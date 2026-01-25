क्या होता है Golden Hour? दिन में इस वक्त Manifest करने से बदलती है किस्मत!

अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान, अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) सम्मान, पूर्व सांसद विजय मल्होत्रा को पद्म भूषण सम्मान, गायिका अल्का याग्निक को पद्म भूषण सम्मान, मलयाली अभिनेता मम्मूटी को पद्म भूषण सम्मान, पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण (मरणोपरांत) सम्मान, केटी थॉमस को भी पद्म विभूषण सम्मान का एलान, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण पुरस्कार का एलान, एन राजम को पद्म विभूषण सम्मान का एलान
Abhay Sharma | Jan 25, 2026, 06:03 PM IST
1.गोल्डन आवर (Golden Hour)
गोल्डन आवर में मन ज्यादा शांत होता है, भावनाएं खुलकर सामने आती हैं और इंसान सकारात्मक बातों को आसानी से स्वीकार करता है. इस दौरान रोशनी हल्की और सुनहरी हो जाती है, परछाइयां लंबी दिखने लगती हैं. लगता है समय थोड़ी देर के लिए थम गया हो. इस खास समय को गोल्डन आवर कहा जाता है.
2.क्या है मान्यता?
ऐसा माना जाता है कि अगर इस समय को सही सोच और अच्छे इरादों के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो यह दिन का सबसे अच्छा समय बन सकता है. यह समय बेहद अच्छा होता है अपने मन को शांत करने, सोच को बदलने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए. आइए
3.दिन में कब होता है गोल्डन आवर?
गोल्डन आवर दिन में दो बार आता है, सूरज निकलने के ठीक बाद और सूरज ढलने से ठीक पहले. वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह वह समय होता है जब सूरज जमीन के करीब होता है. इस दौरान रोशनी नरम, हल्की और सुनहरी हो जाती है, जो आंखों और मन दोनों को सुकून देती है. इसलिए गोल्डन आवर न सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है, बल्कि मन और सोच पर भी गहरा असर डालता है.
4.बेहतर मैनिफेस्टेशन
वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो गोल्डन आवर के समय शरीर में कॉर्टिसोल (तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन) का स्तर अलग होता है. शाम के गोल्डन आवर में यह स्वाभाविक रूप से कम होता है, वहीं सुबह के समय यह ज्यादा संतुलित रहता है. यही वह समय होता है जब मैनिफेस्टेशन सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि इस अवस्था में दिमाग बातें आसानी से स्वीकार करता है और सकारात्मक सोच गहराई से असर डालती है.
5.इन खास समय को माना जाता है महत्वपूर्ण
प्राचीन भारतीय परंपराओं में दिन के कुछ खास समयों को बहुत पहले ही महत्वपूर्ण माना गया था, सुबह के शांत और सुकून भरे गोल्डन आवर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है. वहीं शाम के समय को संध्या कहा गया है, जिसे दिन से रात में बदलने के बीच का पवित्र ठहराव माना जाता है. इन दोनों समयों को आध्यात्मिक रूप से बहुत खास माना गया है, क्योंकि इन पलों में मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और गहरी बातों को आसानी से समझ और स्वीकार कर पाता है.
6.लकी टाइम
वैसे तो किस्मत कोई अचानक होने वाली चीज नहीं होती है. यह हमारी सोच, फैसलों और भावनाओं के मौके से सही समय पर मिलने का नतीजा होती है. ऐसे में जब इंसान हर वक्त घबराया हुआ, जल्दबाज़ी में या खुद पर शक करता हुआ रहता है, तो वह अपने आसपास मौजूद मौकों को देख ही नहीं पाता है. वहीं, जब नर्वस सिस्टम शांत होता है, तो दिमाग ज्यादा सतर्क, सहज और क्रिएटिव बन जाता है. उसी समय अच्छे विचार आते हैं और नए मौके नजर आने लगते हैं. इसलिए ऐसे पलों को अक्सर लोग “लकी टाइम” कहते हैं.
