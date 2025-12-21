Aluminium Foil को माइक्रोवेव में डालने से क्या होता है? सही जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप

7 . क्या कभी फॉयल का इस्तेमाल सुरक्षित है?

कुछ आधुनिक माइक्रोवेव के निर्देशों में बहुत छोटे टुकड़ों में फॉयल के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है (जैसे चिकन के पंखों को जलने से बचाने के लिए). लेकिन यह केवल तब सुरक्षित है जब फॉयल बिल्कुल सपाट हो और ओवन की दीवारों से कम से कम 1 इंच दूर हो. हालांकि, जोखिम न लेना ही बेहतर है.