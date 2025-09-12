Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?
1.घरों में तवे का इस्तेमाल
किचन में रोजाना इस्तेमाल किया जाने वाले तवे को अगर अच्छी तरह साफ न किया जाए, तो यह बहुत गंदा दिखता है. इसपर कालीख इतनी जम जाती है कि रोटियां बनाने में भी दिक्कत होने लगती है. लोहे के तवे पर काली व चिपचिपी परत जमने के कारण उसे रगड़-रगड़ कर साफ करना भी मुश्किल लगता है.
2.तवे को साफ करने का तरीका
तवे को साफ करने के लिए लोग इसे साफ करने के लिए कई तकनीकें अपनाते हैं. फिर, भी वे फेल हो जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक टिप्स वायरल हो रहा है, जो शायद तवे को साफ करने के लिए अपनाया जा रहा है. तो चलिए जानते हैं कि गर्म तवे पर शैंपू डालने से क्या होता है और क्यों लोग इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं.
3.गर्म तवे पर शैंपू डालने से क्या होता है?
गर्म तवे पर शैंपू डालकर आप इस पर जमी हुई गहरी परत को छुड़ाकर साफ कर सकते हैं. यह सबसे आसान और घरेलू तरीका है, जिसके बाद आपक तवा एकदम नए जैसा चमकने लगेगा. शैंपू एक सर्फेक्टेंट है, जो गंदगी और चिकनाई को काटने का काम करता है. इसके लिए आपको शैंपू के अलावा, नींबू और स्क्रबर की जरूरत पड़ेगी.
4.गर्म तवे पर कैसे डालें शैंपू?
सबसे पहले लोहे के तवे को गैस पर रखकर उसे अच्छी तरह गर्म करें. अब, इस गर्म तवे पर 1 रुपये वाला शैंपू और एक चम्मच नमक डालें. अब इन दोनों को मिलाकर भून लीजिए. उसके बाद, इस पर उतना ही पानी डालें, जितना तवे पर रह सके. फिर आधा कटा हुआ नींबू निचोड़कर उसका रस और छिलका दोनों को तवे पर रख दें.
5.नींबू के छिलके का करें इस्तेमाल
गैस पर ही रखकर फॉर्क चम्मच की मदद से नींबू के छिलके को फंसाकर धीरे-धीरे तवे पर रगड़ें. नींबू व नमक के मिश्रण से तवे पर मौजूद गंदगी धीरे-धीरे ठीली होने लगेगी. तब समझ लीजिए कि तवा आधा साफ हो गया है.
6.तवे को साफ करने के लिए आखिर में करें ये काम
उपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, गैस को बंद करके तवे पर मौजूद घोल को किसी छोटे ग्लास में निकाल दें. अब, इसी घोल को एक स्क्रबर की मदद से तवे पर रगड़ें. इस तरह थोड़ी ही देर में तवा पूरी तरह से साफ और चकाचक दिखने लगेगा. आखिर में साफ पानी से तवे को धोकर सुखा लें. फिर, इसपर तेल लगा दें, ताकि लोहे के तवे पर जंग न लगे.
7.गर्म करके तवे को साफ करना क्यों जरूरी है?
तवे को गर्म करके इसलिए साफ किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से यह जल्दी साफ होता है और आपको घंटों घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है. इससे गंदा से गंदा तवा फटाफट साफ हो जाता है.