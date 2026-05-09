Anxiety Relief: क्या है '7बी' फॉर्मूला? जो कम करता है बैचेनी, घबराहट और तनाव  

1 . '7बी' फॉर्मूला क्या है?

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नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार, '7बी' फॉर्मूला उन आदतों का समूह है, जो डिप्रेशन से लड़ने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में कारगर हैं. इसमें 7 आसान आदतें शामिल हैं, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं. इन्हें नियमित रूप से अपनाने से मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है. (AI Image)