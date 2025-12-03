सामंथा प्रभु ने 'भूत शुद्धि विवाह' क्यों किया? जानें साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने क्यों इस परंपरा से की शादी?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 03, 2025, 10:41 AM IST
1.आपने शायद पहले "भूत शुद्धि विवाह" के बारे में नहीं सुना होगा
अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और फिल्म निर्माता राज निदिमोरु सोमवार सुबह कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में लिंग भैरवी की साक्षी में विवाह बंधन में बंध गए. यह विवाह प्राचीन योग परंपरा "भूत शुद्धि विवाह" के अनुसार संपन्न हुआ. इस शुभ अवसर पर केवल कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे. आपने शायद पहले "भूत शुद्धि विवाह" के बारे में नहीं सुना होगा. आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
2.यह एक अनूठा अनुष्ठान है
यह एक अनूठा अनुष्ठान है जो दंपत्ति के बीच पंच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) को शुद्ध करके एक गहरा बंधन बनाता है. यह बंधन विचारों, भावनाओं और शारीरिक जुड़ाव से परे होता है. चुनिंदा स्थानों पर किया जाने वाला लिंग भैरवी या 'भूत शुद्धि विवाह' दंपत्ति के भीतर के पंच तत्वों को शुद्ध करता है, उनके बंधन को शुद्ध और मज़बूत बनाता है. यह उनके जीवन की साझा यात्रा में देवी की कृपा, सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है.
3.लिंग भैरवी का महत्व:
लिंग भैरवी दिव्य स्त्री का एक उग्र और करुणामय रूप है, जिसकी स्थापना सद्गुरु ने ईशा योग केंद्र में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से की थी. यहाँ ऐसे अनुष्ठान उपलब्ध हैं जो जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं. ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का अवतार, यह आठ फुट ऊँचा ऊर्जा रूप जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीवन के हर चरण में भक्तों का साथ देता है. यह शरीर, मन और ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करता है. (फोटो: इंस्टाग्राम/samantharuthprabhuoff)
4.पंच तत्वों को शुद्ध करने वाली परंपरा है
ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन विवाह के पवित्र बंधन पर निर्भर करता है. दंपत्तियों के सुखी जीवन के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि विवाह प्रक्रिया पूरी पवित्रता और गरिमा के साथ संपन्न हो. भूत शुद्ध विवाह एक ऐसी प्रक्रिया का आधार है जो पंच तत्वों को शुद्ध करके दंपत्तियों को एक-दूसरे से जोड़ती है.
5.पंच तत्वों को शुद्ध किया जाता है
इस प्रक्रिया के माध्यम से पंच तत्वों को काफी सीमा तक शुद्ध किया जाता है इससे जीवन की प्रकृति, गुणवत्ता और सीमा निर्धारित करता है. परिणामस्वरूप, विवाह न केवल वर-वधू को, बल्कि उसमें शामिल सभी लोगों को भी लाभान्वित करता है.