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दुनिया की 5 सबसे महंगी लग्ज़री ट्रेनें कौन सी हैं? इसमें एक भारतीय रेल भी, एक टिकट खरीदने में खत्म हो सकती है सालभर की कमाई

क्या आपको पता है कि दुनिया की टॉप सबसे महंगी और लग्जरी वाली ट्रेंने कौन सी हैं और किस देश में चलती हैं. असल में ये ट्रेन नहीं पैलेन ऑन व्हील कही जाती हैं. एक 7 स्टार होटल में जो सुविधाएं और मेहमानवाजी दी जाती है, उससे कहीं बढ़कर इन ट्रेनों में आपको शाही फील होगा.

ऋतु सिंह | Apr 25, 2026, 07:09 AM IST

1. ‘चलता-फिरता महल’ मानी जाती हैं ये ट्रेंने

‘चलता-फिरता महल’ मानी जाती हैं ये ट्रेंने
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क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन का टिकट आपकी सालभर की कमाई जितना महंगा हो सकता है? जहां आम लोगों के लिए ट्रेन सफर सस्ता और सुविधाजनक होता है, वहीं दुनिया में कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो ‘चलता-फिरता महल’ मानी जाती हैं.इन ट्रेनों में सफर करना सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल का अनुभव है. दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में भारत की एक शाही ट्रेन भी शामिल है. (Photo AI)
 

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2.इन लग्जरी ट्रेनों में कदम रखते ही पूरा अनुभव बदल जाता है

इन लग्जरी ट्रेनों में कदम रखते ही पूरा अनुभव बदल जाता है
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ये ट्रेन नहीं, चलता-फिरता पांच सितारा होटल होती हैं, आमतौर पर ट्रेन यात्रा का मतलब भीड़, शोर और भागदौड़ होता है. लेकिन इन लग्जरी ट्रेनों में कदम रखते ही पूरा अनुभव बदल जाता है. यहां यात्रियों का स्वागत रेड कार्पेट से होता है, निजी बटलर मिलता है और हर केबिन किसी लग्जरी होटल के सुइट जैसा होता है. खाना भी साधारण नहीं, बल्कि इंटरनेशनल शेफ द्वारा तैयार किया गया फाइन डाइनिंग होता है. यानी यहां सफर का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि उस सफर को जीना होता है. तो चलिए जानें दुनिया की टॉप 5 सबसे लग्जिरियस ट्रेंने हैं कौन सी और भारत की कौन सी ट्रेन इस लिस्ट में शामिल है. (Photo AI)
 

3.वेनिस सिंपलोन-ओरिएंट-एक्सप्रेस – यूरोप

वेनिस सिंपलोन-ओरिएंट-एक्सप्रेस – यूरोप
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यह ट्रेन कई पुरानी हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दे चुकी है. इस ट्रेन को वेनिस सिंपलोन-ओरिएंट-एक्सप्रेस कहा जाता है और यह यूरोप में एक लोकप्रिय क्लासिक ट्रेन मानी जाती है. यह ट्रेन लंदन से वेनिस तक चलती है और यात्रियों को यात्रा के दौरान एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है. यहां आपको पुराने जमाने के फर्नीचर, चांदी के बर्तन और बेहतरीन क्रिस्टल ग्लास जैसी कई खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी. ट्रेन का किराया लगभग 3 लाख से 8 लाख रुपये या उससे अधिक होने का अनुमान है.
 

4.जापान के क्यूशू की सेवन स्टार्स ट्रेन

जापान के क्यूशू की सेवन स्टार्स ट्रेन
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जापान के क्यूशू में सेवन स्टार्स नाम की एक लग्जरी ट्रेन सुविधा भी है. अपनी तकनीक और अनुशासन के लिए मशहूर जापान विलासिता के मामले में भी पीछे नहीं है. इस विशेष ट्रेन में एक बार में सिर्फ 30 यात्री ही बैठ सकते हैं. अंदर, यात्रियों को कई सुविधाओं के साथ-साथ जापानी कला के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं. ट्रेन का इंटीरियर लकड़ी के काम से सजाया गया है. इस ट्रेन का टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है. इसका किराया लगभग 4 लाख से 10 लाख रुपये के बीच हो सकता है.
 

TRENDING NOW

5.गोल्डन ईगल – यूरोप

गोल्डन ईगल – यूरोप
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यह ट्रेन 'ट्रांस-साइबेरियन' मार्ग पर बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत झीलों के बीच से गुजरती है, जिसे दुनिया के सबसे लंबे और शानदार रेलवे मार्गों में से एक माना जाता है. यह एक ऐसी ट्रेन है जहां आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा. इस ट्रेन में आपको 24 घंटे एक निजी सहायक दिया जाता है जो आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है. यहां यात्री लाइव संगीत और बेहतरीन भोजन का भी आनंद ले सकते हैं. इस आलीशान ट्रेन का किराया लगभग 12 से 30 लाख रुपये बताया जाता है. (Photo AI)
 

6.रोवोस रेल – दक्षिण अफ्रीका

रोवोस रेल – दक्षिण अफ्रीका
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इस ट्रेन को अफ्रीका का गौरव भी कहा जाता है. अगर आप जंगली जानवरों और खूबसूरत अफ्रीकी जंगलों को देखना चाहते हैं, तो इस आलीशान ट्रेन में सफर कर सकते हैं. इस ट्रेन के डिब्बे विक्टोरियन शैली में सजाए गए हैं. यहां आप बेहतरीन वाइन और खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं. इस ट्रेन के किराए की बात करें तो यह 25 लाख से 15 लाख रुपये तक हो सकता है. (Photo AI)
 

7.भारत की शान जो देती है शाही अनुभव

भारत की शान जो देती है शाही अनुभव
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Maharajas' Express भारत की सबसे चर्चित लग्जरी ट्रेनों में से एक है. यह ट्रेन दिल्ली, आगरा और राजस्थान के ऐतिहासिक किलों तक यात्रियों को ले जाती है. इसके अंदर आलीशान कमरे, बार, डाइनिंग हॉल और बड़ी खिड़कियां इसे खास बनाती हैं. इसमें सफर करने का खर्च करीब 5 लाख रुपये से शुरू होकर प्रीमियम केबिन में 20 लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकता है. यह ट्रेन बताती है कि भारत में भी लग्जरी टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है. (Photo AI)
 

8.क्यों इतनी महंगी होती हैं ये ट्रेनें

क्यों इतनी महंगी होती हैं ये ट्रेनें
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इन ट्रेनों की कीमत सिर्फ सफर के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे अनुभव के लिए होती है.
हर यात्री को पर्सनल सर्विस, लिमिटेड सीटिंग और एक्सक्लूसिव रूट दिया जाता है. यानी यहां भीड़ नहीं, बल्कि प्राइवेसी और लग्जरी बिकती है. यही वजह है कि इनका टिकट आम लोगों के बजट से काफी बाहर होता है. (Photo AI)
 

9.टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से ‘एक्सपीरियंस बेस्ड’ हो रही है

टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से ‘एक्सपीरियंस बेस्ड’ हो रही है
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यह ट्रेंड बताता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से ‘एक्सपीरियंस बेस्ड’ हो रही है. अब लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि यादगार अनुभव खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं. भविष्य में इसका असर यह हो सकता है कि भारत में भी ऐसे और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बढ़ें, जिससे रोजगार और टूरिज्म दोनों को फायदा मिले. (Photo AI)

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