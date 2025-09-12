FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

Kitchen Hacks: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई टिप्स एंड ट्रिक वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक ट्रिक गर्म तवे पर शैंपू डालने का भी है, जिसे लोग फॉलो भी कर रहे हैं. तो आइए हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि गर्म तवे पर शैंपू डालने से क्या होता है.

Sep 12, 2025, 06:23 PM IST

किचन में रोजाना इस्तेमाल किया जाने वाले तवे को अगर अच्छी तरह साफ न किया जाए, तो यह बहुत गंदा दिखता है. इसपर कालीख इतनी जम जाती है कि रोटियां बनाने में भी दिक्कत होने लगती है. लोहे के तवे पर काली व चिपचिपी परत जमने के कारण उसे रगड़-रगड़ कर साफ करना भी मुश्किल लगता है. 
 

तवे को साफ करने के लिए लोग इसे साफ करने के लिए कई तकनीकें अपनाते हैं. फिर, भी वे फेल हो जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक टिप्स वायरल हो रहा है, जो शायद तवे को साफ करने के लिए अपनाया जा रहा है. तो चलिए जानते हैं कि गर्म तवे पर शैंपू डालने से क्या होता है और क्यों लोग इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं.

गर्म तवे पर शैंपू डालकर आप इस पर जमी हुई गहरी परत को छुड़ाकर साफ कर सकते हैं. यह सबसे आसान और घरेलू तरीका है, जिसके बाद आपक तवा एकदम नए जैसा चमकने लगेगा. शैंपू एक सर्फेक्टेंट है, जो गंदगी और चिकनाई को काटने का काम करता है. इसके लिए आपको शैंपू के अलावा, नींबू और स्क्रबर की जरूरत पड़ेगी. 

सबसे पहले लोहे के तवे को गैस पर रखकर उसे अच्छी तरह गर्म करें. अब, इस गर्म तवे पर 1 रुपये वाला शैंपू और एक चम्मच नमक डालें. अब इन दोनों को मिलाकर भून लीजिए. उसके बाद, इस पर उतना ही पानी डालें, जितना तवे पर रह सके. फिर आधा कटा हुआ नींबू निचोड़कर उसका रस और छिलका दोनों को तवे पर रख दें.

गैस पर ही रखकर फॉर्क चम्मच की मदद से नींबू के छिलके को फंसाकर धीरे-धीरे तवे पर रगड़ें. नींबू व नमक के मिश्रण से तवे पर मौजूद गंदगी धीरे-धीरे ठीली होने लगेगी. तब समझ लीजिए कि तवा आधा साफ हो गया है. 

उपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, गैस को बंद करके तवे पर मौजूद घोल को किसी छोटे ग्लास में निकाल दें. अब, इसी घोल को एक स्क्रबर की मदद से तवे पर रगड़ें. इस तरह थोड़ी ही देर में तवा पूरी तरह से साफ और चकाचक दिखने लगेगा. आखिर में साफ पानी से तवे को धोकर सुखा लें. फिर, इसपर तेल लगा दें, ताकि लोहे के तवे पर जंग न लगे. 

तवे को गर्म करके इसलिए साफ किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से यह जल्दी साफ होता है और आपको घंटों घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है. इससे गंदा से गंदा तवा फटाफट साफ हो जाता है. 

