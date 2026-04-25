दुनिया की 5 सबसे महंगी लग्ज़री ट्रेनें कौन सी हैं? इसमें एक भारतीय रेल भी, एक टिकट खरीदने में खत्म हो सकती है सालभर की कमाई

2 . इन लग्जरी ट्रेनों में कदम रखते ही पूरा अनुभव बदल जाता है

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ये ट्रेन नहीं, चलता-फिरता पांच सितारा होटल होती हैं, आमतौर पर ट्रेन यात्रा का मतलब भीड़, शोर और भागदौड़ होता है. लेकिन इन लग्जरी ट्रेनों में कदम रखते ही पूरा अनुभव बदल जाता है. यहां यात्रियों का स्वागत रेड कार्पेट से होता है, निजी बटलर मिलता है और हर केबिन किसी लग्जरी होटल के सुइट जैसा होता है. खाना भी साधारण नहीं, बल्कि इंटरनेशनल शेफ द्वारा तैयार किया गया फाइन डाइनिंग होता है. यानी यहां सफर का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि उस सफर को जीना होता है. तो चलिए जानें दुनिया की टॉप 5 सबसे लग्जिरियस ट्रेंने हैं कौन सी और भारत की कौन सी ट्रेन इस लिस्ट में शामिल है. (Photo AI)

