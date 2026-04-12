क्या थी आशा भोसले की वो आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी? सुनकर कलेजा फट जाएगा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 12, 2026, 02:31 PM IST
1. आज सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक युग खत्म हुआ
12 अप्रैल 2026 को यानी आज रविवार को जब आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, तो सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक युग खत्म हुआ. लेकिन उनके जाने के बाद उनका एक पुराना बयान फिर सामने आया, ऐसा बयान, जिसने हर सुनने वाले को अंदर तक छू लिया. इसमें आशा जी ने अपनी आखिरी इच्छा का जिक्र किया था.
2.वो एक लाइन, जिसने सबको खामोश कर दिया
एक म्यूजिक रियलिटी शो के दौरान, जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बेहद सादगी से कहा, वो चाहती हैं कि उनकी मौत गाते-गाते हो. यह कोई साधारण जवाब नहीं था. यह उनके पूरे जीवन का सार था, जहां संगीत सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि सांसों का हिस्सा था.
3. जब सेट पर भर आई थीं सबकी आंखें
जैसे ही यह बात उन्होंने कही, वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए. माहौल भावुक हो गया. यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक कलाकार का अपने कला के साथ रिश्ता था, इतना गहरा कि आखिरी पल भी उसी में बिताना चाहती थीं.
4.8 दशक का सफर: जहां सुर ही बन गए जीवन
आशा भोसले का करियर सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली रहा. बचपन से शुरू हुआ यह सफर दशकों तक चला और हजारों गानों में उनकी आवाज गूंजती रही. उन्होंने हर दौर में खुद को ढाला, चाहे क्लासिकल हो, पॉप हो या फिल्मी गीत. यही वजह है कि उनकी पहचान सिर्फ एक सिंगर की नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन की बन गई.
5.काम से प्यार करने वालों की होती है यही कहानी
यह कहानी सिर्फ एक मशहूर कलाकार की नहीं है. यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम से प्यार करता है. आज के दौर में लोग काम और जुनून के बीच संतुलन ढूंढते हैं, लेकिन यह इच्छा बताती है कि जब काम ही जुनून बन जाए, तो जिंदगी का मतलब बदल जाता है. यह हमें याद दिलाती है कि असली संतोष वही है, जब आप वही करते हुए जिएं, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो.
6. आवाज नहीं जाती, यादें रह जाती हैं
आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत और उनकी यह इच्छा हमेशा जिंदा रहेगी. यह कहानी हमें सिर्फ भावुक नहीं करती, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपने जुनून के साथ जीना ही असली जिंदगी है.
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