सामंथा प्रभु ने 'भूत शुद्धि विवाह' क्यों किया? जानें साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने क्यों इस परंपरा से की शादी?

2 . यह एक अनूठा अनुष्ठान है

यह एक अनूठा अनुष्ठान है जो दंपत्ति के बीच पंच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) को शुद्ध करके एक गहरा बंधन बनाता है. यह बंधन विचारों, भावनाओं और शारीरिक जुड़ाव से परे होता है. चुनिंदा स्थानों पर किया जाने वाला लिंग भैरवी या 'भूत शुद्धि विवाह' दंपत्ति के भीतर के पंच तत्वों को शुद्ध करता है, उनके बंधन को शुद्ध और मज़बूत बनाता है. यह उनके जीवन की साझा यात्रा में देवी की कृपा, सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है.

