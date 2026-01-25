क्या होता है Golden Hour? दिन में इस वक्त Manifest करने से बदलती है किस्मत!

6 . लकी टाइम

वैसे तो किस्मत कोई अचानक होने वाली चीज नहीं होती है. यह हमारी सोच, फैसलों और भावनाओं के मौके से सही समय पर मिलने का नतीजा होती है. ऐसे में जब इंसान हर वक्त घबराया हुआ, जल्दबाज़ी में या खुद पर शक करता हुआ रहता है, तो वह अपने आसपास मौजूद मौकों को देख ही नहीं पाता है. वहीं, जब नर्वस सिस्टम शांत होता है, तो दिमाग ज्यादा सतर्क, सहज और क्रिएटिव बन जाता है. उसी समय अच्छे विचार आते हैं और नए मौके नजर आने लगते हैं. इसलिए ऐसे पलों को अक्सर लोग “लकी टाइम” कहते हैं.

