लाइफस्टाइल

Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

हाई ब्लड शुगर होना तो खतरनाक होता ही है लेकिन क्या लो ब्लड शुगर भी खतरनाक होता है? और कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?, चलिए आज इससे जुड़ी कई ऐसी जानकारी देते हैं जो शायद ही आपको पता होंगी.

Ritu Singh | Feb 24, 2026, 10:18 AM IST

1. क्या होता है अगर शरीर में शुगर लो हो जाए तो?

क्या होता है अगर शरीर में शुगर लो हो जाए तो?
1

शरीर में शुगर के अत्यधिक कम स्तर को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है. आमतौर पर लोग हाई ब्लड शुगर से डरते हैं, लेकिन लो ब्लड शुगर को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि मस्तिष्क को एनर्जी का मुख्य स्रोत ग्लूकोज ही है. जब ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है, तो दिमाग को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे भ्रम, बेहोशी, दौरे और गंभीर मामलों में कोमा तक हो सकता है.
 

2.कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?
2

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, 70 mg/dL से कम ब्लड शुगर चिंता का संकेत है. वहीं अगर स्तर 40 से 50 mg/dL के बीच पहुंच जाए, तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है और तुरंत डॉक्टर की जरूरत होती है. इस स्तर पर व्यक्ति को चक्कर, पसीना, कमजोरी, तेज़ दिल की धड़कन, मानसिक भ्रम या बेहोशी हो सकती है.
 

3.क्यों जरूरी है शुगर का संतुलन?

क्यों जरूरी है शुगर का संतुलन?
3

शरीर में ग्लूकोज केवल मधुमेह से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और तंत्रिका तंत्र के लिए बेहद जरूरी है. बहुत अधिक या बहुत कम दोनों ही स्थिति में शरीर को नुकसान होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार लो ब्लड शुगर होने से याददाश्त कमजोर हो सकती है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को स्थायी क्षति भी पहुंच सकती है.
 

4.लो ब्लड शुगर को संतुलित करने के प्राकृतिक उपाय

लो ब्लड शुगर को संतुलित करने के प्राकृतिक उपाय
4

आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक भूखे रहना, अत्यधिक डाइटिंग और मानसिक तनाव शरीर में ऊर्जा असंतुलन पैदा कर सकते हैं. इसलिए नियमित अंतराल पर भोजन करना जरूरी है. बाजरा, खजूर, किशमिश या हल्की प्राकृतिक मिठास वाले खाद्य पदार्थ शरीर में ग्लूकोज को धीरे-धीरे बढ़ाने में मदद करते हैं. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संतुलित मिश्रण दिमाग और शरीर दोनों को स्थिर ऊर्जा देता है.

5.क्यों यह समस्या हाई बीपी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है?

क्यों यह समस्या हाई बीपी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है?
5

हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लो ब्लड शुगर अचानक जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है. अचानक गिरा शुगर लेवल व्यक्ति को कुछ ही मिनटों में बेहोश कर सकता है, जिससे दुर्घटना या गंभीर स्वास्थ्य संकट हो सकता है. यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे “साइलेंट लेकिन एक्स्ट्रीम रिस्क” मानते हैं.

