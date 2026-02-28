सुबह या रात किस समय नहाना तन-मन के लिए होता है बेस्ट? भारत में सुबह लेकिन चीन-जापान में रात में क्यों नहाते हैं?

5 . रात में स्नान करने से न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि...

5

चीनी लोगों का मानना ​​है कि रात में स्नान करने से न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि स्वास्थ्य और उत्पादकता में भी सुधार होता है. चीन की जलवायु अधिक आर्द्र और उष्णकटिबंधीय है. इसी कारण वहां के लोग बहुत पसीना बहाते हैं. इससे त्वचा पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. स्नान करने से न केवल शरीर साफ रहता है, बल्कि संक्रमणों को फैलने से रोकने में भी मदद मिलती है. नींद विशेषज्ञ डॉ. नेहा शर्मा कहती हैं, सोने से लगभग 60–90 मिनट पहले गुनगुने पानी से स्नान करने पर शरीर का तापमान धीरे-धीरे गिरता है. यह प्राकृतिक नींद चक्र को सक्रिय करता है और गहरी नींद में मदद कर सकता है. (Image Credit -AI Generated)