बेहतर आती है. स्नान की यह रस्म जापानी परंपराओं में गहराई से समाई हुई है. (Image Credit -AI Generated)
7. सुबह नहाने की के फायदे
भारत में सुबह जल्दी स्नान करने की आदत सदियों से चली आ रही है. आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार सुबह का स्नान शरीर को सक्रिय करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है. सुबह ठंडे या सामान्य पानी से नहाने पर रक्त संचार तेज होता है. इससे नींद की सुस्ती कम होती है और व्यक्ति दिनभर ज्यादा सतर्क महसूस करता है. ऑफिस जाने वाले या सुबह व्यायाम करने वालों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है. (Image Credit -AI Generated)
8. नहाने का मन पर प्रभाव
रात में स्नान कई लोगों के लिए ‘वर्क मोड’ से ‘रेस्ट मोड’ में जाने का संकेत बन जाता है. गर्म पानी मांसपेशियों को ढीला करता है और मानसिक तनाव कम करने में मदद करता है. दूसरी ओर, सुबह का स्नान मानसिक रूप से “नई शुरुआत” का अहसास देता है. कई लोग इसे मेडिटेशन या प्रार्थना जितना सुकून देने वाला मानते हैं. (Image Credit -AI Generated)
9.विज्ञान क्या सुझाव देता है?
रिसर्च बताती है कि दोनों समय के अपने फायदे हैं. अगर लक्ष्य बेहतर नींद है तो रात में गुनगुना स्नान मददगार हो सकता है. अगर दिनभर ऊर्जा और सतर्कता चाहिए तो सुबह का स्नान बेहतर विकल्प है. त्वचा रोग विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि अत्यधिक गर्म पानी से बार-बार स्नान त्वचा की प्राकृतिक नमी कम कर सकता है. इसलिए संतुलन जरूरी है. (Image Credit -AI Generated)
10.आपके शरीर के हिसाब से चुनें सही समय
नहाने का “सबसे बेस्ट” समय सार्वभौमिक नहीं है. अगर आप प्रदूषण, पसीना या तनाव से जूझते हैं तो रात का स्नान फायदेमंद हो सकता है. अगर सुबह सुस्ती रहती है और दिन की शुरुआत में ताजगी चाहिए तो सुबह नहाना बेहतर रहेगा.
जरूरत पड़ने पर हल्का स्नान दोनों समय भी किया जा सकता है, लेकिन त्वचा की देखभाल और पानी के तापमान का ध्यान रखें. अंततः सही समय वही है जो आपकी नींद, ऊर्जा और जीवनशैली को संतुलित रखे क्योंकि स्वस्थ तन और शांत मन, दोनों ही रोजमर्रा की आदतों से बनते हैं. (Image Credit -AI Generated)
