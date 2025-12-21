FacebookTwitterYoutubeInstagram
अगर आप 30 दिनों तक चावल खाना बंद कर दें तो क्या इससे आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा?

NTA ने सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को दी 4 शहर चुनने की इजाजत, जानें डिटेल्स

क्या अक्ल का दांत दे रहा बेहद दर्द? निकलवाने से पहले जान लें ऐसा करना है कब होता नुकसानदायक

Aluminium Foil को माइक्रोवेव में डालने से क्या होता है? सही जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप

कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी

Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल

Aluminium Foil को माइक्रोवेव में डालने से क्या होता है? सही जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप

What Happens if You Put Aluminum Foil in Microwave: माइक्रोवेव का उपयोग आजकल हर किचन में आम हो गया है, लेकिन छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. हम आपको बताएंगे कि एल्युमिनियम फॉयल को माइक्रोवेव में डालने से क्या होता है, यह फायदेमंद है या नुकसानदेह, आइए विस्तार से जानते हैं.

Pragya Bharti | Dec 21, 2025, 01:50 PM IST

1.माइक्रोवेव में एल्युमिनियम फॉयल डालने से क्या होता है?

माइक्रोवेव में एल्युमिनियम फॉयल डालने से क्या होता है?
1

अक्सर हम जल्दीबाजी में खाने को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर ही माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी धातु की परत आपके किचन में धमाका कर सकती है? आइए जानते हैं क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं...
 

2.माइक्रोवेव और धातु का टकराव

माइक्रोवेव और धातु का टकराव
2

माइक्रोवेव ओवन 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स' के जरिए काम करता है, जो भोजन में मौजूद पानी के अणुओं को हिलाकर गर्मी पैदा करती हैं. धातु (जैसे एल्युमिनियम) इन तरंगों को सोखने के बजाय उन्हें परावर्तित कर देती है. जब ये तरंगें फॉयल से टकराकर वापस लौटती हैं, तो यह ओवन के आंतरिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

3.'आर्किंग' और चिंगारियां

'आर्किंग' और चिंगारियां
3

एल्युमिनियम फॉयल बहुत पतला होता है. जब माइक्रोवेव की तरंगें इससे टकराती हैं, तो फॉयल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इधर-उधर भागने लगते हैं. यदि फॉयल मुड़ा हुआ है या उसमें नुकीले किनारे हैं, तो बिजली का एक छोटा सा गोला या चिंगारियां पैदा होती हैं. विज्ञान की भाषा में इसे 'आर्किंग' कहा जाता है.

4.आग लगने का गंभीर जोखिम

आग लगने का गंभीर जोखिम
4

फॉयल से निकलने वाली चिंगारियां बहुत गर्म होती हैं. ये चिंगारियां ओवन के अंदर मौजूद किसी भी ज्वलनशील वस्तु, जैसे कागज के नैपकिन, प्लास्टिक के बर्तन या यहाँ तक कि खाने के पैकेट में भी आग लगा सकती हैं. कुछ ही सेकंड में यह चिंगारी एक भीषण आग का रूप ले सकती है.
 

5.मैग्नेट्रोन का खराब होना

मैग्नेट्रोन का खराब होना
5

माइक्रोवेव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 'मैग्नेट्रोन' होता है, जो तरंगें पैदा करता है. जब फॉयल तरंगों को वापस परावर्तित करता है, तो वे सीधी मैग्नेट्रोन में जा सकती हैं. इससे ओवन का मुख्य हिस्सा जल सकता है और आपका कीमती उपकरण हमेशा के लिए बेकार हो सकता है.

6.भोजन का सही से न पकना

भोजन का सही से न पकना
6

धातु की परत एक 'ढाल' की तरह काम करती है. चूंकि फॉयल तरंगों को भोजन तक पहुंचने से रोकता है, इसलिए आपका खाना बाहर से तो थोड़ा गर्म हो सकता है, लेकिन अंदर से कच्चा या ठंडा रह जाएगा. इससे भोजन का तापमान असमान रहता है, जो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है.

7.क्या कभी फॉयल का इस्तेमाल सुरक्षित है?

क्या कभी फॉयल का इस्तेमाल सुरक्षित है?
7

कुछ आधुनिक माइक्रोवेव के निर्देशों में बहुत छोटे टुकड़ों में फॉयल के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है (जैसे चिकन के पंखों को जलने से बचाने के लिए). लेकिन यह केवल तब सुरक्षित है जब फॉयल बिल्कुल सपाट हो और ओवन की दीवारों से कम से कम 1 इंच दूर हो. हालांकि, जोखिम न लेना ही बेहतर है.

8.सुरक्षित विकल्प क्या हैं?

सुरक्षित विकल्प क्या हैं?
8

माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए हमेशा निम्नलिखित बर्तनों का ही चुनाव करें-
माइक्रोवेव-सेफ ग्लास (कांच)
सिरेमिक बर्तन
माइक्रोवेव-प्रूफ प्लास्टिक (BPA फ्री)
बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Aluminium Foil को माइक्रोवेव में डालने से क्या होता है? सही जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी
Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
