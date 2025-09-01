डिनर करने का सही समय क्या है? रात का खाना जल्दी खाना क्यों है जरूरी?

Parivartini Ekadashi Vrat 2025: आज परिवर्तिनी एकादशी पर करें विष्णु भगवान की पूजा, दूर होंगी विवाह में आ रही बाधाएं
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 01, 2025, 04:34 PM IST
1.जल्दी डिनर क्यों करना चाहिए?
कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ और हेल्थ स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जल्दी डिनर करना चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप भी इस नियम को अपनाएं तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं? और डिनर किस समय करें जिससे इसके फायदे हों. चलिए जानते हैं.
2.एसिडीट-गैस से मु्क्ति
अगर आप रात में जल्दी खाना खाते हैं तो आपको एसिड, गैस जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी क्योंकि रात होने से पहले पाचन क्रिया तेज होती है और खाना सोने से कई घंटे पहले पच जाता है. इससे गैस और एसिडटी की समस्या नहीं होती है.
3.वेट कम होगा
वजन कम करने के लिए बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी खाना खाने की आदत अपना लें, तो वजन कम करने का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा. फिटनेस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि रात को जल्दी खाना खाने से कैलोरीज़ तेज़ी से बर्न होती हैं और शरीर में फैट जमा नहीं होता. इससे वज़न नियंत्रित रहता है और वज़न बढ़ने की समस्या नहीं होती. अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर जैसे कई अभिनेताओं ने जल्दी खाना खाने की आदत अपनाई है. वे सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं कि जल्दी खाना खाने की आदत ही उनकी फिटनेस का राज़ है.
4.अच्छी और गहरी नींद
अगर आप रात को जल्दी खाना खाते हैं, तो यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होता है. जल्दी खाना खाने से शरीर सोने से पहले भोजन को अच्छी तरह पचा पाता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है. अगर आपको थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर लेटना पड़े, तो आपका पेट भरा रहता है और नींद आने में दिक्कत होती है. अगर आप जल्दी खाते हैं, तो खाने के दो से तीन घंटे बाद सोने से भी अच्छी नींद आती है.
5.हार्मोन संतुलन
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, रात का खाना जल्दी खाने से इंसुलिन और अन्य हार्मोन संतुलित रहते हैं. इससे मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है. जल्दी खाने से शरीर को खुद को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है.
6.तो डिनर का सही समय क्या है?
डिनर का सही समय आप अपने इलाके के वेदर के अनुसार तय कर सकते हैं, लेकिन डिनर का सही समय 6:30 से 7:00 बजे के बीच डिनर हो जाना चाहिए. ठंड के मौसम में सूर्य जल्दी छिप जाता है, तब 5:30 से 6:00 बजे के बीच डिनर कर लेना चाहिए. लेकिन अगर गर्मी में सूरज देर से डूबता है अगर सूरज 7 या इसके बाद डूबता है तो आपको शाम 7:00 से 7:30 बजे के बीच डिनर कर लेना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
