तत्काल पासपोर्ट क्या है और क्यों बनता है? जानिए इसके फायदे और बनवाने का तरीका भी 

3 . तत्काल पासपोर्ट कैसे प्राप्त करें?

1. पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है.

2. दो विकल्प दिखाई देंगे, "फ्रेश" या "री-रिलीज़", जिसमें से फ्रेश का चयन किया जाना चाहिए.

3. तत्काल योजना का चयन किया जाना चाहिए.

4. ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

5. भुगतान करें और रसीद का प्रिंटआउट लें.

6. निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में अपॉइंटमेंट बुक किया जाना चाहिए.

7. नियत दिन पर सभी दस्तावेजों के साथ पीएसके जाएं और उनका सत्यापन कराएं.

