लाइफस्टाइल

तत्काल पासपोर्ट क्या है और क्यों बनता है? जानिए इसके फायदे और बनवाने का तरीका भी 

पासपोर्ट और वीज़ा विदेश यात्रा के लिए मुख्य दस्तावेज़ हैं. लेकिन कभी-कभी किसी आपात स्थिति में आपको तुरंत विदेश जाना पड़ता है. ऐसे में सामान्य पासपोर्ट बनने में 20 से 45 दिन लग जाते हैं. तो क्या करें? इसका समाधान है तत्काल पासपोर्ट.

ऋतु सिंह | Oct 07, 2025, 05:58 PM IST

1.तत्काल पासपोर्ट क्या है?

तत्काल पासपोर्ट क्या है?
1

तत्काल पासपोर्ट उन लोगों के लिए जल्दी पासपोर्ट जारी करने की एक प्रणाली है जिन्हें आपात स्थिति में विदेश यात्रा करनी होती है. सामान्य पासपोर्ट में पहले पुलिस सत्यापन होता है और फिर पासपोर्ट जारी किया जाता है. लेकिन तत्काल पासपोर्ट में यह प्रक्रिया उलटी होती है. यानी पहले पासपोर्ट जारी किया जाता है और फिर पुलिस सत्यापन होता है. इससे पासपोर्ट कुछ ही दिनों में मिल जाता है.
 

2.पासपोर्ट प्राप्त करने में कितने दिन लगेंगे?

पासपोर्ट प्राप्त करने में कितने दिन लगेंगे?
2

अगर आपका आवेदन "स्वीकृत" स्थिति में है, तो पासपोर्ट तीसरे कार्यदिवस में भेज दिया जाएगा. पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 7 दिन लगते हैं. उदाहरण के लिए, हर्ष को ऑफिस के काम से दुबई जाना था और नुकुल को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन, इसलिए उसने तत्काल योजना चुनी और कुछ ही दिनों में उसका पासपोर्ट बन गया.
 
 

3.तत्काल पासपोर्ट कैसे प्राप्त करें?

तत्काल पासपोर्ट कैसे प्राप्त करें?
3

1. पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है.
2. दो विकल्प दिखाई देंगे, "फ्रेश" या "री-रिलीज़", जिसमें से फ्रेश का चयन किया जाना चाहिए.
3. तत्काल योजना का चयन किया जाना चाहिए.
4. ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
5. भुगतान करें और रसीद का प्रिंटआउट लें.
 6. निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में अपॉइंटमेंट बुक किया जाना चाहिए.
7. नियत दिन पर सभी दस्तावेजों के साथ पीएसके जाएं और उनका सत्यापन कराएं.
 

4.तत्काल पासपोर्ट शुल्क

तत्काल पासपोर्ट शुल्क
4

तत्काल पासपोर्ट दो प्रकार के होते हैं:
36 पृष्ठ का पासपोर्ट: शुल्क 3,500 रुपये
60 पृष्ठ का पासपोर्ट: शुल्क 4,000 रुपये
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पासपोर्ट पर 10% की छूट मिलती है, लेकिन तत्काल टिकट पर कोई छूट नहीं मिलती.
 

5.तत्काल पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज

तत्काल पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज
5

आधार कार्ड
पैन कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र (DOB प्रमाण)
राशन कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
बैंक या डाकघर पासबुक
जिनके पास ये दस्तावेज हैं वे आसानी से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

6.तत्काल पासपोर्ट के लाभ

तत्काल पासपोर्ट के लाभ
6

विदेश यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति में यह योजना जीवन रक्षक साबित हो सकती है. जैसा कि हर्ष और नुकुल बताते हैं, तत्काल पासपोर्ट सेवा की मदद से वे कुछ ही दिनों में अपना पासपोर्ट बनवा पाए और बिना किसी परेशानी के विदेश यात्रा कर पाए.
 

7. आप 3 से 7 दिनों में पासपोर्ट बनवा सकते हैं

आप 3 से 7 दिनों में पासपोर्ट बनवा सकते हैं
7

अगर आपको अचानक विदेश यात्रा करनी पड़े, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. तत्काल पासपोर्ट योजना के ज़रिए आप 3 से 7 दिनों में पासपोर्ट बनवा सकते हैं. अगर आपके पास सही दस्तावेज़ हैं, ऑनलाइन आवेदन करें और नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर उसका सत्यापन करवाएँ, तो आप तुरंत विदेश यात्रा कर सकते हैं. तत्काल पासपोर्ट प्रणाली वाकई आपात स्थिति में सबसे अच्छा समाधान है.

