Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

1 . क्या होता है अगर शरीर में शुगर लो हो जाए तो?

शरीर में शुगर के अत्यधिक कम स्तर को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है. आमतौर पर लोग हाई ब्लड शुगर से डरते हैं, लेकिन लो ब्लड शुगर को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि मस्तिष्क को एनर्जी का मुख्य स्रोत ग्लूकोज ही है. जब ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है, तो दिमाग को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे भ्रम, बेहोशी, दौरे और गंभीर मामलों में कोमा तक हो सकता है.

